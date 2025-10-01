قتل همسر وسط خرید آنلاین

مرد جوان که نیمه شب با دل درد از خواب بیدار شده و از همسرش یک لیوان آب خواسته بود پاسخ بی‌توجهی او را با ضربات مرگبار چاقو داد اما حالا هرشب با کابوس چوبه دار از خواب می‌پرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران؛ این مرد جوان خرداد سال ۱۴۰۱ وقتی با چاقوی خونین بالای سر همسرش ایستاده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

متهم در جریان بازجویی‌ها گفت: «حالم خوب نبود و از دل درد به خودم می‌پیچیدم از همسرم یک لیوان آب خواستم، اما او نه به دردم توجه کرد و نه برایم آب آورد من هم از فشار درد و عصبانیت با چاقوی آشپزخانه به جانش افتادم و او را کشتم.»

با اعتراف صریح متهم، بازسازی صحنه جرم و تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه مادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «دخترم ۱۵ سال با سختی و مشکلات زیاد در زندگی مشترکش سوخت و ساخت. حقش مرگ نبود من فقط قصاص می‌خواهم.»

در ادامه متهم به جایگاه رفت و این بار گفت: «شب حادثه وقتی از سرکار به خانه آمدم، دل درد شدیدی داشتم به اتاق خواب رفتم و خوابیدم، اما صدای پیامک گوشی تلفن همراهم، بیدارم کرد.

وقتی پیام‌ها را دیدم متوجه شدم همسرم بدون حساب و کتاب در حال خرید اینترنتی از حساب من است. به سراغش رفتم و گفتم بس کن من حالم خوب نیست مرا به بیمارستان ببر، اما بی‌توجه به کارش ادامه داد من هم عصبانی شدم و او را زدم. البته بعد از چند دقیقه از کارم پشیمان شدم، اما دیگر دیر شده بود و همسرم فوت کرده بود.»

در پایان جلسه قضات بر اساس اظهارات متهم، مستندات و درخواست اولیای دم، متهم را به قصاص محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.