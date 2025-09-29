قیمت بیت‌کوین با نشانه‌هایی از انباشت توسط نهنگ‌ها یا همان سرمایه‌گذاران بزرگ، روز دوشنبه، افزایش یافت و از پایین‌ترین قیمت‌های چند هفته‌ای خود بهبود یافت.

بزرگترین ارز دیجیتال جهان پس از اینکه هفته گذشته به زیر ۱۰۹ هزار دلار سقوط کرد و پایین‌ترین قیمت سه هفته‌ای را رقم زد، صبح روز دوشنبه، ۲.۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۱۱ هزار و ۷۹۰ دلار رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بیت‌کوین، هفته گذشته، در بحبوحه ریزش قیمت سنگین و فشار فروش، بیش از پنج درصد کاهش یافت، اما خریدهای انجام شده توسط نهنگ‌ها، از قیمت این رمزارز حمایت کرد. داده‌های ردیاب‌های بلاک‌چین نشان داد که سرمایه‌گذاران بزرگ در جلسات اخیر، خریدشان را افزایش داده‌ و به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده‌اند.

این حرکات پس از نوسانات شدید هفته گذشته روی می‌دهد که طی آن موج فروش گسترده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از موقعیت‌های خرید در صرافی‌های رمزارز را در یک روز از بین برد. این فضا با انقضای ۲۲ میلیارد دلار آپشن رمرزارز که پایان سه ماهه سوم را نشان می‌دهد، تشدید شد و فشار نزولی بر بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال وارد کرد.

بر اساس گزارش اینوستینگ، فضای بازار رمزارزها، روز دوشنبه، همچنان محتاطانه ماند، زیرا سرمایه‌گذاران تحولات سیاسی در واشنگتن را دنبال می‌کردند. قانون‌گذاران آمریکا تا ۳۰ سپتامبر فرصت دارند تا بودجه را تصویب کرده و از تعطیلی دولت جلوگیری کنند. این بن‌بست، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که تاخیر در انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه آمریکا، می‌تواند به عدم قطعیت در بازارهای مالی بیفزاید. در حالی که تعطیلی دولت آمریکا مستقیما بر شبکه بیت‌کوین تاثیر نمی‌گذارد، اما جو ریسک‌گریزی در بازارهای جهانی می‌تواند بر ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.

قیمت روز دوشنبه رمزارزها: آلت‌کوین‌ها افزایش یافتند، اما همچنان در محدوده قیمتی محدودی معامله شدند

بیشتر آلت‌کوین‌ها نیز پس از کاهش هفتگی، روز دوشنبه دوباره افزایش یافتند، اما در محدوده‌های قیمتی محدودی معامله شدند.

اتریوم به عنوان دومین رمزارز محبوب جهان، پس از کاهش بیش از ۱۰ درصدی در هفته گذشته، با ۲.۴ درصد افزایش، به ۴۱۰۲.۸۳ دلار رسید.

ریپل که سومین رمزارز جهان شناخته می‌شود، با ۲.۲ درصد افزایش، به ۲.۸۵ دلار رسید.

سولانا ۳.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که کاردانو ۳.۱ درصد و پولیگان ۱.۲ درصد افزایش یافتند.

در میان توکن‌های میم، دوج‌کوین ۲ درصد افزایش یافت.