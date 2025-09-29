En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار: یک طرح خروج از NPT نهایی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵ طرح به این کمیسیون برای خروج از NPT ارائه شده است و کمیسیون به جمع‌بندی درباره یک طرح رسیده اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۰۷
| |
135 بازدید
هشدار: یک طرح خروج از NPT نهایی شد

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس در پی اقدام غیرقانونی 3 کشور اروپایی درخواست خروج از NPT را در قالب طرح پیشنهاد داده‌اند که در این بین حدود 15 طرح در مجلس درباره خروج از NPT تاکنون ارائه شده است اما در عین حال تاکنون در مجلس تصمیمی راجع به این طرح‌ها گرفته نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با تأکید بر اینکه "در شرایط فعلی ما باید از NPT خارج شویم و دلیلی برای حضور ایران در این معاهده نیست."، خاطرنشان کرد: طبق معاهده‌ NPT و اساسنامه آژانس، آژانس باید به ما برای توسعه صنعت و فناوری هسته‌ای‌ کمک کند که این کار را نکرد، همچنین ما انبوهی از نظارت و بازرسی را پذیرفتیم که ثابت کنیم برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است، این بازرسی‌ها انجام شد اما آژانس به تعهد خودش عمل نکرد و نتیجه آن حمله به کشورمان شد که آژانس بهانه آن را فراهم کرد لذا خیری از حضور در NPT و همکاری با آژانس ندیدیم و لزومی به ادامه همکاری با آژانس احساس نمی‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره اظهارات رئیس جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه ایران از NPT خارج نمی‌شود، گفت: مجلس مستقل است؛ طبیعتاً خروج از NPT به یک اجماع ملی نیاز دارد. نمایندگان ملت ایران هم در مجلس و نه دولت جمع شده‌اند، رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند نظر خودش را به مجلس تحمیل کند.

رضایی مجدداً تأکید کرد که در این زمینه  یک اجماع حداکثری به‌ویژه بین 3 قوا باید ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: 15 طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای خروج از NPT ارائه شده است و کمیسیون به جمع‌بندی درباره یک طرح رسیده است اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: طبق این طرح با فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت جمهوری اسلامی ملزم است درخواست خروج از NPT را به اعضای شورای حکام تقدیم کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ابراهیم رضایی کمیسیون امنیت ملی تروئیکای اروپایی اسنپ بک مکانیسم ماشه خروج از NPT شورای عالی امنیت ملی خبر فوری
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | با مکانیسم ماشه کدام تحریم‌ها فعال می‌شود؟
اروپا دوباره ایران را تهدید کرد
سه‌فوریت خروج از NPT روی میز مجلس!
پاسخ ایران به هر تجاوزی پشیمان‌کننده خواهد بود
آژیر قرمز کیهان: اسنپ‌بک، مقدمه حمله است
تهدید ایران به خروج از NPT در پاسخ به اروپا
رضایی: غنی سازی بالای ۶۰ درصدی در پاسخ به یاوه گویی‌های آمریکا
۳۱ تیر جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره مکانیسم ماشه
عجله تروئیکای اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه
طرح فوریتی مجلس برای خروج از «ان پی تی»
هشدار صاحب‌نظران: خروج از NPT به ضرر کشور است
بیانیه‌ تروئیکای اروپایی درباره فعالسازی مکانیسم ماشه
عراقچی: بنده جزو باندنیویورکی‌ها نیستم
برگزاری نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس
مکانیسم ماشه چیست و چرا تهدید اروپا علیه ایران بی‌پایه تلقی می‌شود؟
چین: هیچ توجیهی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک وجود ندارد
پاسخ قاطع ایران به نمایش سیاسی اروپا در برجام
باورهای غلط درباره مکانیسم‌ ماشه یا همان اسنپ‌بک!
بررسی‌تحولات قفقاز و افغانستان در کمیسیون‌امنیت‌ملی
تهدید “ماشه” از سوی آلمان؛ ایران: پاسخ قاطع خواهیم داد!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۱۳ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۳ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۶۲ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aKh
tabnak.ir/005aKh