نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۸ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف در حال برگزاری است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای نشست خبری با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله بیان کرد: مراسم گرامیداشت یاد این شهید والامقام با حضور پرشور مردم لبنان و بسیاری از مسلمانان آزادی‌خواه جهان اسلام در لبنان و مناطق مختلف بیروت برگزار شد.

وی افزود: شهید نصراله یکی از رهبرانی است که از نسل امام راحل بود و راهی که ایشان در ۵۰ سال پیش در مقابل ملت ایران باز کرد، این راه چشمه نورانی برای ملت ایران و تمام آزادی‌خواهان جهان شد و یکی از دست پروردگان این مکتب شهید نصراله بود، یادش را گرامی می‌داریم و مطمئن هستیم شهید نصرالله‌های دیگری در عرصه لبنان و جهان اسلام طلوع خواهند کرد و می‌توانند راه ایشان را برای آزادی قدس ادامه دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آستانه میلاد مسعود امام یازدهم امام حسن عسکری (ع) هستیم این میلاد مسعود را خدمت همه ملت ایران ومسلمانان جهان و بلکه آزادگان جهان تبریک عرض می‌کنم. در هفته‌ای که گذشت در هفته دفاع مقدس بودیم که یادآور رشادت‌ها و سلحشوری‌های ملتی است که با دست خالی در مقابل استکبار جهان ایستاد. ملتی که فقط گناهش این بود که می‌خواست مستقل و آزاد باشد و زیر بار زور نرود.

وی افزود: دین ما به امام و به شهدا و به ایثارگران و به خانواده شهدا و همه مدافعین کشور حکم می‌کند که نسبت به واقعه عظیم انقلاب اسلامی در دوره‌ای که جهان بین دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود حساس‌تر و دقیق‌تر از گذشته باشیم.

جهانگیر تاکید کرد: وظیفه داریم تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتقال واقعیات آن به جوانانمان و به نسل آینده مان و به سرمایه‌های آینده این کشور به درستی منتقل کنیم. دشمن با عملیات روانی پیچیده و بسیار پر حجم تلاش می‌کند که تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت‌های ملت ایران را در چشم و ذهن جهانیان وارونه نشان دهد. انقلاب اسلامی در زمانی پیروز شد که هنوز هیچ گونه بهانه‌ای در اختیار استکبار برای حمله به ایران و برای جنگ با ایران و برای ترور مقامات ایران نبود.

جهانگیر با بیان اینکه دلیل‌شان برای راه‌اندازی جنگ علیه ایران این بود که منافع شان در منطقه به خطر افتاده و نوکر جیره‌خوار آن‌ها یعنی رژیم پهلوی و ایادی آن، دیگر نبودند تا اموال این ملت را به غارت ببرند افزود: لذا می‌بینیم که از همان آغازین روز‌های پیروزی انقلاب انواع توطئه‌های شرق و غرب برای شکست این انقلاب آغاز شد که مهمترین آن جنگ تحمیلی و نیابتی بود که صدام به نیابت از استکبار جهانی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی آغاز کرد.

وی تاکید کرد: ملت ایران با رهبری‌های امام راحل در ۸ سال دفاع مقدس نشان داد که با دست خالی خون و جان خواهد داد، اما وجبی از خاک خود را به هیچ دشمنی نخواهد داد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر ما هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم به این معنا نیست که جنگ خوب است و ما هیچ وقت آغازگر هیچ جنگی نبودیم.

جهانگیر با بیان اینکه دشمنان تلاش می‌کنند که روحیه ناامیدی را از طریق عملیات روانی در جامعه پمپاژ کنند، افزود: همگی مسئولیت داریم در این خصوص مراقبت کنیم تا در دام این کید دشمن قرار نگیریم. جنگ ۱۲ روزه یکی دیگر از محور‌های دشمنان بود که نشان داد، ملت ایران هرگاه احساس کند دشمنی به سمت او نشانه رفته است دشمن را با اتحاد ناکام می‌گذارد.

وی بیان کرد: رهبر انقلاب در سخنان تلویزیونی اخیرشان با ملت ایران سه محور راهبردی را مطرح کردند که بر آن تاکید می‌کنیم نکته اول اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و حال و آینده کشور است که این مهم باید توسط همه مسئولین و با همه ویژگی‌های خود دنبال شود تا این اتحاد ادامه‌دار شود چراکه ملتی که اینگونه پشت سر رهبر و نظام شان هستند شایسته بهترین‌ها هستند.

وی افزود: از محور‌های بیانات معظم له بحث اهمیت غنی‌سازی پر فایده اورانیوم و تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام است و باید اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران و متخصصین این حوزه مسائل مرتبط با آن را برای ملت تبیین کنند.

جهانگیر بیان کرد: نکته دیگر در خصوص مقابله نظام با تهدیدات دشمن است، ما از تهدید دشمن نمی‌هراسیم، باید تلاش کنیم که معادله‌ای که دشمن تلاش به ایران تحمیل کند را برهم زنیم و برعکس آن عمل کنیم و افکار عمومی خودمان را انسجام و اتحاد ملت را همچنان پایدار و پاینده حفظ کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دشمن به دنبال این است که به این انسجام ۹۰ میلیونی ضربه بزند. در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و … پوشش‌های خودش را انجام می‌دهد تا بلکه بتوان این مسیر‌ها را ملتهب کند و ناامن نشان دهد و یا وادار به ناامنی کند، اما هوشیاری ملت تا امروز همه دسیسه‌های دشمن را با شکست رو‌به‌رو کرده است و در آینده نیز اینگونه خواهد شد و مراقبت ما در این خصوص باید دو چندان باشد.

وی ادامه داد: نکته این است که در حقیقت چهره آمریکا در شرایط جدید برای دشمن برای همه ملت‌های آزاده دنیا روشن شد. در واقع نقاب آمریکا افتاد و آمریکایی که خودش را بانی حقوق بشر و حامی ملت‌ها برای آزاد شدن می‌دانست، امروز حامی نسل‌کشی در غزه شناخته شده و ملت‌های مختلف به درستی فهمیدند که به امید آمریکا و آمریکایی‌ها نشستن غیر از اینکه خیال باطلی باشد، سودی برای آنها نخواهد داشت لذا باید بر اساس نگاهی که مقام معظم رهبری به همه ما فرمودند که قوی شدن در همه ابعاد نظامی علمی دولتی ساختاری و سازمانی یک عزمی می‌خواهد و آن عزم همت ملی است که باید اتفاق افتد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک بیان کرد: ایشان از تریبون سازمان ملل، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ و از منافع کشور دفاع کردند و در انجا همگان دیدند که از ایران صدای واحد شنیده می‌شود و ایران و ایرانی به دشمن باج نمی‌دهد و ایران اهل عقلانیت است و مذاکره را جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود.

وی افزود: اگر دشمن دنبال این باشد که مذاکره را تبدیل به تهدید و زورگویی کند، ایران مذاکره اینچنینی را نمی‌پذیرد و از مواضع قانونی خود با توکل بر خدا و حمایت مردم دفاع می‌کند. در قوه قضاییه پیگیر جنایات و خساراتی که رژیم صهیونی در طول ۱۲ روز جنگ به ایران زدند، هستیم و در محاکم داخلی و مراجع بین المللی موضوعات را دنبال می‌کنیم.

وی گفت: امروز در سه قوه از جایگاه خود تلاش می‌کنند در سطح نظام بین الملل حقوق حقه ملت را از این رژیم خون‌خوار بگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: سه کشور اروپایی به صورت غیر قانونی مکانیسم ماشه را فعال کردند و این نشان داد آنها دنباله رو آمریکایی‌ها هستند و بدون اجازه آمریکا کاری نمی‌کنند و بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های تحریمی که به صورت غیر قانونی علیه ایران تصویب شده بود نشان داد که همچنان دولت‌های استکباری از ابزار‌های قانونی به صورت غیر قانونی در مجامع بین‌المللی استفاده می‌کنند.

فعال سازی مکانیسم ماشه نه اینکه اثر ندارد ولی در اثر اجرای آن دنیا نیز به آخر نمی‌رسد. دشمن تلاش می‌کند اثرات روانی را در فضای رسانه‌ای جا بیاندازد. باید مراقبت کنیم کمترین اثرات بر ملت تحمیل شود. نباید تسلیم‌ دشمن شویم و باید مواظب هم باشیم.

جهانگیر اضافه کرد: اگرچه دیدیم دو کشور روسیه و چین به عنوان دو عضو دائمی شورای امنیت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را غیر قانونی و غیر مشروع نامیدند، اما در عین حال سازمان ملل نشان داد که یک سازمان وابسته و غیر حقوقی در راستای تصمیم‌گیری هایش عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح وضعیت پیرامون فعال‌سازی مکانیسم ماشه اعلام کرد که اثرات این سازوکار نه به گونه‌ای است که کاملاً بی‌تأثیر باشد و نه به حدی که منجر به فاجعه‌ای جهانی شود. دشمن در تلاش است تا با برجسته‌سازی و تبلیغات رسانه‌ای، اثر روانی مکانیسم ماشه را که ماهیت آن بیشتر روانی است تا واقعی، تقویت کرده و از این طریق موجب ایجاد التهاب در جامعه شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بر لزوم خنثی‌سازی توطئه‌ها با اتکا به توانمندی‌های داخلی تأکید کرد و افزود: در کنار مراقبت برای کاهش اثرات واقعی این مکانیسم بر ملت، باید با مدیریت منسجم و اتکا به نیرو‌های داخلی، این توطئه‌ها را خنثی می‌کنیم و زیر بار فشار دشمن نخواهیم رفت.

جانگیر با اشاره به عمل نکردن اروپاییان و آمریکا به تعهدات خود در برجام، بیان کرد: کشور اروپایی و در راس آنها آمریکا نشان دادند که به تعهدات خودشان پایبند نیستند در حالی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ما در طول ۱۰ سال گذشته همه گونه همراهی را در ایفای تعهداتی که در قرارداد برجام بود انجام دادیم، اما نه آمریکا نه کشور‌های اروپایی با خلف وعده‌های مکرر نشان دادن که به هیچ کدام از قوانین بین‌المللی و توافقات بین‌المللی پایبند نیستند و هر کجا که منافع خودشان ایجاد کند بلافاصله نسبت به نقض قواعد و قوانین بین‌المللی اقدام می‌کنند که این میتواند یک درس بزرگی برای سایر دولت‌ها و ملت‌هایی باشد که می‌خواهند با این کشور‌ها قرارداد و یا توافق امضا کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه توضیح داد: در حالی که ما شاهد این هستیم که قواعد حقوقی حاکم بر جهان به راحتی جلوی چشم میلیارد‌ها انسان نادیده گرفته می‌شود و لگد مال می‌شود و صدایی از مدافعان حقوق بشر در این خصوص دیده نمی‌شود، اما در سایه فعال‌سازی مکانیزم ماشه بلافاصله حامیان جریان استکباری احساس ذوق و شوق می‌کنند و این را در راستای حمایت حقوق بشری تلقی می‌کنند که واقعاً جای تعجب، تامل و تعصب دارد.

وی اظهار کرد: در فضایی که دشمن تلاش می‌کند که با جنگ روانی فضای کشور رو ملتهب نشان دهد همه نهاد‌های ذیربط و مسئولین باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشند تا با نظارت‌های دقیق به نوعی انضباط بازار برهم نریزد. یکی از گلایه‌های به حق و همیشگی مردم عدم نظارت بر چرخه‌های تولید و عرضه است و باید تلاش کرد و اجازه نداد که در فضای این چنینی که ممکن است مشکلاتی برای بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد دلالان و واسطه‌ها بخواهند در ایجاد گرانی‌های غیر واقعی و مخرب نقش ایفا کنند و سودجویان در این خصوص بی جهت قیمت‌ها رو ارتقا دهند.

جهانگیری با تاکید بر سخنان رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی گفت: دیروز ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی به دادستان‌های سراسر کشور و همچنین به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تاکید و دستور ویژه داد که باید اقدامات جدی و متناسب با شرایط کشور برای کوتاه کردن دست فرصت طلبان و سوءاستفاده کنندگان از شرایط بازار در نظر گرفته شود و دستگاه قضایی با همه توان آماده کمک به دولت برای سامان‌دهی به وضعیت بازار و جلوگیری از گرانی‌هایی است که به صورت بی رویه در گوشه و کنار دیده می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در حقوق بشر نیز بیان کرد: این خانم در گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر کشورمان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده است. گزارشی که بر پایه دروغ تهیه می‌شود ارزش پاسخ دادن ندارد. وی با رویه‌ای که انتخاب کرده از روی دست ضد انقلابیون کشور دیکته نوشته است و ادعای نخ‌نما شده‌ای را مجددا مطرح کرده است.

وی گفت: درخصوص جنایات آشکاری که رژیم صهیونی در حمله به ایران و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی داشته و کودکان و زنان و مردان بی دفاع را در خانه هایشان به خاک و خون کشیده است، این خانم فقط در این گزارش به یک محکومیت ساده از این جنایات بسنده کرده که نشان می‌دهد، گزارشات اینچنینی، گزارشاتی نیست که بتواند، حقوق بشر واقعی را تضمین کند.

جهانگیر اضافه کرد: امیدواریم نظام بین‌الملل و سازمان ملل همانطوری که از نامش پیداست، سعی می‌کند تا صلح جهانی و حقوق واقعی را برای ملت‌ها تضمین کند در عمل نیز این شعار‌ها را با استفاده از نیرو‌های واقع بین و درستکار اجرایی کند.



جزئیات اقدامات انجام شده برای دستگیری قاتل یک دیده‌بان در منطقه خائیز

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه دستگیری قاتلان یک دیده‌بان در منطقه خائیز گفت: برای دستگیری افراد قوه قضاییه ماموریت به ضابطان قضایی می‌دهد و ضابطان هم در این خصوص تلاش می‌کنند. متهمان این پرونده ۳ نفر هستند که ۲ نفر دستگیر شدند و یک نفر متواری است و دستگیری این فرد در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد و بحث ممنوع الخروجی، توقیف خودرو، مسدود کردن حساب‌های بانکی، اعطای نبایت به استان‌های جوار و تشکیل کارگروه ویژه توسط ضابطان برای دستگیری متهم انجام شده است.

رسیدگی به پرونده برخی واگذاری‌ها در شهرستان‌های استان تهران با مبالغ ناچیز به اشخاص در دیوان عالی کشور

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذاری برخی از در استان تهران با مبالغ ناچیز به برخی اشخاص با درخواست مدیران دولتی وقت گفت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه قائل به زمان و وقت معین است و نه اشخاص مهم هستند؛ لذا در هر کجا و زمانی گزارشی به دستگاه قضایی ارسال شود که حکایت از وقوع جرم دهد، قطعا قوه قضاییه به تکلیف قانونی خودش رسیدگی می‌کند.

وی افزود: در رابطه با این گزارش، واگذاری‌هایی در دهه‌های گذشته در خصوص واگذاری برخی از املاک شهرستان‌های استان تهران بوده که گفته شده که بعضاً تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک صورت نگرفته این گزارشات در شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و آنجا مطرح شده است.

جهانگیر بیان کرد: این شورا مرکب از اعضای مختلف است یعنی بخش‌های مختلفی از دولت و قوه قضاییه در آن حضور دارند؛ از جمله وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت، خود دستگاه قضای در این شورا حضور دارند و موضوع رو موضوعاتی که به صورت ویژه به این شورا گزارش می‌شود رو بررسی می‌کند که اگر مشخص شود که در واگذاری‌ها تخلفی صورت گرفته بدیهی است که مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌کنند و مراجع قضایی در خصوص مواردی که قبلاً پرونده نداشته باشد پرونده تشکیل می‌شود و رسیدگی صورت می‌گیرد و اگر واگذاری بوده که قبلا در این خصوص رسیدگی صورت گرفته و حکمی که صادر شده احیانا اشتباه بوده باشد برابر مقررات و اینکه قانون اجازه داده همبسته اعاده دادرسی را اجازه داده در خصوص جا‌هایی که احکام اشتباه باشد از طریق اعمال ماده ۴۷۷ کیفری عمل کرد که در خصوص موضوعی که مطرح کردید دو مورد از احکام صادره برابر با گزارشی که به بنده رسیده تجویز اعاده دادرسی شده یعنی اعلام اشتباه بودن احکامشان شده و موضوع در دیوان عالی کشور در حال بررسی است که در صورت قطعی شدن ان‌شالله نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد در خصوص سایر پرونده‌ها و مواردی هم که مطرح است پس از تکمیل گزارشات و احیاناً اگر رای صادر شود صدور رای و قطعی شدن آن اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده پرونده عباس ایروانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیگیری مطالبات بانک‌ها از بدهکاران عمده و کلان بانکی، از جمله پرونده عباس ایروانی که بخشی از مطالبات وی وصول شده است، اظهار کرد: یکی از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، علاوه بر رسیدگی‌های قضایی و پیگیری‌های حقوقی، بازگرداندن اموالی است که از بیت‌المال به یغما رفته است. در همین راستا، برنامه ویژه‌ای با دستور شخص ریاست قوه قضاییه تدوین و در دستور کار تمامی بخش‌های این قوه قرار گرفته است و با جدیت دنبال می‌شود.

جهانگیر از وصول مطالبات چندین بانک از پرونده گروه عظام (عباس ایروانی) و بازگرداندن این اموال به بیت‌المال خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش‌های موثر و مفید دستگاه قضایی، به ویژه دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از بدهی‌های کلان بانکی در این پرونده تعیین تکلیف شده است. در همین راستا، مطالبات بانک توسعه صادرات به مبلغ بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و بیش از ۱۵۷ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به طور کامل تسویه شده است. همچنین، مطالبات بانک سپه به میزان بیش از ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال نیز توسط محکوم علیه پرداخت و تسویه حساب نهایی صورت گرفته است. این اقدامات در راستای سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف بازگرداندن اموال عمومی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در زمینه مطالبات بانک صادرات ایران از طریق معرفی اموال نامبرده حدوداً ۱۳ هزار میلیارد تومان به این بانک منتقل شود. در نتیجه تلاش‌های دادستانی تهران پیرامون مطالبات بانک ملی مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال نقداً به بانک پرداخت شده و برای پرداخت مابقی مطالبات این بانک، املاکی از عباس ایروانی معرفی شده که در حال ارزیابی، کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد.

وی ادامه داد: در خصوص مطالباتی که بانک مسکن داشته است علاوه بر موافقت راهن با انتقال کامل پلاک‌های رهنی عباس ایروانی چندین ملک در اشتهارد، اصفهان و شمس‌آباد و ... معرفی کرده که در حال حاضر این املاک در حال ارزیابی، کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد. درباره مطالبات بانک ملت تعهدات مالی عباس ایروانی در این خصوص انجام شده، اما از حیث مدت بازپرداخت مطالبات میان بانک و محکوم علیه اختلافاتی وجود داشته که این موضوع در دادستانی در حال رسیدگی است.

جهانگیر بیان کرد: با اقدامات متعددی که در دستگاه قضایی صورت گرفته است ما تلاش کرده‌ایم که در خصوص بازگشت اموال به غارت رفته از بیت المال اقدامات قانونی و فوری را در دستور کار قرار دهیم و اجازه نمی‌دهیم که هیچکس به بیت المال دست درازی کند.

اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به روند رسیدگی به مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی گفت: بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها در خصوص جمع آوری و نظارت بر روند حقوقی پیگیری جنایت‌های اخیر رژیم صهیونی و دولت آمریکا در ایران بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و قوه قضاییه و معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور به عنوان دستگاه‌های همکار در این مسیر داده‌های خود را جمع آوری و در نهایت در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌دهند.

وی افزود: در کنار این ما به عنوان دستگاه قضایی، در بخش‌هایی به طور مستقیم مسئولیت داریم. بر اساس گزارش مستقیمی که از دادستانی کل کشور دریافت کردیم، رئیس دستگاه قضا مسئولیت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به دادستانی کل کشور محول کردند. دادستانی کل کشور با همکاری موثر همه سازمان‌های داخل قوه قضاییه مانند معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دیگر اقدامات خوبی را در دستورکار قرار داده و مکاتبات فراوانی با مقامات داخلی و بین‌المللی صورت گرفته و پیگیری‌هایی را از طریق شورای عالی امنیت ملی وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر نهاد‌های بین‌المللی مثل دبیر کل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، دادستان‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای داشتیم و از طریق دادستانی نسبت به ایفای تعهدات و جمع آوری مستندات و ارائه آنها به دستگاه‌های ذیربط داخلی و بین المللی اقداماتی صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: برای برآورد دقیق از میزان خسارات وارده به کشور نظیر خساراتی که به زیر ساخت‌های تاسیسات هسته‌ای و نظامی و ساختمان‌های اداری و مسکونی وارد شده است جلسات متعددی به صورت روزانه و هفتگی در قالب کارگروه‌های مختلف حقوقی و کیفری در دادستانی کل کشور با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مسئول در حال برگزاری است و پیگیری‌های حقوقی و قضایی دادستانی کل در موضوع جنگ ۱۲ روزه در حوزه مستندسازی خسارت‌های وارده و طرح شکایت کیفری و دعوی حقوقی در داخل و خارج از کشور در حال انجام است و در خصوص شکایت کیفری از رژیم صهیونی از همان روز‌های نخست جنگ این مسئله آغاز شده و هم اکنون ۱۵ فقره پرونده در ۲ شعبه بازپرسی دادسرای بین‌الملل تهران در دست رسیدگی است.

وی گفت: در موضوع طرح دعوای حقوقی نیز در دادگستری تهران شعبه ۵۵ آمادگی خود را اعلام کرده و این در حالی است که به رئیس کل دادگستری تهران اعلام شده در صورت نیاز می‌تواند شعب را افزایش دهد.

جهانگیر گفت: تاکنون ۳۰ مورد دادخواست وارد سیستم و ثبت شده و در شکایت کیفری هم وضع به همین کیفیت است. بیش از ۳۰ مورد شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده که در حال رسیدگی است. آنچه هم اکنون دنبال می‌شود مستندسازی خسارات وارده است که به صورت کارشناسی و تامین دلیل نسبت به ۸۰ درصد اماکن خسارت دیده اشخاص حقیقی اقدامات لازم صورت گرفته همچنین مستندسازی خسارت وارده به اماکن نظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان انرژی اتمی، سازمان زندان‌ها به صورت صد درصدی انجام شده که این گزارشات مستندسازی شده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: از استان‌هایی که درگیر جنگ بودند تاکنون گزارش ۱۱ استان ارسال شده و مستندسازی آنها انجام شده و مراتب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده است. ما برای اینکه از پراکنده کاری جلوگیری شود و تقسیم کار دقیق صورت داده باشیم، آمدیم و در دادسرای تهران کارگروهی را تشکیل داده و در آنجا نسبت به افرادی که مراجعه می‌کنند معاضدت و ارشاد قضایی به عمل می‌آورد تا بتوانند شکایت خود را به راحتی ثبت کنند و دعوا‌های خود در آنجا دنبال کنند و امیدواریم با پیگیری‌های لازم به موقع بتوانیم این موضوعات را دنبال کنیم.

