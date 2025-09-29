En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اختصاصی تابناک؛

واکنش علی دایی به انتشار تصویرش روی تخت بیمارستان؛ پلیس فتا رسیدگی کند!

در ساعات گذشته تصویری از علی دایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که شهریار فوتبال ایران را روی تخت بیمارستان نشان می‌دهد. این عکس در صفحه‌ای فیک به نام همسر علی دایی، انتشار یافته است.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۸۶
| |
2341 بازدید
|
۲

واکنش علی دایی به انتشار تصویری از او روی تخت بیمارستان؛ پلیس فتا رسیدگی کند

تصویر علی دایی که با شرح بستری شدن او در بیمارستان منتشر شده، صحت ندارد. از سویی این عکس در صفحه‌ای فیک با نام همسر علی دایی، انتشار یافته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در روزهایی که اخبار جعلی و دروغ‌پراکنی به بخشی از فضای رسانه‌ای تبدیل شده و صحت‌سنجی یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌هاست، فیک‌نیوزها جولان می‌دهند. در همین ماه‌های گذشته بارها خبرهایی نادرست مبنی بر فوت فلان چهره سرشناس در فضای مجازی منتشر شده که ناراحتی و دلخوری فرد و نگرانی اطرافیانش را به دنبال داشته است.

در یکی از جدیدترین موارد فیک، می‌توان به عکسی اشاره کرد که اسطوره فوتبال ایران را روی تخت بیمارستان نشان می‌دهد. البته ماجرا به همین عکس با توضیح «علی دایی در بیمارستان بستری شد» ختم نمی‌شود چرا که عکس مورد اشاره در صفحه‌ای جعلی که به نام همسر علی دایی ساخته شده، منتشر شده است. در واقع تصویر و خبری نادرست در صفحه‌ای نادرست که برای همسر علی دایی نیست!

واکنش علی دایی به انتشار تصویرش روی تخت بیمارستان؛ پلیس فتا رسیدگی کند!

در هر حال خوشبختانه این خبر صحت ندارد و مشکلی برای شهریار فوتبال ایران به وجود نیامده است. علی دایی که از این موضوع ناراحت بود که انتشار خبر و تصویر جعلی باعث نگرانی خانواده، دوستان و مردم شده، در مکالمه‌ای کوتاه به خبرنگار تابناک گفت: «شکر خدا در صحت و سلامت کامل هستم و هیچ اتفاقی برای من نیفتاده است. از نهادهایی که مسئول رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی هستند از جمله پلیس فتا، می‌خواهم که به این موارد رسیدگی کنند. چون تخلف در فضای مجازی زیاد شده. صفحاتی در اینستاگرام یا کانال‌هایی در تلگرام هستند که از مردم اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند و بعضاً با انتشار خبرهای دروغ، جامعه را ملتهب و افکارعمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی دایی بیمارستان همسر علی دایی اینستاگرام
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
علی دایی: انفجار در بندرعباس یک فاجعه بزرگ انسانی بود/ هیچ‌وقت از در کنار مردم بودن شانه خالی نکرده‌ام
صوت پاسخ علی دایی درباره ساخت ورزشگاه در عراق
علی دایی: نوروز با سفره خالی شور و شوقی ندارد/ مشکل امنیتی همراه مشکلات اقتصادی است/ با توریسم نیازی به نفت و گاز نداریم
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
عذرخواهی شروین حاجی‌پور از پدرش
عکس پربازدیدِ الناز شاکردوست در سالن سینما
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
پیشکسوت استقلال و تیم ملی در بیمارستان بستری شد
علی دایی در جشن عروسی متین ستوده و کامران تفتی!
عکس: علی دایی و خانواده‌اش در یک مراسم عروسی
از تحدید علی دایی تا ظهور پدیده‌ای به نام تتلو
انتقاد نماینده مجلس از علی دایی به دلیل انتشار استوری
همسر و دختر علی دایی را پرواز دوبی پیاده کردند
انتقاد کواکبیان در تلویزیون از برخورد با خانواده علی دایی
علی دایی: در توییتر هیچ حسابی ندارم
قوه‌قضائیه: اطلاعیه‌ای علیه خانواده علی دایی ندادیم!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
mahmoud
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
15
پاسخ
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
افرادی مثل آقای علی دایی حسود و دشمن هم دارند و این اتفاقات می افتد اما حتما باید پیگیری شوند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLy
tabnak.ir/005aLy