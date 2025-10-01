دولت آمریکا رسما تعطیل شد

اکنون نیمهشب در واشنگتن دیسی است و تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده رسما آغاز شده است. این امر احتمالا صدها هزار کارمند را در مرخصی بدون حقوق قرار میدهد و بسیاری از برنامهها و خدمات دولتی را متوقف میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این اولین تعطیلی دولت آمریکا از سال ۲۰۱۸ است و باعث میشود نیروهای غیرضروری به مرخصی بدون حقوق فرستاده شوند.
در حالی که دولت آمریکا رسما وارد فاز تعطیلی شده، پیشتر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید به سازمانهای دولتی ایالات متحده دستور داد تا برای تعطیلی آماده شوند.
این نهاد روز سهشنبه بعد از شکست سنا در بیانیهای اعلام کرد: «اکنون مشخص است که دموکراتها از تصویب این قطعنامه [قطعنامه ادامه کار] تا قبل از ساعت ۱۱:۵۹ امشب جلوگیری کرده و دولت را مجبور به تعطیلی میکنند. به این ترتیب، سازمانهای آسیبدیده باید اکنون برنامههای خود را برای تعطیلی منظم اجرا کنند.»
تقابل دموکراتها و جمهوریخواهان بالا گرفت
پیش از این در روز سهشنبه، سنای ایالات متحده نتوانست لوایح دو حزبی را برای ادامه تأمین مالی دولت تصویب کند، به این معنی که تعطیلی دولت واشنگتن اجرایی میشود.
جمهوریخواهان در حال حاضر هر دو مجلس کنگره ایالات متحده را کنترل میکنند، اما برای تصویب لایحه تأمین مالی دولت در سنا به ۶۰ رأی نیاز داشتند. با این حال، حزب حاکم در حال حاضر ۵۳ کرسی دارد.
سنا ابتدا لایحه دموکراتها را با رأی ۴۷ در برابر ۵۳ رای رد کرد. این مجلس ایالات متحده سپس با پنج رأی کمتر به لایحه جمهوریخواهان رأی داد. رند پال تنها جمهوریخواهی بود که در سنا به لایحه حزب خود رأی منفی داد.
ترامپ: اخراجها، گریبان دموکراتها را میگیرد
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز سهشنبه گفت که تعطیلی دولت «آخرین چیزی» است که میخواهد ببیند.
ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما در این کشور خیلی خوب عمل میکنیم، آخرین چیزی که میخواهم تعطیلی است.»
به گزارش ریا نووستی، رئیسجمهور ایالات متحده گفت که اخراجهای ناشی از تعطیلی دولت تا حد زیادی بر دموکراتها تأثیر خواهد گذاشت.
ترامپ در دفتر بیضی شکل کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «خب، دموکراتها میخواهند دولت را تعطیل کنند، بنابراین وقتی آن را تعطیل میکنید، باید اخراج کنید، بنابراین ما افراد زیادی را که بسیار تحت تأثیر قرار میگیرند، اخراج خواهیم کرد... آنها دموکرات خواهند بود.»
سابقه تعطیلیها در آمریکا
تعطیلی دولت در ایالات متحده رایجتر شده است و در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ سه مورد از این تعطیلیها رخ داده است.
این شامل طولانیترین تعطیلی در تاریخ آمریکا با ۳۵ روز تداوم بود.
قبل از ترامپ، بیل کلینتون با تعطیلی ۲۱ روزه در سال ۱۹۹۵ در اواخر دوره اول ریاست جمهوری خود، رکورد قبلی را در اختیار داشت. جمهوریخواهان در اواسط دوره اول ریاست جمهوری کلینتون، کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفته بودند و میخواستند بودجهای را تصویب کنند که از جمله موارد دیگر، هزینههای مربوط به بیمه درمانی را محدود میکرد.
به طور مشابه، باراک اوباما در سال ۲۰۱۳ به دلیل قانون پیشنهادی مراقبتهای بهداشتی، ۱۶ روز تعطیلی را تحمل کرد.
رونالد ریگان، رئیس جمهور جمهوریخواه، بیشترین تعطیلیها را در دوران ریاست جمهوری خود تجربه کرد؛ با هشت تعطیلی ثبت شده در دو دوره ریاست جمهوری خود در دهه ۱۹۸۰. با این حال، همه آنها نسبتا کوتاه بودند و طولانیترین شکاف بودجه تنها سه روز طول کشید.