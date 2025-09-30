En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ در روزهای آینده

دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه قیمت گوشت مرغ بر اساس عرضه و تقاضا است، گفت: تا هفته آینده قیمت گوشت مرغ در بازار دوباره روند کاهشی خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۱۲
| |
738 بازدید

پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ در روزهای آینده

به گزارش تابناک به نقل از مهر، گوشت مرغ تامین کننده بخشی از پروتئین جامعه است. آخرین رصد هفتگی این کالای اساسی در بازار نشان داد قیمت هر کیلو گرم گوشت مرغ بدون بسته‌بندی فروشگاهی بین ۱۳۹ تا ۱۴۲ هزار تومان است.

امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ قیمت گوشت مرغ افزایش نسبی داشت. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قیمت گوشت مرغ بر اساس عرضه و تقاضا است. امروز دوشنبه ۸ مهر ماه عرضه مرغ زنده تا حدودی کاهش داشت و قیمت عمده هر کیلو گرم گوشت مرغ در میدان بهمن بین ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان بود در حالی که روز گذشته هر کیلو گرم گوشت مرغ حدود ۱۳۵ تومان به فروش رسید.

وی افزود: نرخ هر کیلو گرم گوشت مرغ در پروتئین فروشی های سطح شهر نباید از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بالاتر باشد.

وی ادامه داد: به طور قطع در ۲ تا ۳ روز آینده عرضه مرغ بیشتر شده و قیمت‌ها دوباره روند کاهشی خواهد داشت.

این مسئول صنفی درباره نرخ مرغ زنده گفت: در حال حاضر هر کیلو گرم مرغ زنده برای کشتار بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است که قیمت منطقی گوشت در بازار نباید از حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان بیشتر باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت مرغ گوشت مرغ کالاهای اساسی بازار گوشت بازار مرغ خبر فوری
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبری جدید درباره توزیع گوشت مرغ در تهران
قیمت گوشت مرغ، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۴
قیمت مرغ و گوشت امروز ۱۹ فروردین
قیمت بال مرغ در بازار ۱۱۲ هزار تومان شد!
قیمت گوشت مرغ امروز 22 دی ماه
مرغ ۲ تا ۳ هزارتومان ارزان شد
قیمت انواع گوشت مرغ،گوشت قرمز امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۳
قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسید
اعلام قیمت جدید تمامی کالاهای اساسی در بازار
مرغ به مرز تعادل قیمت برگشت
دلیل نوسان قیمت جوجه در بازار
ادعای عجیب درباره قیمت مرغ
نرخ مصوب گوشت مرغ در بازار
دلیل افزایش نرخ مرغ اعلام شد
مرغداران؛ مقصر گرانی مرغ
قیمت روز انواع مرغ در بازار
آخرین تحولات بازار مرغ و پیش بینی روزهای آینده
هشدار درباره افزایش دوباره قیمت مرغ
تحولات بازار مرغ در آستانه نوروز
قیمت مرغ در بازار، ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۷ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۲ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aO0
tabnak.ir/005aO0