به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دولت ژاپن اعلام کرد که در پی بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، توکیو تحریمهای اقتصادی خود علیه تهران را از سر گرفته است.
بر اساس این تصمیم و طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، داراییهای ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد.
«یوشیماسا هایاشی» دبیر کابینه ژاپن در یک نشست خبری گفت: «این مسئله اکنون در یک نقطه سرنوشتساز قرار دارد.» او با اشاره به اهمیت راهکارهای دیپلماتیک افزود: «نباید فرصتهای گفتوگو را از دست بدهیم.»
این در حالی است که ایران مخالفت شدید خود با بازگشت تحریمهای سازمان ملل را اعلام کرده و حتی تهدید کرده است که ممکن است همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف کند.
هایاشی در اظهارات خود بار دیگر تصریح کرد که موضع ژاپن برای یافتن راهحل از طریق گفتوگو تغییر نکرده است.
او تأکید کرد: «ما در عین پایبندی به تصمیم شورای امنیت، تلاشهای دیپلماتیک لازم را ادامه خواهیم داد.»