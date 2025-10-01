En
پاسخ جنجالی سردار علائی به احتمال جنگ ایران واسرائیل

سردار علائی درباره شروع جنگ مجدد اسراییل با ایران گفت: جنگ از دستور کار ترامپ و نتانیاهو خارج نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، سردار حسین علایی،  فرماندهان سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه  در بخشی از گفتگو با "گذرگاه" گفت: در مذاکرات چه دادیم و چه گرفتیم؟ در کوتاه مدت با آمریکایی ها مذاکره نخواهیم کرد!

وی افزود: ۵ دور مذاکره با آمریکا در ذهنیت افکار  عمومی به نفع حاکمیت تمام شد،اگر وارد مذاکره نمی شدیم مردم همواره از حکومت سوال داشتند چرا از ابزار مذاکره استفاده نکردید؟

سردار  حسین علایی درباره شروع جنگ مجدد اسراییل با ایران نیز گفت: جنگ از دستور کار ترامپ و نتانیاهو خارج نشده است.

او در ادامه گفت: ترامپ می خواهد صلح را از طریق قدرت و زور به دست آورد!

