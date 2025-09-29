هشدار: یک طرح خروج از NPT نهایی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵ طرح به این کمیسیون برای خروج از NPT ارائه شده است و کمیسیون به جمع‌بندی درباره یک طرح رسیده اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس در پی اقدام غیرقانونی 3 کشور اروپایی درخواست خروج از NPT را در قالب طرح پیشنهاد داده‌اند که در این بین حدود 15 طرح در مجلس درباره خروج از NPT تاکنون ارائه شده است اما در عین حال تاکنون در مجلس تصمیمی راجع به این طرح‌ها گرفته نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با تأکید بر اینکه "در شرایط فعلی ما باید از NPT خارج شویم و دلیلی برای حضور ایران در این معاهده نیست."، خاطرنشان کرد: طبق معاهده‌ NPT و اساسنامه آژانس، آژانس باید به ما برای توسعه صنعت و فناوری هسته‌ای‌ کمک کند که این کار را نکرد، همچنین ما انبوهی از نظارت و بازرسی را پذیرفتیم که ثابت کنیم برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است، این بازرسی‌ها انجام شد اما آژانس به تعهد خودش عمل نکرد و نتیجه آن حمله به کشورمان شد که آژانس بهانه آن را فراهم کرد لذا خیری از حضور در NPT و همکاری با آژانس ندیدیم و لزومی به ادامه همکاری با آژانس احساس نمی‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره اظهارات رئیس جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه ایران از NPT خارج نمی‌شود، گفت: مجلس مستقل است؛ طبیعتاً خروج از NPT به یک اجماع ملی نیاز دارد. نمایندگان ملت ایران هم در مجلس و نه دولت جمع شده‌اند، رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند نظر خودش را به مجلس تحمیل کند.

رضایی مجدداً تأکید کرد که در این زمینه یک اجماع حداکثری به‌ویژه بین 3 قوا باید ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: 15 طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای خروج از NPT ارائه شده است و کمیسیون به جمع‌بندی درباره یک طرح رسیده است اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: طبق این طرح با فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت جمهوری اسلامی ملزم است درخواست خروج از NPT را به اعضای شورای حکام تقدیم کند.