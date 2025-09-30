En
شاخص کل بورس امروز 8 مهرماه

شاخص کل بورس با صعود ۳۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس امروز 8 مهرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود ۳۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار واحد رسید.

دلار داره پرواز میکنه
