دلایل حذف برخی از افراد از لیست یارانه چیست؟/استمرار طرح کالابرگ

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک در ارتباط با دلایل حذف برخی افراد از لیست یارانه توضیحاتی ارائه کرد.

رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با دلایل حذف برخی افراد از لیست یارانه، اظهار کرد: بانک جامع ایرانیان این وظیفه را دارد که دهک ها را مشخص کند.

وی افزود: اما برخی سرپرستان خانوار از لیست یارانه بگیران حذف می شوند که نباید این اقدام صورت بگیرد و این موضوع نیازمند دقت بالایی است. مثلا مواردی هستند که از لیست یارانه بگیران حذف شده اند که درست نیست. اگر فردی خانه ای خریده و یا فروخته است نباید یارانه او قطع شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: این موارد ایراد سامانه است و باید بروزرسانی صورت بگیرد.

زارع با تاکید بر اینکه افرادی که تمکن مالی بالایی دارند باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند گفت: دلیل حذف افرادی که نیازمند یارانه هستند را برو نبودن سامانه و عدم نظارت کافی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برخی خانواده ها بویژه در مناطق محروم باید دسته بندی شوند، اظهار کرد: مناطقی که ضریب محرومیت آنها 7 و 9 هستند مانند میناب در هرمزگان یا برخی مناطق و شهرهای استان های سیستان و بلوچستان، ایلام، خوزستان و .. باید دقت نظر بیشتری صورت بگیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت معیشتی و موضوع اسنپ بک و تاثیرات آن بر اقتصاد خانوار تاکید کرد: باید حداقل معیشت مردم حفظ شود. بسیاری از افراد در مناطق محروم با یارانه زندگی می کنند. در این خصوص باید دقت نظر صورت بگیرد تا یارانه آنها قطع نشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در ارتباط با استمرار طرح کالابرگ گفت: مجلس شورای اسلامی در بودجه به دولت این اختیار را داده است و همچنین شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس هم نظرشان بر ادامه این طرح است.