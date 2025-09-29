En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نهنگ‌ها بازار را نجات دادند!

قیمت بیت‌کوین با نشانه‌هایی از انباشت توسط نهنگ‌ها یا همان سرمایه‌گذاران بزرگ، روز دوشنبه، افزایش یافت و از پایین‌ترین قیمت‌های چند هفته‌ای خود بهبود یافت.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۴۱
| |
3 بازدید
نهنگ‌ها بازار را نجات دادند!

بزرگترین ارز دیجیتال جهان پس از اینکه هفته گذشته به زیر ۱۰۹ هزار دلار سقوط کرد و پایین‌ترین قیمت سه هفته‌ای را رقم زد، صبح روز دوشنبه، ۲.۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۱۱ هزار و ۷۹۰ دلار رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بیت‌کوین، هفته گذشته، در بحبوحه ریزش قیمت سنگین و فشار فروش، بیش از پنج درصد کاهش یافت، اما خریدهای انجام شده توسط نهنگ‌ها، از قیمت این رمزارز حمایت کرد. داده‌های ردیاب‌های بلاک‌چین نشان داد که سرمایه‌گذاران بزرگ در جلسات اخیر، خریدشان را افزایش داده‌ و به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده‌اند.

این حرکات پس از نوسانات شدید هفته گذشته روی می‌دهد که طی آن موج فروش گسترده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از موقعیت‌های خرید در صرافی‌های رمزارز را در یک روز از بین برد. این فضا با انقضای ۲۲ میلیارد دلار آپشن رمرزارز که پایان سه ماهه سوم را نشان می‌دهد، تشدید شد و فشار نزولی بر بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال وارد کرد.

بر اساس گزارش اینوستینگ، فضای بازار رمزارزها، روز دوشنبه، همچنان محتاطانه ماند، زیرا سرمایه‌گذاران تحولات سیاسی در واشنگتن را دنبال می‌کردند. قانون‌گذاران آمریکا تا ۳۰ سپتامبر فرصت دارند تا بودجه را تصویب کرده و از تعطیلی دولت جلوگیری کنند. این بن‌بست، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که تاخیر در انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه آمریکا، می‌تواند به عدم قطعیت در بازارهای مالی بیفزاید. در حالی که تعطیلی دولت آمریکا مستقیما بر شبکه بیت‌کوین تاثیر نمی‌گذارد، اما جو ریسک‌گریزی در بازارهای جهانی می‌تواند بر ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.

قیمت روز دوشنبه رمزارزها: آلت‌کوین‌ها افزایش یافتند، اما همچنان در محدوده قیمتی محدودی معامله شدند

بیشتر آلت‌کوین‌ها نیز پس از کاهش هفتگی، روز دوشنبه دوباره افزایش یافتند، اما در محدوده‌های قیمتی محدودی معامله شدند.

اتریوم به عنوان دومین رمزارز محبوب جهان، پس از کاهش بیش از ۱۰ درصدی در هفته گذشته، با ۲.۴ درصد افزایش، به ۴۱۰۲.۸۳ دلار رسید.

ریپل که سومین رمزارز جهان شناخته می‌شود، با ۲.۲ درصد افزایش، به ۲.۸۵ دلار رسید.

سولانا ۳.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که کاردانو ۳.۱ درصد و پولیگان ۱.۲ درصد افزایش یافتند.

در میان توکن‌های میم، دوج‌کوین ۲ درصد افزایش یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نهنگ بازار ارز رمزارز بازار رمزارز بیت کوین قیمت بیت کوین خبر فوری ارز دیجیتال
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیت کوین 100 هزار دلاری، خوشبینی یا واقعیت؟
پیش‌بینی جدید از قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۲۷
آخرین وضعیت بازار رمزارز‌های جهان در جمعه ۳ اسفند
باز هم بیت کوین سقوط کرد
پنج باور اشتباه درباره بیت‌کوین
رکورد صعودی بیت‌کوین تحت تاثیر انتخابات آمریکا
آخرین قیمت ها از بازار رمزارزها در جهان
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز ۵ اسفندماه
آیا زمان خروج از بازار ارزهای دیجیتال فرا رسیده است؟ / تحلیل جنجالی از آینده بیت کوین!
بیت‌کوین سقوط کرد
قیمت ارزهای دیجیتال؛ بیت‌کوین چند شد؟
بیت کوین منفجر شد
قیمت بیت کوین، امروز ۲۴ تیر ماه
خبر مهم درباره بیت‌کوین
وضعیت ارزش بیت کوین در یک هفته اخیر
پیش‌بینی بیت کوین در سال ۲۰۲۵
پیش‌بینی عبور بیت کوین از یک میلیون دلار در سال ۲۰۳۰
آیا بیت‌کوین در مرحله صعودی پایدار خواهدبود؟
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عقب نشینی بیت‌ کوین از مرز ۶۹ هزار دلاری/ به‌روزرسانی قیمت ها
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۱۵ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۰ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLF
tabnak.ir/005aLF