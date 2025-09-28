En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امکان مسدود شدن دارایی ایرانی‌ها در تتر!

با تشدید فشارهای نظارتی بر بازار جهانی رمزارز، هشدار کارشناسان درباره احتمال مسدودسازی دارایی کاربران ایرانی در بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان، تتر (USDT) رنگ‌وبویی جدی‌تر گرفته است.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۱۰
| |
1097 بازدید
امکان مسدود شدن دارایی ایرانی‌ها در تتر!

با شدت گرفتن موج جدید فشارهای تحریمی و الزامات نظارتی در بازار جهانی رمزارز، «تتر» بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان بیش از هر زمان دیگر در محاصره مقررات محدودکننده قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تتر که بر پایه دلار آمریکا منتشر می‌شود، به‌واسطه زیرساخت‌های فنی خود توانایی مسدودسازی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشخص را دارد؛ اقدامی که معمولاً در پاسخ به درخواست نهادهای بین‌المللی، اجرای احکام قضایی یا رعایت مقررات تحریمی انجام می‌شود.

داده‌های منتشرشده از سوی شرکت Tether Operations Limited و رصد بلاک‌چین این رمزارز نشان می‌دهد تاکنون هزاران آدرس در شبکه تتر مسدود شده و دارایی‌های مرتبط با آن‌ها عملاً غیرقابل دسترس شده است.

به‌باور تحلیلگران، سهم قابل‌توجه تتر در معاملات رمزارزی ایران سبب می‌شود هرگونه تشدید محدودیت یا پیروی بیشتر این شرکت از رژیم‌های تحریمی بتواند سرمایه بخشی از فعالان داخلی را در معرض خطر بلوکه شدن قرار دهد. این هشدار به‌ویژه برای معامله‌گرانی که بخش اعظم نقدینگی خود را به‌شکل USDT نگهداری می‌کنند، اهمیت مضاعف دارد.

کارشناسان حوزه بلاک‌چین و مالی معتقدند فشارهای جدید شامل الزامات شفافیت تراکنش‌ها و احراز هویت سخت‌گیرانه، بخشی از سیاست‌های کلان کشورهای غربی برای محدودسازی استفاده از رمزارز توسط شهروندان کشورهای تحت تحریم است. در این چارچوب، تتر به‌عنوان بازیگر اصلی بازار جهانی استیبل‌کوین‌ها، عملاً ابزاری در خدمت اجرای این محدودیت‌ها قرار می‌گیرد.

با وجود این، USDT همچنان پرکاربردترین ابزار نقل و انتقال رمزارزی در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در معاملات صرافی‌ها و نقل‌و‌انتقال‌های برون‌مرزی است، اما تحلیلگران توصیه می‌کنند کاربران ایرانی برای کاهش ریسک، ضمن تنوع‌بخشی به دارایی‌های دیجیتال خود، استفاده از کیف‌پول‌های غیرمتمرکز و بررسی گزینه‌های جایگزین را در دستور کار قرار دهند.

در نهایت، کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این هشدارها می‌تواند به واقعیتی تلخ و غیرقابل بازگشت منجر شود: مسدود شدن بخشی از سرمایه‌های ارزی کشور در لایه‌های دیجیتال سیستم مالی جهانی.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کاربران ایرانی تتر ایران تتر مسدودی رمزارز ارز دیجیتال تحریم تحریم ایران بیت کوین مسدودی حساب
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیت‌کوین به ارزش ۳۰ هزار دلاری نزدیک است؟
قیمت تتر چگونه محاسبه می شود؟
آخرین قیمت بیت کوین و اتریوم و ارز‌های دیجیتال
تقلای بیت‌کوین در کف کانال ۲۹ هزار دلار
قیمت ارزهای دیجیتال؛ بیت‌کوین چند شد؟
کاهش بی سابقه بیت کوین/ تتر چند شد؟
بیت کوین ۱۰ هزار دلاری می‌شود؟
قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال امروز شنبه ۲۳ مرداد
قیمت ارزهای دیجیتال امروز ۲۰مردادماه
چرا بیت‌کوین دوباره سقوط کرد؟
قیمت بیت‌کوین به ۳۳ هزار دلار رسید
سقوط ادامه دار ارزش ارز‌های دیجیتال
قیمت ارزهای دیجیتال امروز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰
ارزش ارز‌های دیجیتال امروز دوشنبه ۷ تیر۱۴۰۰
قیمت ارزهای دیجیتال یکشنبه ۳۰ خرداد
بیت کوین کماکان درگیر کانال ۳۸ هزار دلار
سقوط آزاد بیت کوین به کانال ۵۰ هزار دلاری
چرا امروز بیت کوین سقوط کرد؟
خبر مهم برای بیت کوین
امروز در بازار جهانی ارزهای مجازی چه خبر بود؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۴ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۸ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aHW
tabnak.ir/005aHW