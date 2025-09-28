En
اسنپ‌بک تغییری در شرایط کشور نخواهد داشت

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایران هیچ‌گاه زیر بار زورگویی قدرت‌های جهانی نخواهد رفت، گفت: ملت ایران پیش از اسنپ‌بک نیز تحت تحریم بوده و امروز نیز این سازوکار تفاوتی در شرایط کشور ایجاد نخواهد کرد.
اسنپ‌بک تغییری در شرایط کشور نخواهد داشت

«سالار مرادی»، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، در واکنش به تحولات اخیر پیرامون بحث بازگشت مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه زیر بار زورگویی و فشار قدرت‌های جهانی نرفته و نخواهد رفت و هر اقدامی از سوی دشمنان برای بازگرداندن تحریم‌ها، تأثیر عملی چندانی بر شرایط کشور نخواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه ایران سال‌هاست با شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی مواجه است، اظهار کرد: پیش از آنکه موضوع اسنپ‌بک مطرح شود، ملت ایران با مجموعه‌ای از تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرده و امروز نیز شرایط تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:طراحی چنین سازوکارهایی بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد و هدف آن القای فشار مضاعف است، اما در عمل قادر به تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

وی رمز اصلی ناکامی دشمنان را در وحدت داخلی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مردم، مسئولان و ارکان نظام در کنار هم و با اتحاد حرکت کنند، هیچ تهدیدی نمی‌تواند امنیت و استقلال کشور را خدشه‌دار کند.

مرادی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: هر زمان همبستگی و همدلی ملی تقویت شده، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و تلاش‌های آنان به ضد خود تبدیل شده است.

وی در ادامه سخنان خود بر موضع قطعی ایران در حوزه فناوری هسته‌ای تأکید کرد و گفت: دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، حقی مسلم برای ملت ایران است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را سلب کند. ایران عضو معاهدات بین‌المللی از جمله ان‌پی‌تی است و فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان در چارچوب قوانین بین‌المللی و با اهداف صلح‌آمیز پیگیری می‌شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، گفت:فشار برای محروم کردن ایران از این حق، چیزی جز قلدری و بی‌منطقی قدرت‌های سلطه‌گر نیست و جمهوری اسلامی ایران هرگز در این زمینه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارهای خارجی همواره عزت‌مندانه ایستادگی کرده است، تأکید کرد: سیاست «تهدید و تحریم» راه به جایی نخواهد برد و آنچه می‌تواند به حل مسائل کمک کند، دیپلماسی واقعی مبتنی بر احترام متقابل است.

مرادی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده که آماده گفت‌وگو بر اساس منطق و عدالت است، اما هرگز تن به مذاکراتی نخواهد داد که بر پایه اجبار و یک‌جانبه‌گرایی باشد.

وی با اشاره به عزم و اراده مردم ایران، گفت: ملت ما تجربه‌های سختی از تحریم‌ها پشت سر گذاشته و آموخته است که با تکیه بر توان داخلی و مقاومت جمعی، می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: هر اقدامی از سوی قدرت‌های جهانی برای بازگرداندن تحریم‌ها نه تنها مانعی در مسیر حرکت ایران نخواهد بود، بلکه انسجام و همبستگی بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد.

 

اسنپ بک تحریم ایران نماینده سنندج بازگشت تحریم ها خبر فوری مکانیسم ماشه سالار مرادی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
10
پاسخ
لطف کنید اگر مسئولی تورم و گرانی و نبود و کمبود را انداخت گردن تحریم ها قانونی تصویب کنید که نتنها باید استیضاح گردد ، بلکه باید محاکمه شود
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
14
پاسخ
ملت چوب همین حرفهای شما رو میخورند
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
امان از ندانستن. از سالها پیش هم میگفتین تحریمها کاغذ پاره است
البته شاید برا شماها بی تاثیر باشه
ناشناس
|
Czechia
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
4
پاسخ
اسنپ بک برای مردم از طرف دولتهای متخاصم تاثیری نداره مشکل دولتهای داخل هست بهانه برای گران کردن و فشار بیشتر به مردم برای کاسبی خود
نفس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
12
پاسخ
آره تازه سود هم میکنیم آفرین نابغه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
7
0
پاسخ
سبز شدن بورس نشان داد که مسئولان کشور راست می گفتند که اسنپ بک هیچ تاثیری در افزایش قیمتها ندارد. البته با این بصیرتشان چرا اینهمه دست و پا زدند و متوسل به روسیه و چین طمعکار شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
4
پاسخ
تغيير محسوسي فعلا براي مسئولان كه ندارد. زير چرخ اقتصادي مردم هستند كه در حال خرد شدن هستند. احتمالا چرخ ميشوند و صدايي هم از آنها در نميآيد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
6
پاسخ
پس چرا این همه زور زدید که فعال نشه؟
چرا با لغوش خوشحال بودید؟
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
4
پاسخ
من هم کاملا موافقم. برای مسئولینی که اصلا نمی دونن گرونی چیه و یادشون نمیاد آخرین بار کی خرید کردن، از حقوق های آنچنانی و رانت و امتیازات ویژه هم استفاده می کنن، قطعا اسنپ بک و تحریم ها هیچ تاثیری نداره، بلکه باعث رشد و پیشرفت میشه، طوری که پله های ترقی مال و مقام رو صعودی طی می کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
5
پاسخ
کسی که خود را به خواب زده نمی توان بیدار کرد
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
4
پاسخ
بر مردم تاثیر دارد بر مسولان نه.....حساب بانکی شان پر باد ...تحریم نعمت است
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
