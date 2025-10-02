En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهمترین جشن ایرانیان باستان پس از نوروز

جشن مهرگان بعد از نوروز مهمترین جشن ایرانیان باستان بود و حتی تا چند قرن بعد از ورود اسلام پاس داشته می شد اما این جشن چه بود و ایرانیان در این جشن چه می کردند.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۵۴
| |
327 بازدید
مهمترین جشن ایرانیان باستان پس از نوروز

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، جشن مهرگان را بعد از جشن نوروز مهم‌ترین جشن در تاریخ ایران می‌دانند. درواقع تعداد جشن‌های باستانی ایران بسیار زیاد هستند و با این حال باید مهرگان و نوروز را مهم‌ترین آن‌ها دانست.

همانطور که نوروز را جشن اعتدال بهاری می‌دانیم، مهرگان نیز جشن اعتدال پاییزی است. ایرانیان در این روز به ستایش «میترا» و جشن و پایکوبی می‌پرداختند. جشن مهرگان تنها مختص ایران نبوده و نیست؛ بسیاری از دیگر کشورهای جهان نیز این جشن ایرانی را برپا می‌کنند.

جشن مهرگان

ایزد «میترا» یا همان «مهر» یکی از ایزدان ایران باستان است. ریشه واژه مهرگان نیز به همین ایزد بازمی‌گردد. ایزد مهر درواقع ایزد پیمان و دوستی است که نماد آن خورشید است. مهر، وظایف بسیاری را بر عهده دارد. او ایزد جنگ، پیمان، دوستی، روشنایی و ایزد محافظ خانه و کشور است. ایرانیان در گاهشماری باستانی خود چیزی تحت عنوان هفته نداشتند. آنان هر یک از روزهای ماه را با نامی -که غالبا از نام خدایان هستند- مورد خطاب قرار می‌دادند. روز مهر یا همان مهرروز در واقع روز شانزدهم از ماه بود. همچنین ماه مهر را نیز بنا به احترامی که ایرانیان باستان برای ایزد مهر قائل بودند به این نام می‌خواندند. جشن مهرگان در واقع در روز مهر و در ماه مهر برگزار می‌شد؛ 16 مهر.

با وجود اینکه در طول تاریخ روزهای متفاوتی به جشن مهرگان اختصاص داده شده است، اما این جشن معمولا در دهمین روز ماه مهر آغاز و تا شانزدهمین روز این ماه ادامه پیدا می‌کند. درواقع جشن مهرگان جشنی است که به دلیل اعتدال پاییزی و برابری روز و شب در ماه مهر برگزار می‌شده است.

مهرگان علاوه بر وجوه تاریخی‌اش، وجوه اساطیری و فرهنگی بسیاری نیز دارد. از منظر اساطیر و با توجه به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، جشن مهرگان برآمده از پیروزی فریدون بر ضحاک است. در واقع از این منظر، به روزی که فریدون ضحاک را شکست داد و او را در کوه دماوند زندانی کرد، روز مهرگان گفته می‌شود. از طرفی در ایران باستان به این سبب که هر سال تنها دو فصل داشت (زمستان و تابستان)، ایرانیان باستان نوروز را به نشان فصل تابستان و مهرگان را به نشان فصل زمستان جشن می‌گرفتند.

رسوم ایرانی مخصوص جشن مهرگان

ایرانیان در این روز معمولا لباس‌های ارغوانی می‌پوشیدند و به تعبیر امروز به همدیگر کارت‌های تبریک یا برگه‌های شادباش هدیه می‌دادند. سفره‌ای ارغوانی رنگ پهن می‌کردند و در آن گل می‌گذاشتند و سفره را با میوه‌هایی مانند انگور ارغوانی و سیب قرمز و ترنج و... انباشته می‌کردند. همچنین چند شاخه از درخت گز و هوم را در سفره‌هایشا می‌گذاشتند. در نهایت هرکدام مقداری از عصاره گیاه هوم را به نشانه پیمان و دوستی می‌نوشیدند. در نهایت هم بعد ازخوردن و آشامیدن از میوه‌ها و غذاهای مرسوم، به نواختن موسیقی و رقص و پایکوبی می‌پرداختند. ایرانیان سرودهایی را که در این جشن می‌خواندند را از مهریشت انتخاب می‌کردند که فرازی از کتاب اوستاست که به‌نوعی ستایش ایزد مهر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهرگان جشن مهرگان 16 مهر ایران باستان جشن باستانی شاهنامه فریدون ضحاک
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«جشن مهرگان» ثبت جهانی شد
ناکامی «جشن مهرگان» و «رُباب» در یونسکو!
شکوه یلدا ایران باستان‌ تا نفوذ در قلب اروپا
روزی باستانی که قابلیت بازآفرینی دارد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۹ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aTW
tabnak.ir/005aTW