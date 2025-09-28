En
قالیباف: تصمیمات مهمی در جلسه غیرعلنی گرفته شد

رئیس مجلس گفت: در جلسه غیر علنی امروز مجلس درباره مسائل معیشتی مردم صحبت و تصمیمات مهمی گرفته شد که امیدواریم در اقدامات مجلس و دولت موثر باشد.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۱۶
135 بازدید
قالیباف: تصمیمات مهمی در جلسه غیرعلنی گرفته شد

 محمدباقر قالیباف پس از پایان جلسه غیرعلنی و ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: از ساعت ۸:۱۵ تا ساعت ۱۰:۳۵ دقیقه، جلسه مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی بیان کرد: در این جلسه درباره موضوعات مهمی از جمله مسائل معیشتی مردم، اعطای کالابرگ، بحث مسکن، مسائل اقتصادی و دیگر مسائلی که چالش جدی برای مردم است، صحبت‌های مفصلی مطرح شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این جلسه تصمیمات مهمی گرفته شد که امیدواریم آثار این تصمیمات بر اقدامات مجلس و دولت موثر باشد.

محمدباقر قالیباف جلسه غیرعلنی کالابرگ مسکن مجلس شورای اسلامی خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
