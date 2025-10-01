En
اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیرمسئول یک روزنامه

پس از انتشار یک گزارش در یکی از روزنامه‌های کشور که واکنش وزارت بهداشت را به همراه داشت و مستمسک تولید محتوای رسانه‌های معاند قرار گرفته بود، دادستانی تهران علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولیدکننده گزارش کذب اعلام جرم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۷۲
| |
699 بازدید
|
۲
به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، انتشار یک گزارش در یکی از روزنامه‌های کشور که مدعی شده بود پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، میزان تولد نوزادان سندروم افزایش و مراجعه برای غربالگری کاهش یافته است، تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولید کننده گزارش کذب را به همراه داشت.

بنا بر این گزارش؛ با انتشار این گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تخصصی موضوع محتوای منتشر شده را تکذیب کرد.
وزارت بهداشت اعلام کرد ادعای رشد ۲ تولد نوزادان با اختلال کروموزومی مصداق نشر اکاذیب است و پشتوانهٔ عینی ندارد.

همچنین انتشار این گزارش خلاف واقع، مستمسک تولید محتوا در رسانه‌های معاند شده بود.

بلافاصله پس از انتشار این گزارش دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده و با توجه به محتوای تولید و تکذیبیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علیه مدیر مسئول و عوامل تولید کننده گزارش کذب در روزنامه مورد اشاره اعلام جرم کرد.

 

روزنامه شرق اعلام جرم دادگستری وزارت بهداشت مدیرمسئول روزنامه‌ رسانه های معاند
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
16
پاسخ
حرف حساب زده وقتی غربالگری نباشد مطمئن باشید بچه های با مشکلات ژنتیکی تعدادشان بیشتر می شود هرعقل سلیمی این را می پذیرد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
6
پاسخ
خیلی وقته مطمن شدم به هیچ جا نمی رسیم... نمونه ش همینه
