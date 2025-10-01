کوهنورد زن ایرانی در آستانه ثبت رکوردی تاریخی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رضا زارعی درباره عملکرد رضا علیپور و کسب عنوان چهارمی در جام جهانی کره جنوبی، اظهار داشت: در بین چهار نفری که در المپیک حضور داشتند، تنها کسی که به نیمه نهایی رسید، رضا علیپور بود و سه نفر قبلی در نیمه نهایی مسابقات نبودند. این موضوع نشان میدهد که ثبات علیپور واقعا بالا بود.
وی افزود: در ردهبندی علیپور یک و ۶ صدم ثانیه از رقیب عقب ماند و او اختلاف زیادی با نفر سوم نداشت. رضا فوقالعاده بود و کاری به اختلاف سنی او با حریف ندارم، اما وی تمرینات فوقالعادهای را پشت سر گذاشت و آسیب شدیدی داشت و توانست در دو مسابقه جام جهانی شرکت کند.
نبود زیرساختها دلیل حذف سنگنوردان در دور مقدماتی جام جهانی بود
رئیس فدراسیون کوهنوردی در پاسخ به این پرسش که چرا تمامی سنگنوردان در دور مقدماتی حذف شدند، خاطرنشان کرد: در جامهای جهانی امسال خیلی از بچهها شرکت کردند و نتیجه خوبی به دست آوردند. اختلاف سطح سنگنوردی ما با کشورهای دنیا خیلی زیاد است و به خاطر زیرساختها و حضور بیشتر کشورها در رقابتهای بیشمار، ما هم فاصله زیادی با دنیا داریم.
وی ادامه داد: سارینا غفاری تا رده جوانان خوب پیش میرود، اما بعد از آن به دلیل تجربه بیشتر سنگنوردان و حضور در مسابقاتهای بیشتر واقعا کُند میشویم. استانهای ما زیرساختهای مناسبی ندارند. هرچند تهران امکانات خوبی دارد، اما سن بچهها هم پایین است و اگر تجربه بیشتری کسب کنیم، میتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
باید یخنوردان جدیدی به جامهای جهانی اعزام شوند
زارعی در پاس به این پرسش که مسابقات جهانی یخنوردی در راه است و آیا محمدرضا صفدریان و محسن بهشتی راد را به این مسابقات اعزام نمیکنید، یادآور شد: دوست داریم بچههای جدیدتر را به جام جهانی اعزام کنیم. این دو سنگنورد حتما به جام جهانی اعزام میشوند، اما نفرات جدیدی هم در این مسابقات خواهیم داشت. هر سال با مساعدت مسئولان منطقه آزاد کیش، بچهها در پارک پنگوئن این جزیره تمرینات خوبی داشتند و آنها همواره حمایتهای خود به ما کمک کردند و امیدوارم امسال هم این حمایتها ادامهدار باشد تا بچهها در قهرمانی آسیا و جامهای جهانی نتایج بهتری کسب کنند.
وی درباره بازیهای آسیایی ناگویا تاکید کرد: جلسه اعزام به ناگویا شنبه هفته آینده در کمیته ملی المپیک برگزار میشود و باید کسب سهمیه این بازیها توسط رضا علیپور در کمیته تایید شود. تعداد سهمیهها خیلی کم بود و تنها چهار نفر از چهار کشور در هر ماده کسب سهمیه میکند و ما هم در ماده سرعت کسب سهمیه کردیم. سایر سنگنوردان، چون رادین فروغیان و سارینا غفاری پنجم شدند و نتوانستند به سهمیه برسند. آنها باید در مسابقات قهرمانی آسیا چین به مصاف حریفان خود بروند تا بتوانند سهمیه حداکثری این بازیها را کسب کنند.
وزارت ورزش پاداش خوبی برای حسامی فرد در نظر بگیرد
رئیس فدراسیون کوهنوردی درباره فتح ماناسلو، ادامه داد: پنج کوهنورد موفق به صعود به قله ماناسلو بخشی از هیمالیا در نپال شدند. افسانه حسامی فرد موفق شد ویزای تبت را بگیرد و اولین زن ایرانی خواهد بود که با فتح قله چو آیو با ارتفاع ۸۲۰۱ متر در ۲۰ کیلومتری غرب کوه اورست، صعود به ۱۴ قله هشت هزار متری را تکمیل میکند. وزارت ورزش طی دو سال گذشته به کوهنوردان برای فتح این قلهها پاداش داده است. امیدوارم چون صعود به این قله توسط حسامی فرد اتفاق بسیار مهمی است وزارت ورزش و جوانان پاداش خوبی برای او در نظر بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی انتقاد کردهاند چرا وقتی دو کوهنورد ایرانی در قله پوبدا قرقیزستان مفقود شدهاند، جست و جو را به سال آینده موکول کردهاند، گفت: فصل تابستان این منطقه تمام شده است و باید سال آینده جست و جو شود. همان روزهای اول تایید رسمی مفقودی و فوت مریم پیلهوری و حسن آقالو دو کوهنوردی توسط شرکت خدمات دهنده قرقیزستانی اعلام شد. طبیعی است که تیمی برای جست و جو در سال آینده میروند تا اثری از آنها پیدا کند. در آن ارتفاع امکان هیچگونه انتقال افراد وجود ندارد.