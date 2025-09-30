احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات معیشتی و ناکارآمدی نظام بانکی کشور اعلام کرد: وزیر اقتصاد هفته آینده برای ارائه توضیحات درباره وضعیت اقتصادی و برنامه های مدیریتی به این کمیسیون احضار شده است.

علی زندیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با برنامه های مجلس در ارتباط با مدیریت فضای اقتصادی کشور بعد از فعال سازی مکانیسم ماشه، اظهار کرد: بعد از جنگ 12 روزه بنده درخواست طرح یک ساله ای را با محوریت معیشت مردم، تولید و امنیت مطرح کردم. اما دولت اعلام کرد که در این خصوص آیین نامه ای را در هیئت دولت تنظیم و آن را ابلاغ خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه با این وجود بعد از جنگ 12 روزه تغییرات محسوسی را در معیشت مردم شاهد نبودیم، افزود: در حوزه وام های اشتغال و فرزندآوری سیستم بانکی حرفی برای گفتن ندارد. مخصوصا در حوزه وام های اشتغال در شش ماه گذشته یک ریال به متقاضیان و جامعه هدف پرداخت نشده است و دولت در این زمینه باید پاسخگو باشد.

زندیان ادامه داد: همچنین در موضوع وام های فرزندآوری و ازدواج نیز بانک های مورد نظر به تکالیفشان عمل نکرده اند. شاهد هستیم که صف های طولانی برای دریافت این وام ها شکل گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با توجه به این موارد هفته آینده وزیر اقتصاد را به کمیسیون احضار کرده ایم و تا توضیحات او را در این باره بشنویم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کشورهای اروپایی به صورت غیرقانی موضوع اسنپ بک را فعال کردند گفت: جنبه روانی این موضوع بیشتر از جنبه کارکردی آن است که باید این فضا به درستی مدیریت شود. یعنی دولت باید جنبه های روانی این موضوع را به شکل کامل مدیریت شده ای کنترل کند.

وی تاکید کرد: دولت باید طرحی شبیه همان طرح یک ساله ای که بنده پیشنهاد دادم را تهیه به سه موضوع مهم امنیت، تولید و معیشت تمرکز کند. ما این موضوع را از وزیر اقتصاد می خواهیم که دنبال کند.

زندیان تصریح کرد: در لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه احکامی گنجانده شده است و در این باره سوالاتی مطرح است که باید وزیر اقتصاد به این سوالات پاسخ بدهد. باید ببینیم که تمهیدات و برنامه وزارت اقتصاد به عنوان مجری اقتصاد کشور در موضوعات مختلف از جمله قیمت ارز و کالاهای اساسی که اخیرا افزایش پیدا کرده چیست؟ ما در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوعات هستیم و هفته آینده وزیر باید به این موارد پاسخ قانع کننده ای بدهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برنامه های مجلس برای مدیریت اقتصاد کشور، گفت: کمیسیون های تخخصصی باورهای مجلس هستند موضوعات باید ابتدا از طریق کمیسیون ها مطرح و بررسی شوند و سپس به صحن علنی ارائه شوند.

وی تاکید کرد: البته کمیسیون اقتصادی مجلس باید موضوعات را سریع در دستور کار قرار بدهد و اجازه ندهیم، موضوعات فرسایشی و به تعویق بیفتند.

زندیان در ارتباط با جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس و موارد مطرح شده در آن جلسه اظهار کرد: در آن جلسه موضوعاتی در ارتباط با تمهیدات لازم برای جلوگیری از آثار روانی اسنپ بک بر اقتصاد، همچنین کنترل اسنپ بک های داخلی مباحثی مطرح شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: عملکرد ما در حوزه اقتصاد قابل دفاع نیست. متاسفانه دولت آن پدافند غیرعاملی که بتواند از تاثیر گذاری هر اتفاقی خارج از مرزهای کشور بر اقتصاد کشور جلوگیری بکند را ندارد. ما شاهد هستیم که هر اتفاقی خارج از مرزهای کشور و در سطح بین الملل ولو کم اهمیت، اثرات فراوانی روی اقتصاد کشور ما دارد و این موضوع قابل پذیرش نیست.

زندیان افزود: همچنین در جلسه غیرعلنی مجلس بر هماهنگی های لازم و تعامل بین قوا و دست اندرکارانی که در سه قوه حضور دارند تاکید شد. همچنین بر فعال شدن کمیسیون های تخصصی در مجلس و افزایش نظارت ها و کنترل ها در حوزه اقتصاد و معیشت مردم تاکید شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: همچنین بر استمرار طرح کالا برگ به منظور کاهش بار روانی و فشار اقتصادی که بر دوش مردم بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه احساس می شود، تاکید شد.