درخواست کوبنده البرادعی برای تحریم اسرائیل

«محمد البرادعی» مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به «وحشی‌گری مستمر در غزه»، خواستار تعلیق روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی کشورهای عربی با اسرائیل شد.

به گزارش تابناک؛ البرادعی شامگاه شنبه در شبکه ایکس به ادامه پاکسازی قومی، گرسنگی دادن، ویرانی و تخریب در غزه اشاره کرد و نوشت که اسرائیل هیچ قصدی برای پایان دادن به اشغال، شهرک‌سازی یا تشکیل دولت فلسطینی ندارد.

او تأکید کرد که کشورهای عربی باید بدون استثناء روابط خود با «دولت یاغی» اسرائیل را معلق و آن را در همه سطوح تحریم کنند.

البرادعی این اقدام را نه تنها وظیفه انسانی و اخلاقی خواند، بلکه به ملاحظات امنیتی نیز اشاره کرد.او با یادآوری صدها هزار کشته و زخمی بی‌گناه فلسطینی از کشورهای عربی پرسید: «اگر نه حالا، پس کی؟»البرادعی همچنین به یک قاعده انسانی و فقهی اشاره کرد: «آنچه تمامش به دست نمی‌آید، نباید تماما رها شود.»