En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کل بورس در معاملات امروز 9 مهرماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۷ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۲۵
| |
512 بازدید
شاخص کل بورس در معاملات امروز 9 مهرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۷ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحد رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سرمایه بازار سهام شاخص کل شاخص کل بازار بورس خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاخص کل سهام امروز 11 شهریور ماه
بورس دنده‌عقب گرفت
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس امروز اردیبهشت ماه
ریزش ۱۸ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 31 شهریور
شاخص کل بورس امروز ۱۳ بهمن ماه
ریزش ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل سهام در بازار امروز 5 اسفندماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۱ مرداد
شاخص کل بورس در بازار امروز 22 اسفندماه
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
شاخص کل بورس امروز 17 خردادماه
پیش‌بینی بورس امروز ۲۶ دی 1403
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز ۲۳ تیر
شاخص کل بورس امروز 13 اسفندماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 4 مرداد
شاخص کل سهام در بازار معاملات امروز 20 مرداد
شاخص کل بورس در بازار امروز 8 اسفندماه
شاخص بورس امروز ۶ اسفند ماه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۴ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۰ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۲ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aRR
tabnak.ir/005aRR