درویش: ۲۰ میلیون دلار برای خرید بازیکن کنار گذاشتیم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به اعتراض هواداران این تیم به عملکردش، نقل و انتقالات این باشگاه را بی‌سابقه و تاریخی خواند و از جذب بازیکن ۲۰ میلیون دلاری در صورت درخواست کادرفنی خبر داد.
درویش: ۲۰ میلیون دلار برای خرید بازیکن کنار گذاشتیم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از جلسه هیات مدیره این باشگاه با فراکسیون ورزش مجلس، گفت: جلسه پیرامون دغدغه‌های هواداران، مشکلات باشگاه پرسپولیس، وضعیت ورزشگاه‌ها برای میزبانی و همچنین راه‌های برون رفت از این شرایط بود.

وی درباره اینکه نماینده‌های مجلس از پاسخ شما قانع نشده‌اند، اظهار داشت: البته در جلسه که گفتند قانع‌کننده بود! یکی از مباحث درباره بیماری اوریه بود. عنوان کردیم که تست پزشکی مانع حضور اوریه در فوتبال نیست، کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال به ما اعلام کرد که ۴ بازیکن که هپاتیت دارند، در حال بازی هستند و این بیماری منعی برای بازی ندارد. اوریه بزرگواری کرد و فاش شدن این مسئله را پیگیری نکرد و می‌توانست مشکلاتی را برای فوتبال ایران به وجود بیاورد.

مدیرعامل پرسپولیس درباره انتقاد شدید هواداران پرسپولیس از مدیریت او و نقل و انتقالات این تیم، خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم در تاریخ نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس، این همه بازیکن خوب این تیم جذب کرده باشد. شما یک سال را اشاره کنید که در حد ۹، ۱۰ بازیکنی که امسال جذب شدند، بازیکن گرفته باشد.

وی افزود: ضمن اینکه فراموش نکنیم که هیات مدیره و مدیرعامل بازیکن را انتخاب نمی‌کنند. بازیکن را سرمربی انتخاب می‌کند. وقتی وحید هاشمیان به پرسپولیس آمد، قبل از آن بر اساس لیست اولیه‌ای که کارتال داده بود، بازیکن جذب کردیم.

درویش درباره اینکه کارتال عنوان کرده که برخلاف نظر او برخی بازیکنان جذب شده‌اند، تصریح کرد: اگر یک مصاحبه از کارتال بیاورید که برخلاف نظر او بازیکن جذب شده، هیات مدیره و مدیرعامل پرسپولیس می‌روند. کارتال بارها به من گفت که شما عین لیستی که من می‌خواستم بازیکن جذب کردید. البته چند بازیکن دیگر هم می‌خواست که نتوانستیم جذب کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: البته کارتال با جذب مجتبی فخریان موافق نبود اما اتفاقا حمید استیلی در یک جلسه فنی به من گفت که اینطور نیست که باشگاه هر اسمی که کارتال خواست جذب کند. استیلی گفت فخریان یک بازیکن خوب آینده‌دار است و حتما باید جذب شود و به همین خاطر با این بازیکن قرارداد بستیم.

وی درباره اینکه مدیریت بانک شهر قول جذب ۲ بازیکن بزرگ را داده بود اما هنوز خبری از این بازیکنان نیست، گفت: به ما گفتند که ۲۰ میلیون دلار کنار گذاشته‌ایم و اگر بازیکنی تا این قیمت باشد را جذب می‌کنیم. مربی باید بازیکن انتخاب کند.

درویش درباره اینکه چرا با پرداخت فسخ قرارداد سردار دورسون، ۴۰۰ هزار دلار به وی پرداخت کردید و بیت‌المال را هدر دادید، یادآور شد: دورسون را مربی نمی‌خواست و کتبا نوشت که من این بازیکن را نمی‎‌خواهم. پرداخت ۴۰۰ هزار دلار بهتر از این بود که ۸۰۰ هزار دلار از ما پول بگیرد. ما هیچ وقت نمی‌گذاریم ایجنت‌ها از ما پول بگیرند. همه دلال‌ها با ما بد هستند و با آنها کار نمی‌کنیم.

پرسپولیس رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس خرید بازیکن بازیکن خارجی نقل و انتقالات
