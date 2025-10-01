En
کشف مولکول‌های آلی در انسلادوس؛ احتمال حیات در قمر زحل تقویت شد

دانشمندان با استفاده از داده‌های تلسکوپ جیمز وب و مأموریت کاسینی، مولکول‌های آلی جدیدی را در فوران‌های آب قمر انسلادوس شناسایی کرده‌اند؛ کشفی که بار دیگر احتمال وجود اقیانوس زیرسطحی و شرایط مناسب برای حیات در این قمر زحل را پررنگ‌تر می‌کند.
کشف مولکول‌های آلی در انسلادوس؛ احتمال حیات در قمر زحل تقویت شد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، مطالعه جدیدی که بر پایه مشاهدات تلسکوپ فضایی جیمز وب و داده‌های ماموریت کاسینی انجام شده است نشان می‌دهد که در فوران‌های آب که از قطب جنوب ماه انسلادوس (یکی از اقمار زحل) خارج می‌شوند، مولکول‌های آلی پیچیده‌ای وجود دارند که پیش از این شناسایی نشده بودند. 

این کشف اهمیت زیادی دارد چرا که نشان می‌دهد در زیر سطح انسلادوس احتمالاً یک اقیانوس نمکی وجود دارد؛ یعنی سه شرط ضروری برای امکان حیات در آن فراهم است: آب مایع، منبع انرژی، و مولکول‌های پیش زیستی. 

تحلیل‌های تازه همچنین نشان داده‌اند که فوران‌ها تقریباً تا ارتفاع ۶۰۰۰ مایل (نزدیک به ۱۰ هزار کیلومتر) گسترش می‌یابند، و ذرات یخ همراه با این مولکول‌ها به فضا منتقل می‌شوند؛ این امر تصویری دقیق‌تر از شیمی داخلی این ماه را پیشِ ما می‌گذارد.

گام بعدی در این تحقیقات، ارسال مأموریت‌هایی است که بتوانند نشانه‌های مستقیم‌تر حیات را بررسی کنند؛ مأموریت‌هایی که هنوز در برنامه‌ریزی‌اند اما هدفشان بررسی دقیق‌تر ترکیبات شیمیایی و امکان وجود شرایط مناسب زیستی است. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
1
پاسخ
ایران باید برود پرچمش را آنجا قبل زا همه بر زمین بزند
