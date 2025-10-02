طرح خروج از NPT روی میز کمیسیون امنیت ملی/ نشست با لاریجانی با محوریت تقویت همصدایی نظام بود

بهنام سعیدی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جلسه این کمیسیون با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی جلسه خوبی را با دکتر لاریجانی در محل شعام برگزار کرد.
وی افزود: در این جلسه دیدگاههای مختلف از سوی اعضای کمیسیون مطرح و نظرات اعضا در ابعاد مختلف مطرح شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آنچه که مورد تاکید قرار گرفت همراهی و همکاری همه ارکان نظام و همچنین تقویت وحدت، انسجام، همدلی و یک صدایی در شرایط موجود است.
سعیدی گفت: همچنین در این جلسه تاکید شد که نسبت به طرحهایی که در کمیسیون آماده و به صحن علنی میآید، تصویب و قانون میشود، مورد توجه قرار بگیرد. یعنی یک همراهی متقابل میان مجموعه شعام و کمیسیون امنیت ملی باشد چرا که این کمیسیون، کمیسیون امنیتی و سیاسی است مقرر شد میزان تعاملات بیشتر باشد تا ما بتوانیم طرحهای مطلوبی که برای منافع کشور مفید است در صورت نیاز آماده کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش در ارتباط با طرح مورد نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع ان پی تی، اظهار کرد: طرحهای مختلفی در موضوع ام پی تی از سوی اعضای کمیسیون و سایر نمایندگان در کمیسیونهای دیگر مجلس به این کمیسیون واصل شده است. همه این طرحها مورد بررسی قرار گرفت.
وی در همین زمینه افزود: مقرر شد که همه این طرحها بررسی و تکمیل شود و تبدیل به یک طرح کامل شود. این اقدام در کمیسیون امنیت ملی صورت گرفته و این طرح آماده است اما هنوز به صحن ارائه نشده است. به این دلیل که دیدگاههای مختلفی مطرح است برخیها خروج از ان پی تی را مطرح میکنند، برخیها نیز عدم همکاری یا اجرای دقیق قانون طرح تعلیق همکاری با آژانس را مطرح میکنند و دیدگاههای دیگری نیز مطرح است.
سعیدی تصریح کرد: معتقدیم وحدتی که مقام معظم رهبری به آن تاکید دارند هم باید ملت آن را داشته باشند و هم ارکان نظام. دولت مجلس قوه قضاییه همه باید یک صدا باشند هر کس بخواهد به این وحدت و به این یک صدایی خدشهای وارد بکند مطمئن باشد که دوستدار ملت و وطن نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: هر طرحی که احساس کنیم که امروز نیاز است و در چهارچوب منافع ملی، انقلاب و نظام باشد قطعاً آن را مصوب خواهیم کرد.
وی در ارتباط با طرح مورد نظر کمیسیون امنیت ملی در ارتباط با بحث ام پی تی گفت: کلیت این طرح موضوع خروج از ان پی تی است. البته چند ماده دارد تقسیم وظایف شده اینکه هر دستگاهی چه وظایفی دارد اگر این طرح به صحن علنی مجلس بیاید کاملاً تشریح خواهد شد. این طرح اکنون در کمیسیون آماده است و هر زمان که تشخیص داده شود به صحن ارسال شود، بند به بند آن تشریح خواهد شد.