افزایش روند ابتلا به بیماری‌های قلبی در میان جوانان

یک متخصص قلب و عروق با تأکید بر اینکه توجه به سلامت قلب دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در زندگی امروز است، افزود: هرچند بیماری‌های قلبی بیشتر در سنین بالای ۴۰ سال شایع هستند، اما روند ابتلا در میان جوانان نیز رو به افزایش است.
افزایش روند ابتلا به بیماری‌های قلبی در میان جوانان

به گزارش تابناک، در همایش روز جهانی قلب که در کاشمر برگزار شد، توجه به سلامت قلب و شیوه‌های پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بیماری‌های قلبی و عروقی همچنان به عنوان مهم‌ترین علت مرگ‌ومیر در ایران و جهان شناخته می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: تغییر سبک زندگی، مصرف غذاهای ناسالم، کم‌تحرکی و استرس‌های روزمره از عوامل اصلی بروز این بیماری‌ها به شمار می‌روند؛ این عوامل باعث شده‌اند که بیماری‌های قلبی حتی در سنین پایین‌تر نیز بروز پیدا کنند.

این متخصص قلب و عروق با اشاره به افرادی که سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارند یا با مشکلاتی چون فشارخون، چربی خون بالا و دیابت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفت: این افراد در معرض خطر بیشتری قرار دارند و باید با دقت بیشتری مراقب سلامت خود باشند.

وی با اشاره به علائم هشدار دهنده بیماری‌های قلبی خاطرنشان کرد: درد یا فشار در قفسه سینه، تنگی نفس، تعریق شدید، تپش قلب، سرگیجه و درد منتشر شونده به دست چپ، گردن یا فک، نشانه‌هایی هستند که مردم باید آن‌ها را بسیار جدی بگیرند؛ در صورت بروز این علائم، سریعاً باید به پزشک یا اورژانس مراجعه کنند.

دکتر اله‌زاده تغذیه سالم را یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت قلب دانست و توصیه کرد: مصرف میوه و سبزیجات تازه، غلات سبوس‌دار، ماهی و روغن‌های گیاهی در سبد غذایی خانواده‌ها افزایش یابد.

وی همچنین بر لزوم کاهش مصرف نمک، قند، غذاهای چرب و سرخ‌شده و به ‌ویژه فست‌فودها تأکید کرد و گفت: تغذیه سالم نه‌تنها به حفظ سلامت قلب کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از بروز بیماری‌های مزمن دیگر نیز جلوگیری کند.

این متخصص قلب و عروق در ادامه به نقش ورزش در سلامت قلب پرداخت و افزود: فعالیت‌های هوازی مانند پیاده‌روی تند، دوچرخه‌سواری یا شنا بهترین ورزش‌ها برای قلب هستند. هر فرد باید حداقل ۳۰ دقیقه در روز و پنج روز در هفته به فعالیت بدنی منظم بپردازد؛ همچنین خواب کافی و مدیریت استرس در کنار تغذیه سالم و ورزش، از جمله عوامل مؤثر در حفاظت از قلب هستند.

وی مصرف دخانیات و قلیان را از مهم‌ترین عوامل خطر بیماری‌های قلبی معرفی و خاطرنشان کرد: سیگار و قلیان باعث تنگی عروق، افزایش فشارخون و بالا رفتن احتمال سکته قلبی می‌شوند، ترک دخانیات یکی از مؤثرترین اقداماتی است که هر فرد می‌تواند برای محافظت از قلب خود انجام دهد.

اله‌زاده بررسی منظم فشارخون و چربی خون را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: این عوامل به‌ تدریج به عروق آسیب می‌زنند و بستر بیماری‌های قلبی را فراهم می‌کنند، توصیه می‌کنم همه افراد از سن ۳۰ سالگی به بعد به‌طور منظم فشارخون و چربی خون خود را کنترل کنند.

وی با تأکید بر انجام چکاپ‌های منظم اظهار کرد: اندازه‌گیری فشارخون، آزمایش قند و چربی خون، نوار قلب و در صورت لزوم اکو یا تست ورزش از جمله بررسی‌هایی است که نقش مهمی در تشخیص زودهنگام بیماری‌های قلبی دارند. این چکاپ‌ها می‌توانند به شناسایی مشکلات قلبی در مراحل اولیه کمک کنند و در نتیجه درمان به‌موقع و مؤثری را فراهم سازند.

این متخصص قلب در ادامه به ارائه توصیه‌هایی ساده و عملی برای داشتن قلب سالم پرداخت و گفت: تغذیه سالم و کم‌نمک، ورزش منظم، پرهیز از دخانیات، مدیریت استرس، خواب کافی و انجام چکاپ‌های دوره‌ای از جمله این توصیه‌ها هستند.

وی همچنین هشدار داد: در صورت بروز درد قفسه سینه یا علائم مشکوک، اولین اقدام باید تماس فوری با اورژانس (۱۱۵) باشد، چراکه تأخیر در مراجعه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

‌اله‌زاده با اشاره به روز جهانی قلب، آگاهی‌رسانی به جامعه در خصوص بیماری‌های قلبی و عروقی و راه‌های پیشگیری از آن‌ها را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: آگاهی بخشی به مردم در خصوص عوامل خطر و علائم بیماری‌های قلبی می‌تواند به کاهش آمار مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها کمک کند. باید تلاش کنیم تا هر فردی به اهمیت مراقبت از قلب خود پی ببرد و برای حفظ سلامت خود اقدام کند.

وی با تأکید بر اینکه توجه به سلامت قلب باید در اولویت زندگی روزمره افراد قرار گیرد و تغییرات کوچک در سبک زندگی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت عمومی جامعه داشته باشد؛ افزود: باید به عنوان یک جامعه، به یکدیگر کمک کنیم تا به سوی سبک زندگی سالم‌تری حرکت کنیم و از سلامت قلب خود و دیگران محافظت کنیم.

