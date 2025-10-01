حجم معاملات در این شهر به‌تدریج در حال تعدیل است و نشانه‌هایی از انعقاد قراردادها نسبت به ماه‌های گذشته دیده می‌شود. براساس بررسی‌های تجارت‌نیوز، قیمت خانه در کرج طی ماه‌های گذشته رشد چندانی نداشته و تغییرات قیمتی در این شهر بیشتر تحت تاثیر تصمیم شخصی مالکان بوده است، نه روند کلی بازار.

بازار مسکن کشور ماه‌هاست که در رکود عمیقی به‌سر می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن شهر کرج نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مسیر رکودی قرار دارد؛ با این حال، حجم معاملات در این شهر به‌تدریج در حال تعدیل است و نشانه‌هایی از انعقاد قراردادها نسبت به ماه‌های گذشته دیده می‌شود. براساس بررسی‌های تجارت‌نیوز، قیمت خانه در کرج طی ماه‌های گذشته رشد چندانی نداشته و تغییرات قیمتی در این شهر بیشتر تحت تاثیر تصمیم شخصی مالکان بوده است، نه روند کلی بازار.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، کرج، مرکز استان البرز و یکی از کلان‌شهرهای ایران است که در غرب پایتخت قرار دارد. این شهرستان از شمال به شهرستان چالوس، از شرق به شهرستان تهران، از جنوب به شهرستان شهریار و از غرب به شهرستان اشتهارد محدود است.

شهر کرج به دلیل نزدیکی به تهران، مهاجرپذیری بالا و موقعیت جغرافیایی، طی سال‌های اخیر رشد جمعیتی و اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این همه، قیمت خانه در کرج چقدر است و با چه بودجه‌ای می‌توان در این شهر خانه اجاره کرد؟



بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خانه در کرج طی چند ماه گذشته تغییر و تحولات چشمگیری نداشته است؛ پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار مسکن شهر کرج با رکود شدیدی مواجه شد و حجم معاملات به شدت کاهش یافت. قیمت مسکن نیز در کرج افت محدودی را تجربه کرد.

با این حال، پس از بازگشت ثبات به کشور و کمتر شدن ریسک‌های سیاسی، بازار مسکن کرج تعدیل شد و معاملات بار دیگر جریان گرفت. به این ترتیب، قیمت خانه در کرج متناسب با موقعیت واحد و تورم مسکن رشد نسبی با رشد نسبی همراه شد.

بنابراین می‌توان گفت بازار مسکن شهر کرج پس از جنگ ۱۲ روزه عملا بازدهی چندانی نداشته است. مشاوران املاک شهر کرج نیز به تجارت‌نیوز گفته‌اند که قیمت مسکن در این شهر طی سه ماه گذشته تغییر محسوسی نکرده است. با این همه، با چه بودجه‌ای می‌توان در کرج خانه خرید؟

برای مثال، یک واحد ۷۰ متری یک‌خوابه، با سال ساخت ۱۳۹۶ در منطقه کرج‌ نو و در محدوده خیابان تختی، با قیمت یک میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است. در یک آگهی دیگر، یک واحد ۸۵ متری دو خوابه، ساخت سال ۱۴۰۲ در منطقه کیانمهر و در نزدیکی خیابان بوستان هفتم، با رقم سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در آگهی دیگری، یک واحد دو خوابه ۱۱۲ متری، با سال ساخت ۱۳۹۷ واقع در منطقه باغستان، با قیمت چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در یک آگهی منتشر شده دیگر، یک واحد ۱۳۲ متری دو خوابه، ساخت سال ۱۳۹۵ در منطقه فاز ۳ مهرشهر، با قیمت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت اجاره خانه در کرج

مشاوران املاک کرج به تجارت‌نیوز گفته‌اند که قیمت اجاره‌ خانه در این شهر طی چند ماه گذشته، رشد داشته و افزایشی بوده است. آنها تاکید کرده‌اند که با توجه به فصل نقل و انتقالات در تابستان گذشته، برخی از مالکان تصمیم به افزایش قیمت اجاره خانه در کرج گرفته‌اند؛ با این وجود برخی دیگر از مالکان از این امر صرف نظر کرده‌اند.