اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیرمسئول یک روزنامه

پس از انتشار یک گزارش در یکی از روزنامه‌های کشور که واکنش وزارت بهداشت را به همراه داشت و مستمسک تولید محتوای رسانه‌های معاند قرار گرفته بود، دادستانی تهران علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولیدکننده گزارش کذب اعلام جرم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، انتشار یک گزارش در یکی از روزنامه‌های کشور که مدعی شده بود پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، میزان تولد نوزادان سندروم افزایش و مراجعه برای غربالگری کاهش یافته است، تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولید کننده گزارش کذب را به همراه داشت.

بنا بر این گزارش؛ با انتشار این گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تخصصی موضوع محتوای منتشر شده را تکذیب کرد.

وزارت بهداشت اعلام کرد ادعای رشد ۲ تولد نوزادان با اختلال کروموزومی مصداق نشر اکاذیب است و پشتوانهٔ عینی ندارد.

همچنین انتشار این گزارش خلاف واقع، مستمسک تولید محتوا در رسانه‌های معاند شده بود.

بلافاصله پس از انتشار این گزارش دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده و با توجه به محتوای تولید و تکذیبیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علیه مدیر مسئول و عوامل تولید کننده گزارش کذب در روزنامه مورد اشاره اعلام جرم کرد.