نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن توجیه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه مدعی شد که اسرائیل بارها آتش‌بس را پذیرفته و حماس هم باید آن را بپذیرد!

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، نماینده آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی تحولات خاورمیانه با محوریت نوار غزه و فلسطین مدعی شد: ما قطعنامه آتش‌بس در غزه را وتو کردیم زیرا حماس را محکوم نکرده و به اسرائیل اجازه و حق دفاع از خود را نداده بود.

نماینده آمریکا بار دیگر و با هدف توجیه حمایت خود از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و با نادیده گرفتن نقض مکرر قوانین و آتش‌بس‌ها از سوی تل آویو ادعا کرد: حماس مسئول شروع و ادامه جنگ در غزه است و اسرائیل بارها شرایط آتش بس را پذیرفته است.

وی همچنین با اشاره به طرح رئیس جمهور آمریکا درباره نوار غزه که به گفته حماس و سایر گروه های فلسطینی با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی و محروم کردن ملت فلسطین از حقوق مشروع خود ارائه شده، گفت: حماس باید طرح رئیس جمهور ترامپ را بپذیرد چرا که این طرح به غزه اجازه می‌دهد آینده‌ای صلح‌آمیز و مرفه را بدون حماس آغاز کند.