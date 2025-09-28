قالیباف: تصمیمات مهمی در جلسه غیرعلنی گرفته شد

محمدباقر قالیباف پس از پایان جلسه غیرعلنی و ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: از ساعت ۸:۱۵ تا ساعت ۱۰:۳۵ دقیقه، جلسه مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد.



به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی بیان کرد: در این جلسه درباره موضوعات مهمی از جمله مسائل معیشتی مردم، اعطای کالابرگ، بحث مسکن، مسائل اقتصادی و دیگر مسائلی که چالش جدی برای مردم است، صحبت‌های مفصلی مطرح شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این جلسه تصمیمات مهمی گرفته شد که امیدواریم آثار این تصمیمات بر اقدامات مجلس و دولت موثر باشد.