آغاز واریز سود سهام عدالت / اعلام حداقل سود

طبق اعلام رییس سازمان بورس، واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود که بر اساس گروه افراد مبالغ بین ۷۴۷ هزار تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.
به گزارش تابناک، حجت الله صیدی ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اظهار کرد: واریز سود سهام عدالت به حساب دارندگان از فردا صبح شروع می شود و حدود ۴۸ ساعت طول خواهد کشید.

وی افزود: ما سه گروه سهامداری داریم؛ کسانی که دارای سبد ۴۵۲ هزار تومانی هستند حدود ۷۴۷ هزار تومان به حسابشان واریز خواهد شد. دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۸۸۱ هزار تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی هم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به حسابشان واریز می شود.

صیدی درباره واریز سود سهام عدالت متولیان به وراث آنها تصریح کرد: کسانی که حساب متوفیان را دارند به همان ترتیبی که قبلاً انجام شده سود به آنها پرداخت می شود.

بنا بر این گزارش، علی مدنی‌زاده ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی پنجم مهرماه درباره باقی مانده سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: انشالله آخر هفته سود سهام عدالت توزیع می‌شود و جزئیات آن توسط سازمان بورس اعلام خواهد شد.

سود سهام عدالت معمولا سالی دو بار پرداخت می‌شود. اما به دلیل آن‌که برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر در محاسبه و پرداخت سود تعلل می‌کنند معمولا سودها به صورت ناقص پرداخت می‌شود و بخش‌هایی از آن باقی می‌ماند. به طور مثال در سال ۱۴۰۲ در نوبت اول هشت شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت در پرداخت سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ که می‌بایست سال ۱۴۰۲ پرداخت شود تعلل کردند.

در سال ۱۴۰۳ نیز بخشی از پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ که باید سال ۱۴۰۳ پرداخت شود هنوز محقق نشده و طبق وعده‌ای که وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس داده اند فرآیند پرداخت آن از فردا شروع می‌شود.

واریزی جدید دولت در کنار سود سهام عدالت

در همین حال، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت اعلام کرد: سود حاصل از سپرده‌گذاری سودهای رسوبی سهام عدالت همراه با اصل سود تا آخر هفته واریز می‌شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در نشست خبری اعلام کرد سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به همراه سود ناشی از سپرده‌گذاری سودهای رسوبی این شرکت‌ها تا پایان هفته به حساب سهامداران عدالت واریز می‌شود. وی همچنین گفت: سود سهامداران عدالت که از دنیا رفته‌اند تا زمان انتقال به ورثه به همراه سودهای رسوبی و سود ناشی از سپرده گذاری آنها به ورثه آنها پرداخت خواهد شد.

