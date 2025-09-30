En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بالاترین سطح اتهام فساد به داوران فوتبال ایران/ مکانیزم کاری کمیته اخلاق؛ رسیدگی یا پاک کردن صورت مسأله؟

در یک سال اخیر شاهد بالاترین سطح اتهامات به داوران فوتبال هستیم و طبیعتاً بسیاری از داوران سالم هم در میان این اتهامات، وارد فشار می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۴۵
| |
866 بازدید
|
۳

بالاترین سطح اتهام فساد به داوران فوتبال ایران/ کمیته اخلاق مأمور رسیدگی یا پاک کردن صورت مسأله؟

با ادعاهای مطرح شده اخیر در خصوص داوران فوتبال به نظر می‌رسد که فساد آنقدر بزرگ و علنی شده که برخی داوران مستقیم درخواست رشوه دارند یا گاهی برعکس این اتفاق، برخی مدیران به صورت علنی به داوران پیشنهاد رشوه می‌دهند تا بلکه به این طریق نتایج دستخوش تغییر شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نفر بعدی که در خصوص فساد در داوری فوتبال صحبت کرد، به کمیته اخلاق دعوت شد. این بار نیما نکیسا که خود زمانی از مدیران زیر مجموعه فدراسیون فوتبال بود و مدتی هم مدیرعاملی باشگاه ذوب‌آهن به او سپرده شد. دروازه‌بان سابق تیم ملی در دهه ۷۰ که در یک مصاحبه مفصل به بخشی از فساد در داوری فوتبال و ادعای درخواست رشوه از یک داور اشاره کرده است.

فدراسیون فوتبال مدت‌هاست که با ماجراهایی چون فساد و تغییر نتایج دست و پنجه نرم می‌کند، اما انگار هنوز راه چاره‌ای برای برون رفت از این وضعیت پیدا نشده یا اینکه آنطور که باید، چیزی از برخورد هویدا نیست. آش آنقدر شور شد که سال گذشته خداداد افشاریان به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال بازداشت شد و در نهایت هم رأی صادر شده از سوی دادگاه در پرونده فساد مس رفسنجان، محکومیت او را تأیید کرد. محکومیتی که به دنبال آن کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم علیه تمامی نفرات از جمله افشاریان رأی صادر کرد و آنها از فعالیت در فوتبال محروم شدند. با این حال هیچ رأی ثانویه‌ای در خصوص دیگر نفرات صادر نشد. به طور مثال اگر فساد خداداد افشاریان به عنوان رئیس کمیته داوران ثابت شده، آیا او به تنهایی فساد کرده یا داورانی هم بوده‌اند که با او همکاری کرده‌اند؟ رئیس کمیته داوران که سوت و پرچم در دست نداشته که بتواند به تنهایی فسادی را رقم بزند، بنابراین مشخص نیست که چرا سایر عوامل شناسایی نشده یا اگر شناسایی شدند، محکوم نمی‌شوند.

با این حال، در یک سال اخیر افراد زیادی در مصاحبه‌های مختلف از فساد در داوری صحبت به میان آورده‌اند و به افراد مختلف از جمله داوران یا اعضای کمیته داوران و سایر ارکان فوتبال، اتهاماتی را وارد کرده‌اند. پیش از این عبدالنبی پورخلف و ایمان شاه‌ولی در گفت‌وگو با تابناک از فساد در چیدمان داوری‌ها و همچنین پیشنهاد به داوران برای تغییر نتایج مسابقات صحبت کردند و این بار نیما نکیسا مدعی شده است که یکی از داوران فوتبال از او درخواست رشوه کرده است: «زمانی که مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن بودم، از سوی یکی از داوران پیامی دریافت کردم مبنی بر اینکه در صورت پیروزی تیم، علاوه بر پاداش بازیکنان، مبلغی نیز به داوران پرداخت شود.» این صحبت از سوی نکیسا در صورت صحت، نشان از این دارد که فساد آنقدر بزرگ و علنی شده که داوران مستقیم درخواست رشوه دارند یا گاهی برعکس این اتفاق، مدیران به صورت علنی به برخی داوران پیشنهاد رشوه می‌دهند تا بلکه به این طریق نتایج دستخوش تغییر شود.

در این میان اما نکته جالب توجه، نوع برخورد با ادعاها و اتهاماتی است که به داوری فوتبال کشور وارد می‌شود. می‌توان گفت که در یک سال اخیر شاهد بالاترین سطح اتهامات به داوران فوتبال هستیم و طبیعتاً بسیاری از داوران سالم هم در میان این اتهامات، وارد فشار می‌شوند. فشارهایی که به صورت ناروا آنها را در مسابقات دچار اشتباه می‌کند و گاهی باعث می‌شود که تشخیص درست و غلط نیز اشتباه شود. با این حال، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال که باید به این ادعاها تا زمان رسیدن به نتیجه‌ای قابل توجه رسیدگی کند، تبدیل به مکانیزمی شده است که صورت مسأله را پاک می‌کند.

بالاترین سطح اتهام فساد به داوران فوتبال ایران/ کمیته اخلاق مأمور رسیدگی یا پاک کردن صورت مسأله؟

ادعای افرادی که در این مدت زبان باز کرده و به فسادهای احتمالی در داوری اشاره دارند، آنقدر سنگین است که طبیعتاً می‌تواند منجر به باز شدن پرونده‌هایی سنگین و پیچیده شود، اما به نظر می‌رسد کمیته اخلاق به صدور یک احظاریه، خواستن توضیح و توبیخ بسنده می‌کند و گاهی هم فرد افشاکننده به دلیل ارائه نکردن اسناد محروم می‌شود. البته که رویه اتهام زدن بدون سند موضوعی نیست که انتظار داشت کمیته اخلاق هم به سادگی از کنار آن عبور کند، اما این موضوع جای پرسش دارد که آیا کمیته اخلاق رسیدگی مستقلی به ادعاهای مطرح شده تا حاصل شدن نتیجه دارد یا صرفاً به ارائه کردن یا نکردن سند از سوی فرد اتهام زننده، بسنده کرده و رأی صادر می‌کند؟

در شرایط فعلی که فوتبال ایران با چالش‌های زیادی مواجه شده و در بخش داوری حتی با وجود VAR شاهد اشتباهات عجیبی از برخی داوران هستیم که صدای مهدی تاج را هم درآورده است. رئیس فدراسیون فوتبال چندی پیش گفته بود: «این قابل قبول نیست که داور زیر کولر در اتاق VAR بنشیند، صحنه‌ها را تماشا کند اما باز هم متوجه خطا نشود.» در چنین شرایطی طبیعی است که از کمیته اخلاق باید انتظار بیشتری داشت؛ اینکه به جای پاک کردن صورت مسأله و محروم کردن آنهایی که ادعای فساد در داوری را دارند، یک بار برای همیشه تمامی ادعاها را به صورت مستقل بررسی کند که این بررسی حتی ممکن است چندین ماه یا بیش از یک سال زمان‌بر شود، اما نتیجا حاصله می‌تواند علاوه بر رفع اتهام از برخی داوران، موجب ریشه‌کن کردن فساد در این بخش شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون فوتبال کمیته داوران کمیته اخلاق داوران داور فوتبال فساد در فوتبال
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!
داورانی در نقش زبل‌خان؛ امروز تهران، فردا شهرستان با کلکسیونی از اشتباهات
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
هدایای عجیب به داوران فوتبال؛ از گریس تا کلینر انژکتور/ «تاج کجاست؟»
واکنش مهدی تاج به گلایه‌ها: جامعه داوری ما پاک است
ادعای دخالتِ نمایندگان مجلس در حذف و رشد داوران فوتبال/ شاه‌ولی: گفتند نمی‌گذاریم ممبینی اجازه دهد تا رشد کنی
اختصاصی تابناک؛ دندان تیز فدراسیون فوتبال با پیش‌بینی درآمد ۷۰ میلیاردی از احکام انضباطی + اسناد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
احضاریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
4
پاسخ
این فسادها بررسی بشه مشخص میشه چرا تیم هایی که امروز زیر حد متوسط هستن چرا مدام قهرمان لیگ میشدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
فوتبالی که زیر ساخت نداره و به دست مافیا اداره میشه بهتر از این نمیشه ، انصافا تو فوتسال هم یک تیم 7 تا گل نمیخوره ، ببینید چیکار کردن با ورزش کشور
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۰ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۶ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۸۵ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aLJ
tabnak.ir/005aLJ