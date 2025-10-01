در حالی که قیمت سکه امامی به مرز تاریخی ۱۱۳ میلیون تومان رسیده و نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز رکورد‌های تازه‌ای ثبت کرده‌اند، بانک مرکزی همزمان از طریق مرکز مبادله قرار است امروز حراج سکه برگزار کند.

همزمان با جهش قیمت انواع سکه در بازار و ثبت رکورد‌های تاریخی، بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله اقدام به برگزاری حراج جدید کرده است. این در حالی است که در شروع معاملات شاهد رشد قیمت سکه امامی در بازار تهران به ۱۱۳ میلیون تومان هستیم و باید دید در حراج امروز، چه نرخی برای حراج سکه‌های امامی، برآورد می‌شود؟!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اطلاعیه منتشرشده، امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴، هشتاد و ششمین دور حراج سکه طلا در مرکز مبادله برگزار می‌شود. این حراج در شرایطی کلید خورده که در حال حاضر، قیمت سکه امامی به ۱۱۳ میلیون تومان رسیده و نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به‌ترتیب در سطح ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند؛ ارقامی که نسبت به روز گذشته افزایش داشته‌اند.

شرایط حراج امروز سکه

طبق جزئیات اعلام‌شده، حداکثر حجم سفارش برای تمامی افراد بالای ۱۸ سال ۵ قطعه سکه است؛ به‌گونه‌ای که جمع سه نوع سکه عرضه‌شده نباید بیش از این سقف باشد. متقاضیان می‌بایست روز گذشته در بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۱ شب وجه مورد نظر را به حساب کاربری خود در سایت مرکز مبادله واریز می‌کردند. ثبت سفارش نیز امروز از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام می‌شود و پس از طی مراحل نظارت و تخصیص، نتایج حراج در بازه ۱۴ تا ۱۶ اعلام خواهد شد.

پاسخ سخنگوی مرکز مبادله به دو پرسش مهم؛ از تعداد تا مالیات

دو موضوع کلیدی همواره ذهن متقاضیان خرید سکه از مرکز مبادله را درگیر می‌کند: تعداد سکه‌های عرضه‌شده و سازوکار مالیات‌ستانی.

در همین‌باره، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک توضیح داد: فرآیند فروش سکه در جلسات مرکز مبادله بر اساس حراج انجام می‌شود. به این معنا که ابتدا متقاضیان وجه را واریز می‌کنند و سپس در بازه مشخص ثبت سفارش انجام می‌دهند. بعد از پایان ثبت سفارش‌ها، بانک مرکزی بر اساس ابلاغیه رسمی، میزان تخصیص سکه به خریداران را مشخص می‌کند؛ بنابراین از قبل نمی‌دانیم چه تعداد سکه عرضه خواهد شد؛ چراکه میزان و قیمت سفارش‌ها در جلسه حراج تعیین‌کننده است. در این مکانیزم، اولویت تخصیص نیز با بالاترین قیمت‌ها و زمان ثبت سفارش است.

سخنگوی مرکز مبادله درباره مالیات‌ستانی از خریداران سکه نیز گفت: خرید سکه از مرکز مبادله صرفاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات به‌صورت جداگانه اخذ نمی‌شود بلکه در دل کارمزدی که بابت معامله دریافت می‌شود لحاظ شده است. حجم کارمزد دریافتی یک در هزار است و مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین رقم نهفته است. بنابراین، مالیات جداگانه‌ای از خریداران اخذ نمی‌شود.

به این ترتیب، حراج امروز سکه در مرکز مبادله در شرایطی برگزار می‌شود که بازار آزاد شاهد جهش تاریخی قیمت‌هاست. سیاست بانک مرکزی برای عرضه محدود و کنترل‌شده سکه در قالب حراج، بیش از پیش نگاه‌ها را به مکانیزم‌های شفاف مرکز مبادله دوخته است