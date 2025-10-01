پیش بینی تابناک درست از آب درآمد / رونمایی از قیمت شوکه کننده مرغ/ هشدار دادیم اما کسی گوشش بدهکار نبود

از بهمن ماه سال گذشته که روسیه صادرات جو و ذرت را به ایران متوقف کرد استارت شروع بحران و افزایش قیمت مرغ و گوشت زده شد و همان زمان تابناک نسبت به فشار مضاعف به صنعت دام و طیور هشدار داد، اما اما گوش وزارت جهاد کشاورزی به این هشدارها بدهکار نبود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قیمت مرغ ۱۸۰ هزارتومان را هم رد کرد و این مساله موجب انتقاد مردم و حتی نمایندگان مجلس شده است ؛ به طوری که نقدعلی نماینده خمینیشهر در صحن علنی مجلس خطاب به قالیباف رئیس مجلس پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه جنگ اقتصادی داد تا تدابیر لازم برای ساماندهی وضعیت معیشت مردم اندیشیده شود.
از آنجایی که بخش قابل توجهی از نیاز کشور به نهادههای اصلی خوراک طیور مانند ذرت و جو از طریق واردات به ویژه روسیه تامین میشود با توقف یا کاهش شدید صادرات این اقلام از روسیه عرضه این نهادهها در بازار داخلی کاهش یافته و منجر به افزایش قیمت میشود.
دی ماه سال گذشته تابناک در گزارشی با عنوان تهدید، بیخ گوش صنعت دام و طیور/ افزایش قیمت مرغ و گوشت در راه است؟ نسبت به توقف سهمیه صادرات جو و ذرت از روسیه هشدار داد و تبعات صفرشدن واردات این محصولات به کشور را اعلام کرد، اما گوش شنوایی برای مسئولان به ویژه وزارت جهاد کشاورزی نبود.
کمبود نهادههای دامی در بازار رسمی (مانند سامانه بازارگاه) کار را به جایی رسانده است که مرغداران ناچار شوند، سهم بیشتری از نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب تأمین کنند؛ البته عدم اطمینان از تأمین به موقع و کافی نهادههای دامی با نرخ مصوب، علاوه بر افزایش هزینه، منجر به کاهش انگیزه تولید، کاهش جوجهریزی یا کشتار زودتر از موعد مرغها و در نتیجه کاهش عرضه مرغ و افزایش قیمت در بازار مصرف شود.
ازسویی دیگر، در قانون بودجه امسال میزان ارز ترجیحی ۱ میلیارد یورو به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است که نسبت به سال گذشته که ۴ میلیارد یورو بوده به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و طبیعتا بودجه کمتر به معنای کاهش حمایتهای دولتی از تولیدکنندگان داخلی بوده و همین مساله باعث شده است تا مرغداران و کشاورزان با هزینههای بالاتر و ریسک بیشتری مواجه شوند. همچنین با کاهش بودجه توانایی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای مرتبط در مدیریت و تنظیم بازار، توزیع بهینه نهادهها، نظارت بر قیمتها و ذخیرهسازی استراتژیک تضعیف میشود و بازار به هم میریزد.
به گزارش تابناک، توقف صادرات نهادههای دامی به طور مستقیم بر افزایش هزینه تولید مرغ تاثیر دارد همچنین، کاهش بودجه بخش کشاورزی زمینه را برای تشدید بحرانهای قیمتی و نوسانات بازار فراهم کرد و درکنار آن مشکلات تخصیص ارز، ناهماهنگی در توزیع نهادهها و درنهایت تأثیر گرمای شدید و تلفات در مرغداریها منجر به گرانی بی سابقه دراین بازار شد اما وزارت جهاد کشاورزی باوجود همه این هشدارها اما هیچ برنامه ریزی برای برون رفت از این مشکلات نداشت و تنها نظاره گر بحران ها بود.