وزیر خارجه روسیه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته است: انتظار دارم نه جنابعالی و نه دبیرخانه سازمان ملل هیچ‌گونه اقدام عملی در راستای بازگرداندن رژیم تحریم‌ها علیه ایران انجام ندهید، چرا که هیچ مأموریتی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدارسیون روسیه درباره اقدام غیرقانونی غرب درباره اجرای اسنپ‌بک به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نامه نوشت.

متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای دبیرکل محترم؛ لازم می‌دانم توجه جنابعالی را به ادعاهای انگلیس، فرانسه و آلمان مبنی بر فعال‌سازی به‌اصطلاح «مکانیسم اسنپ‌بک» در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران جلب نمایم. همچنین مایلم توجه شما را به رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی جمهوری کره در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برای تمدید رژیم لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، و نیز رأی‌گیری در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در خصوص پیش‌نویس مشترک ارائه‌شده از سوی چین و روسیه با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، معطوف سازم.

در نشست‌های یادشده شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه، با همراهی شماری از اعضای غیر دائم شورا، به هر دو پیش‌نویس رأی منفی دادند و به این ترتیب مخالفت خود را با فراهم آوردن فضای بیشتر برای مذاکرات در چارچوب موضوع هسته‌ای ایران ابراز داشتند. متأسفانه، علی‌رغم تمامی تلاش‌های دیپلماتیک گسترده دو هفته گذشته و آمادگی ایران برای تعامل جهت یافتن راه‌حل، کشورهای مزبور تمامی پیشنهادات را رد کرده و مسیر تشدید تنش را برگزیدند.

همزمان، انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان بر اعتبار اعلان به اصطلاح «اسنپ‌بک» خود که در تاریخ ۲۸ اوت در شورای امنیت توزیع شد، پافشاری می‌کنند. ادعاهای آنان به غایت دور از واقع است. روسیه بارها تصریح کرده است که این اطلاعیه باطل و بلااثر بوده و نمی‌توان آن را به‌عنوان اطلاعیه‌ای تلقی نمود که طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ارائه شده باشد؛ موضوعی که از جمله در نامه مشترک وزرای امور خارجه روسیه، چین و ایران خطاب به جنابعالی به تاریخ ۲۸ اوت نیز مورد تأکید قرار گرفت. بنابراین، پیش‌نویسی که در تاریخ ۱۹ سپتامبر توسط رئیس شورا به رأی گذاشته شد، به‌هیچ‌وجه با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ مطابقت نداشت و نتیجه بررسی آن نمی‌تواند به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود. از این رو، ادعای فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» نمی‌تواند فعال‌شده تلقی گردد.

تلاش‌های کشورهای غربی برای القای خلاف این امر صرفاً نشان می‌دهد که آنان به‌طور بیهوده می‌کوشند نقض‌های فاحش پیشین خود نسبت به قطعنامه ۲۲۳۱ را مشروعیت بخشیده و جامعه بین‌المللی را وادار سازند با سیاست تقابلی و از اساس خطای ایشان همراهی نماید.

در این شرایط، بر مسئولیت‌پذیری و دوراندیشی جنابعالی حساب می‌کنم تا تسلیم کسانی نشوید که خارج از چارچوب حقوقی عمل کرده و می‌کوشند شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل متحد را به ابزاری برای انتقام‌جویی سیاسی علیه ایران بدل سازند. انتظار دارم نه جنابعالی و نه دبیرخانه سازمان ملل هیچ‌گونه اقدام عملی در راستای بازگرداندن رژیم تحریم‌ها علیه ایران انجام ندهید، چرا که هیچ مأموریتی برای چنین اقدامی وجود ندارد. هرگونه اقدام خلاف آن نقض مستقیم منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۱۰۰ آن خواهد بود.

دبیرخانه نباید از هیچ‌گونه تلاشی برای دستکاری در رژیم جهانی عدم اشاعه هسته‌ای حمایت کرده یا اجازه دهد کشوری از آن برای تسویه‌حساب‌های سیاسی با کشورهایی که «نامطلوب» تلقی می‌شوند، سوءاستفاده کند. امیدوارم جنابعالی تلاش‌های مستمری در جهت جلوگیری از بروز چنین سناریوی منفی به‌عمل آورید.