واکنش علی دایی به انتشار تصویرش روی تخت بیمارستان؛ پلیس فتا رسیدگی کند!

در ساعات گذشته تصویری از علی دایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که شهریار فوتبال ایران را روی تخت بیمارستان نشان می‌دهد. این عکس در صفحه‌ای فیک به نام همسر علی دایی، انتشار یافته است.

تصویر علی دایی که با شرح بستری شدن او در بیمارستان منتشر شده، صحت ندارد. از سویی این عکس در صفحه‌ای فیک با نام همسر علی دایی، انتشار یافته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در روزهایی که اخبار جعلی و دروغ‌پراکنی به بخشی از فضای رسانه‌ای تبدیل شده و صحت‌سنجی یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌هاست، فیک‌نیوزها جولان می‌دهند. در همین ماه‌های گذشته بارها خبرهایی نادرست مبنی بر فوت فلان چهره سرشناس در فضای مجازی منتشر شده که ناراحتی و دلخوری فرد و نگرانی اطرافیانش را به دنبال داشته است.

در یکی از جدیدترین موارد فیک، می‌توان به عکسی اشاره کرد که اسطوره فوتبال ایران را روی تخت بیمارستان نشان می‌دهد. البته ماجرا به همین عکس با توضیح «علی دایی در بیمارستان بستری شد» ختم نمی‌شود چرا که عکس مورد اشاره در صفحه‌ای جعلی که به نام همسر علی دایی ساخته شده، منتشر شده است. در واقع تصویر و خبری نادرست در صفحه‌ای نادرست که برای همسر علی دایی نیست!

در هر حال خوشبختانه این خبر صحت ندارد و مشکلی برای شهریار فوتبال ایران به وجود نیامده است. علی دایی که از این موضوع ناراحت بود که انتشار خبر و تصویر جعلی باعث نگرانی خانواده، دوستان و مردم شده، در مکالمه‌ای کوتاه به خبرنگار تابناک گفت: «شکر خدا در صحت و سلامت کامل هستم و هیچ اتفاقی برای من نیفتاده است. از نهادهایی که مسئول رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی هستند از جمله پلیس فتا، می‌خواهم که به این موارد رسیدگی کنند. چون تخلف در فضای مجازی زیاد شده. صفحاتی در اینستاگرام یا کانال‌هایی در تلگرام هستند که از مردم اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند و بعضاً با انتشار خبرهای دروغ، جامعه را ملتهب و افکارعمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.»