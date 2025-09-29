به گزارش تابناک؛ متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت همسر آیتالله سیستانی به شرح زیر است.
«بسم الله الرحمن الرحیم
انّالله و انّاالیه راجعون
محضر شریف حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دامت تأییداته)
سلام علیکم
رحلت بانوی ارجمند و بزرگوار، علویه جلیله، نوه مرحوم سید مجدد شیرازی، همسر گرانقدرتان باعث تاسف و تاثر گردید.
آن بانوی پرهیزگار و مومنه که تربیتیافته و اخلاقآموز خاندانی بااصالت و متدین در علم و تقوا بودند، عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت صرف نمودند و در تربیت فرزندانی با ایمان، متدین و مروج دین و شعائر اسلام نقشی ممتاز و مجدانه داشتند.
از خداوند متعال، برای آن بانوی مؤمنه، غفران و رحمت واسعه و همنشینی بااولیاءالله و برای حضرتعالی، فرزندان گرانقدر و سایر بازماندگان و منسوبین، صبر جمیل و اجرجزیل مسئلت دارم.»