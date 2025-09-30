En
آیا نشانه های قلبی در زنان و مردان یکسان است؟!

سردرد، سرگیجه، خستگی و.. همه اینها علائم آزاردهنده‌ایی هستند که زنان پرمشغله اغلب نادیده می‌گیرند، اما فراموش نکنید که شما بهتر از هرکسی بدن خود را می‌شناسید، پس به احساس خود توجه کنید چراکه هر یک از این علائم می‌تواند نشان دهنده یک مشکل اساسی باشد.
آیا نشانه های قلبی در زنان و مردان یکسان است؟!

سردرد، سرگیجه، خستگی و.. همه اینها علائم آزاردهنده‌ایی هستند که زنان پرمشغله اغلب نادیده می‌گیرند، اما فراموش نکنید که شما بهتر از هرکسی بدن خود را می‌شناسید، پس به احساس خود توجه کنید چراکه هر یک از این علائم می‌تواند نشان دهنده یک مشکل اساسی باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراجعه به پزشک مراقبت‌های اولیه و انجام معاینات منظم سلامت نقش کلیدی در سلامتی شما دارد، به خصوص اگر مشکلات مزمنی مانند دیابت، گلوکوم، فشار خون بالا یا بیماری قلبی عروقی دارید.

علائم عصبی

اگر سردرد شدید یا سردرد همراه با علائم عصبی را تجربه کردید، به پزشک مراجعه کنید. علائم عصبی که هرگز نباید نادیده بگیرید عبارتند از:

بی حسی

مور مور شدن

 ضعف در یک طرف بدن

مشکل بینایی

همه اینها نشانه‌های چیز جدی تری هستند، مانند سکته مغزی یا مشکل فشار خون. به خاطر داشته باشید که فشار خون بالا، که اغلب به عنوان “قاتل خاموش” از آن یاد می‌شود، تا زمانی که بالا نرود، با هیچ گونه علائم ترسناکی ظاهر نمی‌شود و شما قادر به تشخیص آن نیستید.

علائم قلبی عروقی

حملات قلبی و درد قفسه سینه در زنان در مقایسه با مردان متفاوت است. زنان ممکن است آن احساس فشار را نداشته باشند، اما ممکن است این علائم را احساس کنند:

لرزش در قفسه سینه

درد یا ناراحتی در بازوها، پشت، گردن، فک یا معده

هنگام حرکت یا ورزش بیش از حد معمول خسته می‌شود

حالت تهوع یا سبکی سر

عرق کردن

این علائم ساده ممکن است به شما بگوید که ممکن است مشکلی وجود داشته باشد، بنابراین به پزشک خود مراجعه کنید

علائم مرتبط به دستگاه گوارش

به هر گونه تغییر در سلامت روده خود توجه کنید، که می‌تواند نشانه مشکلات در دستگاه گوارش باشد. علائمی که باید نسبت به آنها حساس باشید عبارتند از:

اسهال ناگهانی یا یبوست طولانی و مکرر


رفلکس اسید

نفخ یا درد شکم

احساس سیری بعد از نخوردن غذای زیاد

حالت تهوع یا استفراغ بی دلیل

فراموش نکنید که سرطان روده بزرگ می‌تواند به صورت خون در مدفوع شما ظاهر شود، بنابراین آن را نادیده نگیرید.

علائم مربوط به اعضای حساس بدن

اگر در سنین باروری هستید و خارج از سیکل قاعدگی منظم خود خونریزی دارید، ممکن است نشان دهنده عفونت یا چیز جدی تری باشد. اگر یائسگی را پشت سر گذاشته‌اید و دوباره دچار خونریزی شده‌اید، این نیز نگران کننده است.

شما همچنین نباید مسائلی را که بر کیفیت زندگی شما تأثیر می‌گذارد، نادیده بگیرید، حتی اگر آسیب جدی ایجاد نکنند. به عنوان مثال، اگر درد زیادی را در چرخه‌های قاعدگی خود تجربه می‌کنید، لزوماً نشان دهنده سرطان نیست، اما ممکن است آندومتریوز یا فیبروم باشد.

برای مشکلات سینه، به این علائم توجه کنید:

توده‌ها

درد سینه

قرمزی یا احساس گرمای شدید در سینه

نشت مایع از نوک سینه‌ها

مشکلات مربوط به قسمت‌های عضلانی اسکلتی

با مصرف کافی کلسیم و ویتامین D و انجام تمرینات قدرتی، استخوان‌های قوی بسازید و از پوکی استخوان جلوگیری کنید. در مورد این اعضای مهم بدن علائم هشدار دهنده که باید به دنبال آنها باشید شامل:

کمر درد شدید خط وسط که در شب تشدید می‌شود

کمردردی که تشدید یا بدتر می‌شود

بی حسی و گزگز

علائم مربوط به کلیه و مجاری ادراری

اگر خون در ادرار یا درد شدید کمر یا پهلو احساس کردید، به خصوص اگر به دنبال آن میل به دفع ادرار داشته باشید، به پزشک خود مراجعه کنید. این می‌تواند عفونت مجاری ادراری (UTI)، سنگ کلیه یا چیز جدی‌تر باشد. بهترین راه برای پیشگیری از سنگ کلیه این است که آب فراوان بنوشید تا مرتب دفع ادرار داشته باشید.

اگر به طور مکرر عفونت ادراری را تجربه می‌کنید، پزشک باید ریشه مشکل را پیدا کند. در زنان یائسه یا یائسه، از دست دادن استروژن می‌تواند خطر عفونت ادراری را افزایش دهد.

علائم مربوط به سیستم عصبی

اگر متوجه از دست دادن حس در دست‌ها یا پاهای خود شدید، می‌تواند نشانه اولیه دیابت باشد یا به این معنی باشد که دیابت شما به خوبی کنترل نشده است، که می‌تواند به یک مشکل جدی‌تر تبدیل شود.

