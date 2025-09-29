En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تسلیت رئیس مجلس به آیت‌الله سیستانی

رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۰۵
| |
357 بازدید
تسلیت رئیس مجلس به آیت‌الله سیستانی

به گزارش تابناک؛ متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی به شرح زیر است.

«بسم الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

محضر شریف حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دامت تأییداته)

سلام علیکم

رحلت بانوی ارجمند و بزرگوار، علویه جلیله، نوه مرحوم سید مجدد شیرازی، همسر گرانقدرتان باعث تاسف و تاثر گردید.

آن بانوی پرهیزگار و مومنه که تربیت‌یافته و اخلاق‌آموز خاندانی بااصالت و متدین در علم و تقوا بودند، عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت صرف نمودند و در تربیت فرزندانی با ایمان، متدین و مروج دین و شعائر اسلام  نقشی ممتاز و مجدانه داشتند.

از خداوند متعال، برای آن بانوی مؤمنه، غفران و رحمت واسعه و همنشینی بااولیاءالله و برای حضرتعالی، فرزندان گرانقدر و سایر بازماندگان و منسوبین، صبر جمیل و اجرجزیل مسئلت دارم.»
 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آیت الله سیستانی همسر آیت الله سیستانی پیام تسلیت درگذشت
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام تسلیت قالیباف به مناسبت شهادت محمد عفیف
قالیباف: فقدان استاد فرشچیان جبران ناپذیر است
تسلیت مقامات کشور درپی درگذشت دکتر شیبانی
قالیباف به سید حسن نصرالله تسلیت گفت
پیام تسلیت قالیباف برای درگذشت ژاله علو
تبریک و تسلیت قالیباف به سید حسن نصرالله
قالیباف: توجه اصلی در این سفر به مسائل اقتصادی بود
قالیباف تسلیت گفت
انتقاد رئیس مجلس از مخالفت دولت با طرح اصلاح ساختار بودجه
تسلیت قالیباف برای درگذشت دو هنرمند پیشکسوت
پیشنهاد‌قالیباف‌برای‌شتابدهی‌به‌مناسبات‌ایران‌و‌روسیه
پیام تسلیت قالیباف در پی حادثه انفجار معدن
قالیباف: عده‌ای می‌خواهند اقتصاد در انحصارشان باشد
پیام قالیباف برای درگذشت بزرگ موبد زرتشتیان ایران
قالیباف:نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در بازار است
پیام تسلیت آیت الله سیستانی به رهبر انقلاب اسلامی
پایان سفر رئیس مجلس به روسیه
پیام تسلیت رئیس مجلس درپی درگذشت آیت‌الله صانعی
قالیباف: آیا فقط بناست دیگران از برجام نفع ببرند؟
قالیباف: جلوی تضعیف حقوق کادر درمان را می‌گیریم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۱۳ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۳ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۶۵ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aKf
tabnak.ir/005aKf