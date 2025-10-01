En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

پیش بینی تابناک درست از آب درآمد / رونمایی از قیمت شوکه کننده مرغ/ هشدار دادیم اما کسی گوشش بدهکار نبود

سال گذشته بود که تابناک هشدار افزایش قیمت نهاده‌های دامی و شروع بحران در کشور را پیش بینی کرد این درحالی است که ۸ ماه پس از این هشدار‌ها نتایج آن در بازار مرغ قابل مشاهده است و وضعیت به گونه‌ای است که قیمت‌ها لحظه‌ای گران می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۶۱
| |
849 بازدید

پیش بینی تابناک درست از آب درآمد / رونمایی از قیمت شوکه کننده مرغ/ هشدار دادیم اما کسی گوشش بدهکار نبود

از بهمن ماه سال گذشته که روسیه صادرات جو و ذرت را به ایران متوقف کرد استارت شروع بحران و افزایش قیمت مرغ و گوشت زده شد و همان زمان تابناک نسبت به فشار مضاعف به صنعت دام و طیور هشدار داد، اما اما گوش وزارت جهاد کشاورزی به این هشدار‌ها بدهکار نبود. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قیمت مرغ ۱۸۰ هزارتومان را هم رد کرد و این مساله موجب انتقاد مردم و حتی نمایندگان مجلس شده است ؛ به طوری که نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در صحن علنی مجلس خطاب به قالیباف رئیس مجلس پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه جنگ اقتصادی داد تا تدابیر لازم برای ساماندهی وضعیت معیشت مردم اندیشیده شود. 

از آنجایی که بخش قابل توجهی از نیاز کشور به نهاده‌های اصلی خوراک طیور مانند ذرت و جو از طریق واردات به ویژه روسیه تامین می‌شود با توقف یا کاهش شدید صادرات این اقلام از روسیه عرضه این نهاده‌ها در بازار داخلی کاهش یافته و منجر به افزایش قیمت می‌شود. 

دی ماه سال گذشته تابناک در گزارشی با عنوان تهدید، بیخ گوش صنعت دام و طیور/ افزایش قیمت مرغ و گوشت در راه است؟ نسبت به توقف سهمیه صادرات جو و ذرت از روسیه هشدار داد و تبعات صفرشدن واردات این محصولات به کشور را اعلام کرد، اما گوش شنوایی برای مسئولان به ویژه وزارت جهاد کشاورزی نبود. 

کمبود نهاده‌های دامی در بازار رسمی (مانند سامانه بازارگاه) کار را به جایی رسانده است که مرغداران ناچار شوند، سهم بیشتری از نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب تأمین کنند؛  البته عدم اطمینان از تأمین به موقع و کافی نهاده‌های دامی با نرخ مصوب، علاوه بر افزایش هزینه، منجر به کاهش انگیزه تولید، کاهش جوجه‌ریزی یا کشتار زودتر از موعد مرغ‌ها و در نتیجه کاهش عرضه مرغ و افزایش قیمت در بازار مصرف شود.

ازسویی دیگر، در قانون بودجه امسال میزان ارز ترجیحی ۱ میلیارد یورو به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است که نسبت به سال گذشته که ۴ میلیارد یورو بوده به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و طبیعتا بودجه کمتر به معنای کاهش حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان داخلی بوده و همین مساله باعث شده است تا مرغداران و کشاورزان با هزینه‌های بالاتر و ریسک بیشتری مواجه شوند. همچنین با کاهش بودجه توانایی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مرتبط در مدیریت و تنظیم بازار، توزیع بهینه نهاده‌ها، نظارت بر قیمت‌ها و ذخیره‌سازی استراتژیک تضعیف می‌شود و بازار به هم می‌ریزد. 

به گزارش تابناک، توقف صادرات نهاده‌های دامی به طور مستقیم بر افزایش هزینه تولید مرغ تاثیر دارد همچنین، کاهش بودجه بخش کشاورزی زمینه را برای تشدید بحران‌های قیمتی و نوسانات بازار فراهم کرد و درکنار آن مشکلات تخصیص ارز، ناهماهنگی در توزیع نهاده‌ها و درنهایت تأثیر گرمای شدید و تلفات در مرغداری‌ها منجر به گرانی بی سابقه دراین بازار شد اما وزارت جهاد کشاورزی باوجود همه این هشدارها اما هیچ برنامه ریزی برای برون رفت از این مشکلات نداشت و تنها نظاره گر بحران ها بود. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت مرغ قیمت مرغ کامل قیمت مرغ و گوشت قیمت مرغ در بازار قیمت مرغ کامل تازه بازار مرغ وزارت جهادکشاورزی
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرغداران دست به دامن دلالان شدند/ قیمت مرغ در آستانه ۲۰۰ هزارتومانی شدن؟
مرغ از سفره مردم پر می کشد؟/بازار زیر سایه افزایش قیمت
وضعیت قیمت مرغ در ایام تاسوعا و عاشورا
قیمت جدید مرغ اعلام شد
قیمت گوشت مرغ سه‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳
تحولات بازار مرغ در آستانه نوروز
آیا قیمت مرغ ارزان می‌شود؟
تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار درباره مرغ
نوسان قیمت مرغ بین ۹۳۵۰ تا ۹۸۰۰تومان
بی‌تدبیری وزارت جهاد باعث‌ رشد بی‌رویه قیمت مرغ شده
روند ارزان شدن قیمت مرغ ادامه‌دار شد
قیمت مرغ افزایش یافت/مرغداری ها بدون مجوز گران کردند
کاهش نرخ مرغ در بازار
قیمت مرغ در بازار، ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب!
زمزمه‌های ۱۲‌هزار تومانی شدن مرغ در بازار
چاره کاهش قیمت مرغ
ادعای عجیب درباره قیمت مرغ
تازه‌ترین قیمت مرغ در بازار
آخرین تحولات بازار مرغ و پیش بینی روزهای آینده
مرغ ارزان‌تر شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۹۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۷ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aOn
tabnak.ir/005aOn