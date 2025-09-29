بنزما در آستانه تصمیم بزرگ

کریم بنزما، ستاره برجسته و با تجربه فوتبال فرانسه که این روز‌ها در آستانه پایان قراردادش با باشگاه الاتحاد قرار دارد، سرنوشتش در دنیای فوتبال به شدت در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. قرارداد این مهاجم ۳۷ ساله که در تابستان آینده و در ماه ژوئن به پایان خواهد رسید، باعث شده تا گمانه‌زنی‌ها درباره آینده حرفه‌ای او به شدت افزایش یابد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بنزما که دو سال پیش از رئال مادرید به صورت بازیکن آزاد به الاتحاد پیوست، تاکنون نقشی کلیدی در موفقیت‌های این تیم عربستانی ایفا کرده است. او با حضور خود در این تیم، سهم بسزایی در فتح دوگانه داخلی لیگ حرفه‌ای و جام حذفی عربستان در فصل جاری ۲۵-۲۰۲۴ داشته و توانسته نام خود را بار دیگر به عنوان یکی از مهاجمان برجسته قاره کهن ثبت کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط رودی گالتی، روزنامه‌نگار و کارشناس معتبر بازار نقل‌وانتقالات فوتبال از ایتالیا، کریم بنزما قصد ندارد قرارداد خود با الاتحاد را تمدید کند. گالتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) اعلام کرده است که این مهاجم فرانسوی پس از تجربه موفق و پرهیجان خود در لیگ عربستان برنامه بازگشت به فوتبال اروپا را در سر دارد.

او همچنین افزود که این بازگشت احتمالاٌ در تابستان آینده و به شکل انتقال آزاد انجام خواهد شد، چرا که بنزما چندین پیشنهاد رسمی از باشگاه‌های مطرح اروپایی دریافت کرده است. از جمله این پیشنهادها، توجه ویژه‌ای به باشگاه پرتغالی بنفیکا جلب شده است که بنزما را گزینه‌ای ایده‌آل برای رهبری خط حمله خود می‌داند.

اگرچه رودی گالتی احتمال جدایی زودهنگام بنزما از الاتحاد در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی (ژانویه آینده) را کاملاً منتفی نمی‌داند اما واقعیت این است که محتمل‌ترین و منطقی‌ترین سناریو، جدایی این بازیکن به شکل آزاد و پس از اتمام قراردادش در تابستان پیش‌رو است. به نظر می‌رسد بنزما با دقت در حال برنامه‌ریزی برای این انتقال است تا فصل جدیدی از حرفه فوتبال خود را در قاره سبز آغاز کند.

باشگاه الاتحاد در شرایطی قرار دارد که پس از شکست ۲ بر صفر مقابل رقیب دیرینه خود یعنی النصر در چهارمین هفته لیگ عربستان با فشار و انتقاد‌های فراوانی مواجه شده است. این شکست نه تنها جایگاه تیم را در جدول به خطر انداخته، بلکه احتمال تغییرات و تصمیمات اساسی در کادر فنی و بازیکنان کلیدی مانند بنزما را نیز بیشتر کرده است.