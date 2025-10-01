En
پیش‌بینی دمای هوا و بارش شدید برای 5 روز آینده

بنا بر گزارش سازمان هواشناسی کشور امروز چهارشنبه (۹ مهر) با نفوذ توده هوای خنک، کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ می‌دهد. بارندگی، رعد و برق و ورزش باد شدید موقتی و گاهی خیزش گرد و خاک نیز در استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل و ارتفاعات خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی دمای هوا و بارش شدید برای 5 روز آینده

کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «امروز شدت بارش در گیلان، مازندران و گلستان سبب سیلابی شدن مسیل‌ها و بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه می‌شود. هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این استان‌ها صادر شده و خودداری اکید از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط در جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو و فعالیت‌های گردشگردی و کوه‌نوردی توصیه می‌شود.»

به گزارش تابناک به نقل از همشهری ‌آنلاین، فریبا گودرزی افزود: «کاهش دما در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود در استان اردبیل ۱۵ درجه کاهش دما را شاهد باشیم. تا روز جمعه بارش باران در ارتفاعات گیلان و مازندران همچنان ادامه خواهد داشت.»

گودرزی افرود: «در ۳ روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب و غرب کشور وزش باد و خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود. وزش باد پاییزی در نواحی شرقی نسبتا شدید است و سرعت در زابل ۹۰ کیلومتر بر ساعت می شود و بعید نیست که توفان شن و خاک نیز رخ بدهد. امروز و فردا در برخی نقاط شمال غرب و استان‌های واقع در دامنه های شمالی و جنوبی البرز نیز وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.»

دمای میانگین تهران ۱.۴ درجه خنک شد

کارشناس سازمان هواشناسی کشور همچنین گفت: «در ۲۴ ساعت اخیر، خنک‌ترین منطقه کشور، سراب در آذربایجان شرقی دمای ۲ درجه زیر صفر و هزارکانیان در کردستان با دمای صفر درجه گزارش شده‌است. گرم‌ترین منطقه کشور هم شبانکاره در استان بوشهر با دمای ۴۷ درجه گزارش شده‌اند. خنک‌ترین مرکز استان، همدان با دمای ۵ درجه و گرم‌ترین مرکز استان اهواز با دمای ۴۰ درجه ثبت شده‌است.»

گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان می‌دهد که دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۰.۵ درجه کاهش داشته‌است. در این مقایسه ۴ استان‌ سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی افزایش دما داشته‌اند. استان‌های سیستان و بلوچستان با افزایش ۲.۳ درجه و کرمان با افزایش دمای ۱.۴ درجه در صدر جدول افزایش دما هستند. استان قزوین با منفی ۲.۶ درجه بیشترین کاهش دما را نشان داده‌است. استان تهران هم در این مقایسه منفی ۱.۴ درجه کاهش دما نشان داده‌است.

