نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایران هیچ‌گاه زیر بار زورگویی قدرت‌های جهانی نخواهد رفت، گفت: ملت ایران پیش از اسنپ‌بک نیز تحت تحریم بوده و امروز نیز این سازوکار تفاوتی در شرایط کشور ایجاد نخواهد کرد.

«سالار مرادی»، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، در واکنش به تحولات اخیر پیرامون بحث بازگشت مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه زیر بار زورگویی و فشار قدرت‌های جهانی نرفته و نخواهد رفت و هر اقدامی از سوی دشمنان برای بازگرداندن تحریم‌ها، تأثیر عملی چندانی بر شرایط کشور نخواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه ایران سال‌هاست با شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی مواجه است، اظهار کرد: پیش از آنکه موضوع اسنپ‌بک مطرح شود، ملت ایران با مجموعه‌ای از تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرده و امروز نیز شرایط تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:طراحی چنین سازوکارهایی بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد و هدف آن القای فشار مضاعف است، اما در عمل قادر به تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

وی رمز اصلی ناکامی دشمنان را در وحدت داخلی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مردم، مسئولان و ارکان نظام در کنار هم و با اتحاد حرکت کنند، هیچ تهدیدی نمی‌تواند امنیت و استقلال کشور را خدشه‌دار کند.

مرادی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: هر زمان همبستگی و همدلی ملی تقویت شده، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و تلاش‌های آنان به ضد خود تبدیل شده است.

وی در ادامه سخنان خود بر موضع قطعی ایران در حوزه فناوری هسته‌ای تأکید کرد و گفت: دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، حقی مسلم برای ملت ایران است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را سلب کند. ایران عضو معاهدات بین‌المللی از جمله ان‌پی‌تی است و فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان در چارچوب قوانین بین‌المللی و با اهداف صلح‌آمیز پیگیری می‌شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، گفت:فشار برای محروم کردن ایران از این حق، چیزی جز قلدری و بی‌منطقی قدرت‌های سلطه‌گر نیست و جمهوری اسلامی ایران هرگز در این زمینه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارهای خارجی همواره عزت‌مندانه ایستادگی کرده است، تأکید کرد: سیاست «تهدید و تحریم» راه به جایی نخواهد برد و آنچه می‌تواند به حل مسائل کمک کند، دیپلماسی واقعی مبتنی بر احترام متقابل است.

مرادی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده که آماده گفت‌وگو بر اساس منطق و عدالت است، اما هرگز تن به مذاکراتی نخواهد داد که بر پایه اجبار و یک‌جانبه‌گرایی باشد.

وی با اشاره به عزم و اراده مردم ایران، گفت: ملت ما تجربه‌های سختی از تحریم‌ها پشت سر گذاشته و آموخته است که با تکیه بر توان داخلی و مقاومت جمعی، می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: هر اقدامی از سوی قدرت‌های جهانی برای بازگرداندن تحریم‌ها نه تنها مانعی در مسیر حرکت ایران نخواهد بود، بلکه انسجام و همبستگی بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد.