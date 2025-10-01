تکل دنیای فوتبال زیر پای اسرائیل؛ موج مکزیکی برای حمایت از فلسطین

چند روز پیش بنر هواداران پائوک یونان در محکومیت جنایات اسرائیل با مضمون «یک کارت قرمز به اسرائیل نشان بدهید»، توجهات را به خود جلب کرد. هواداران تیم فوتبال گالاتاسرای ترکیه هم در دیدار خانگی مقابل لیورپول، با برافراشتن بنرهای اعتراضی، همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان دادند.

عرصه ورزش که نمادی از وحدت جهانی است، به میدان مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی تبدیل شده. گفتنی است در رده ملی، تیم اسرائیل در گروه انتخابی جام ‎جهانی ۲۰۲۶ با نروژ، ایتالیا، استونی و مولداوی رقابت می‌کند اما شانس صعودش کم است. در سطح باشگاهی، تنها مکابی تل‌آویو نماینده است و معمولاً هر بازی‌اش مانند مصاف اخیر با پائوک یونان با موجی از اعتراض همراه می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از زمان آغاز جنگ غزه، درخواست‌های زیادی برای تحریم نمایندگان رژیم صهیونیستی در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی صورت گرفته و در این بین، یوفا و فیفا تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند. از سویی بر اساس برخی گزارش‌ها، تعدادی از اعضای کمیته اجرایی یوفا، اسرائیل را سزاوار حذف از رقابت‌های قاره‌ای دانسته‌اند.

در این شرایط، چند روز پیش بنر هواداران پائوک یونان در محکومیت جنایات اسرائیل با مضمون «یک کارت قرمز به اسرائیل نشان بدهید» در جریان بازی این تیم در لیگ اروپا برابر تیم مکابی، توجهات را به خود جلب کرد. دیشب هم هواداران تیم فوتبال گالاتاسرای ترکیه در دیدار خانگی مقابل لیورپول در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، با برافراشتن بنرهای اعتراضی، همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان دادند.

تماشاگران در ورزشگاه رامز پارک با بنرهایی چون «فلسطین را آزاد کنید»، «بگذارید کودکان غزه زنده بمانند» و «اگر قدس آزاد نباشد، جهان در اسارت است»، فضای ورزشگاه را تحت تأثیر یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی روز جهان قرار دادند. این حرکت نمادین در شرایطی انجام شد که فدراسیون فوتبال ترکیه، رسماً از فیفا و یوفا خواسته تا اسرائیل را به دلیل شرایط غیرانسانی و غیرقابل قبول در غزه از تمامی رقابت‌های بین‌المللی فوتبال محروم کنند.

اینها تمام موجی نیست که علیه رژیم صهیونیستی در حوزه فوتبال به راه افتاده و حالا چنین اقداماتی بحران بزرگی علیه فوتبال اسراییل به وجود آورده است. به عنوان مثال، شرکت بزرگ ورزشی ریباک در روزهای اخیر به کانون یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فوتبال و سیاست تبدیل شده است. ماجرا از جایی آغاز شد که رسانه‌‌ها گزارش دادند ریباک، تنها چند هفته پس از امضای قرارداد همکاری با تیم ملی فوتبال رژیم صهیونیستی، دستور داده لوگوی خود از روی پیراهن‌ها و شورت‌های ورزشی بازیکنان برداشته شود. اقدامی که در رسانه‌های اروپایی و فلسطینی به‌عنوان همراهی این برند با جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم (BDS) تعبیر شد. انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای داشت و خیلی‌ها آن را نشانه‌ای از گسترش موج انزجار جهانی نسبت به نسل‌کُشی در غزه دانستند.

اما فدراسیون فوتبال رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که هیچ قرارداد مستقیمی با ریباک بین‌المللی نداشته و همکاری از طریق یک نماینده محلی انجام شده است. مدتی بعد هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ریباک از تصمیم اولیه عقب‌نشینی کرده و لوگوی این شرکت همچنان روی لباس تیم باقی خواهد ماند. این تغییر موضع، گرچه ظاهراً بحران را برای فدراسیون رژیم صهیونیستی موقتاً حل کرد، اما عمق بحران واقعی را پنهان نمی‌کند؛ نفرت جهانی علیه این رژیم به جایی رسیده که برندهای بزرگ یکی از همکاری با آن پرهیز می‌کنند.

با تمام این اوصاف، چند روز پیش خبر قابل توجهی منتشر شد. در حالی که فشار بر نهادهای فوتبالی شدت گرفته، رسانه‌هایی چون آسوشیتدپرس و تایمز لندن گزارش دادند که اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) به‌طور جدی در حال بررسی برگزاری رأی‌گیری برای تعلیق کامل فدراسیون این رژیم است. اریک کانتونا، اسطوره فوتبال فرانسه، نیز در کنسرت «با هم برای فلسطین» در لندن صریحاً خواستار تعلیق فوری این رژیم شد و گفت: «فیفا و یوفا نباید بیش از این اجازه دهند رژیم صهیونیستی در مسابقات حضور داشته باشد.»

