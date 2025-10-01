En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل همسر وسط خرید آنلاین

مرد جوان که نیمه شب با دل درد از خواب بیدار شده و از همسرش یک لیوان آب خواسته بود پاسخ بی‌توجهی او را با ضربات مرگبار چاقو داد اما حالا هرشب با کابوس چوبه دار از خواب می‌پرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۹۷
| |
1426 بازدید
|
۵
قتل همسر وسط خرید آنلاین

به گزارش تابناک به نقل از ایران؛ این مرد جوان خرداد سال ۱۴۰۱ وقتی با چاقوی خونین بالای سر همسرش ایستاده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

متهم در جریان بازجویی‌ها گفت: «حالم خوب نبود و از دل درد به خودم می‌پیچیدم از همسرم یک لیوان آب خواستم، اما او نه به دردم توجه کرد و نه برایم آب آورد من هم از فشار درد و عصبانیت با چاقوی آشپزخانه به جانش افتادم و او را کشتم.»

با اعتراف صریح متهم، بازسازی صحنه جرم و تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه مادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «دخترم ۱۵ سال با سختی و مشکلات زیاد در زندگی مشترکش سوخت و ساخت. حقش مرگ نبود من فقط قصاص می‌خواهم.»

در ادامه متهم به جایگاه رفت و این بار گفت: «شب حادثه وقتی از سرکار به خانه آمدم، دل درد شدیدی داشتم به اتاق خواب رفتم و خوابیدم، اما صدای پیامک گوشی تلفن همراهم، بیدارم کرد.

وقتی پیام‌ها را دیدم متوجه شدم همسرم بدون حساب و کتاب در حال خرید اینترنتی از حساب من است. به سراغش رفتم و گفتم بس کن من حالم خوب نیست مرا به بیمارستان ببر، اما بی‌توجه به کارش ادامه داد من هم عصبانی شدم و او را زدم. البته بعد از چند دقیقه از کارم پشیمان شدم، اما دیگر دیر شده بود و همسرم فوت کرده بود.»

در پایان جلسه قضات بر اساس اظهارات متهم، مستندات و درخواست اولیای دم، متهم را به قصاص محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل خرید اینترنی قصاص قتل همسر
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیدا شدن جسد مینا دختر گمشده!
محاکمه دو زن و سه مرد در قتل رئیس بانک
قتل مرموز مرد صراف در وسط خیابان
فرار ۶ ساعته قاتل و پسرش با دستگیری پایان یافت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Denmark
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
16
پاسخ
توان کشتن یک انسان بیگناه رو داشته ولی توان رفتن به بیمارستانو نداشته. حیف اون طناب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
چرت نگو
. بحث توان رفتن نبود بحث بی توجهی بود
لم دادی داری قضاوت میکنی؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
3
2
پاسخ
کاسه صبر هر انسانی ظرفیتی دارد . باید دید که چه عواملی باعث شده کاسه صبر این مرد لبریز شده و چه عواملی باعث شده زن به احوالات مرد بی تفاوت باشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
6
پاسخ
امان از شعله هاي خشم ، كه وقتي در بگيره فقط مخرب هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
7
پاسخ
کشور نیازمند آموزش های همگانی کنترل خشم هست و باید عواقب خشم رو مثل اعدام خوب بدونن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۱۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۵ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۹ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۰ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aQz
tabnak.ir/005aQz