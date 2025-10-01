En
جزئیات جدید از تصادف مرگبار اتوبوس دانشجویان

استاندار سمنان با تسلیت جانباختن ۲ دانشجو براثر تصادف اتوبوس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی استان و تاکید بر پیگیری ویژه درمان مصدومان، گفت: سه مسئول در زمینه حادثه تصادف اتوبوس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی استان عزل شدند.
جزئیات جدید از تصادف مرگبار اتوبوس دانشجویان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان اظهار داشت: مدیردانشجویی، معاونت دانشجویی و مسوول نقلیه از مقصران حادثه تصادف اتوبوس از کار برکنار و قصور آنان پیگیری خواهد شد.

وی درباره ادامه روند کار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی استان سمنان، ادامه داد: درصد کمی از کلاس‌های آموزشی در دانشکده برگزار می‌شود و با توجه به اتفاق اخیر تا تعیین تکلیف درباره ادامه فعالیت این دانشکده، آموزش‌ها تا اطلاع بعدی در سمنان دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: برخورد با افرادی که در این حادثه قصور کردند و شرکتی که موظف بوده از خودروهای استاندار استفاده کند، اما متعهد نبود در دستگاه قضا پیگیری می‌شود.

استاندار سمنان گفت: مجموعه معاونت عمرانی پیگیر مسایل فنی دانشکده پیراپزشکی و مسایل دانشگاه با کمک معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان تا انتهای ماجرای پیگیر این مسایل تا حصول نتیجه است.

استاندار سمنان با بیان اینکه درمان مصدومان اولویت نخست است، ادامه داد: برخورد قضایی و پیگیری قراردادهایی که بسته شده دردست پیگیری است.

وی اضافه کرد: جز یک دانشجو که وضعیت حاد دارد، سه دانشجو مرخص شدند و سه مصدوم در بیمارستان بستری هستند، اگر لزومی پیدا کند از طریق بالگرد آمادگی برای انتقال وجود دارد، طبق نظر پزشکان فعلا نیازی به انتقال نیست.

گفتنی است، به دنبال تصادف مرگبار اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در شهرستان سرخه در جاده سمنان - سرخه، دو نفر از دانشجویان کشته، ۱۱ دانشجو و یک راننده مجروح شدند. با وقوع این اتفاق معاون اول رئیس‌جمهور در تماس با استاندار و رئیس جمعیت هلال‌احمر سمنان نسبت به لزوم پیگیری سریع این حادثه دستور داد و رئیس‌کل دادگستری سمنان نیز از تشکیل پرونده ویژه در این زمینه خبر داد و گفت «طبق بررسی‌های اولیه، خواب‌آلودگی راننده باعث این اتفاق شده است»

