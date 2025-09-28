هشدار قالیباف به کشورهای اروپایی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدباقرقالیباف صبح یکشنبه ششم مهر 1404 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره بهفعال شدن اسنپ بکگفت: جمهوری اسلامی ایران اجرای اسنپ بک و بازگشت قطعنامههای تحریمی را غیرقانونی میداند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور دائم شورای امنیت در بیانیه رسمی و در مواضع علنی بر این امر تصریح کردهاند، هیچ کشوری الزامی به رعایت آنها ندارد.
رئیس مجلس بیان کرد: در همین راستا ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامههای غیرقانونی از جمله تعلیق غنیسازی نمیداند و معتقدیم همچنان امروز حق غنیسازی ما مورد تایید قوانین بینالمللی قرار دارد.
قالیباف خاطرنشان کرد: قبلا گفته شده که تحریمهای تعیین شده در این قطعنامه در مقایسه با تحریمهای آمریکا اهمیت مؤثری ندارد. همچنین به دلیل غیرقانونی بودن استفاده از مکانیسم ماشه و اعتقاد روسیه و چین، اجرایی شدن قطعنامههای تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی برخوردار است.
وی تاکید کرد: اعلام میکنیم در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامههای غیرقانونی، اقدامی علیه ایران انجام دهد با اقدام متقابل و جدی ایران روبرو خواهد شد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام غیرقانونی هم، واکنش ما را خواهند دید.
ایران انواع روشهای دیپلماتیک را در چارچوب رعایت منافع ملی به کار گرفت
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم بدانند که ایران انواع روشهای دیپلماتیک را در چارچوب رعایت منافع ملی به کار گرفت تا این موضوع حل و فصل شود یا به تاخیر بیافتد که توافق قاهره فقط یکی از آنها بود؛ از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه میخواهم که جزئیات پیگیریها، توافقات و بدعهدیهای طرف مقابل را برای مردم شرح دهند.
قالیباف اضافه کرد: اصرار بر پیگیری غیرقانونی مکانیسم ماشه علیرغم انعطافهای ایران، بر چند امر صحه گذاشت؛ اول اینکه برای غربیها، مذاکره واژه «فریب و فشار» برای خلع سلاح موشکی ایران است، آنها شرط فقط تمدید شش ماهه اسنپ بک را، مذاکره با آمریکا و دسترسی به آژانس اعلام کردند و آمریکا نیز یکی از پیش شرطهای خود از تعامل با ایران را محدودکردن برد موشکی اعلام می کند. آیا این جز یک تقسیم کار برنامهریزی شده با کلماتی زیبا، برای گرفتن توان موشکی ایران است؟
عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی ایران، فقط و فقط قوی شدن است
وی افزود: سومین موضوع این استکه یکبار دیگر این مساله نشان داد عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی ایران، فقط و فقط قوی شدن است. باب دیپلماسی به عنوان یک روش دفاع از حقوق ملی هیچگاه در نظام جمهوری اسلامی بسته نشده و نخواهد شد اما امروز یکبار دیگر بر هر ناظر منصفی روشن شد، دیپلماسی بدون تقویت مولفههای قدرت، فقط ابزاری برای فشار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی تلاش دارند با چشم بستن بر واقعیت های بدیهی، اجرای اسنپ بک را مقدمه جنگ تصویر کنند. مردم ما مشاهده کردند که رژیم صهیونیستی و رئیسجمهور نامحترم آمریکا، هیچ نیازی به بهانههای حقوقی برای اقدامهای تجاوزگرانه خود نمی بینند؛ نه زمانی که در میانهی مذاکرات به ما حمله کردند و نه هنگامی که سوریه و قطر و لبنان را آماج حملات خود قرار دادند، منطق حقوقی را مورد توجه داشتند.
تنها راه بازدارندگی دشمن از حمله به ایران تقویت مولفه های قدرت است
وی افزود: اسرائیلیها اگر تا امروز به ما حمله نکردهاند نه به این خاطر بوده که اسنپ بک فعال نشده بود بلکه به این دلیل بوده که احساس کرده اند حمله مجدد آنها به ایران باعث شکستی بدتر از جنگ پیشین میشود و تنها راه بازدارندگی دشمن از حمله به ایران نیز تقویت مولفه های قدرت خصوصا تقویت بنیه دفاعی و حفظ انسجام ملی ایران است.
قالیباف بیان کرد: اما آنچه از همه این موارد فوق مهمتر است، چگونگی مواجهه ما با شرایط پیش روست. در این زمینه وظایف متعددی به دوش ما مسئولان است، اما بنظر می رسد تمرکز بر دو مساله که بارها نیز بر آن تاکید شده است، از ضرورتی بسیار مهم برخوردار است. اول حل مسائل معیشتی و نیازهای ضروری مردم و دوم رعایت انسجام ملی دربرابر دشمن.
رئیس مجلس یادآور شد: همان طور که قبلا هم گفته بودم، مردم با مشکلات معیشتی مخصوصا گرانی کالاهای اساسی، اجاره مسکن و قطعی برق و آب دست و پنجه نرم میکنند در این زمینه رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت دولت بر این مساله تاکید داشتند. مشخصا بار دیگر از دولت میخواهم با سرعت اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک را که مطابق نظر رئیس جمهور و مورد تاکید رهبرحکیم انقلاب است، اجرا کند به گونهای که مردم در خرید کالاهای اساسی خود همیشه قیمت ثابتی پرداخت کنند و مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود.
وی افزود: همچنین از دولت می خواهم اجرایی شدن قوانین مصوب در برنامه هفتم کشور برای حل ناترازی انرژی و تامین مسکن مردم را مورد اهتمام قرار دهد.
از دعواهای قبیلهای وگروهی پرهیز شود
قالیباف خاطرنشان کرد: از همه مسئولان، نخبگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانهای میخواهم حفظ انسجام ملی را مهمترین وظیفه ملی خود دانسته و از دعواهای قبیلهای و گروهی پرهیز کنند و آگاه باشند که مردم با دقت بر رفتار یکایک ما نظاره میکنند و هرکسکه با خدشه به انسجام ملی دشمن را به طمع میاندازد، از خود دور میکنند.
جسم نصرالله را هدف گرفتند اما فکر او، عالم را فرا گرفت
رئیس مجلس همچنین با تسلیت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، گفت: سید عزیز ما عمر با برکت و موثر خود را وقف اعتلای مسلمین، آزادی فلسطین و به ویژه آرامش و امنیت مردم لبنان کرد و در مقابل متجاوز بی رحم صهیونیست که اندیشهای جز نابودی لبنان و صاف کردن جاده تشکیل اسراییل بزرگ ندارد، شجاعانه سینه سپر کرد
وی افزود: سیدحسن نصرالله دشمن آحاد ملت لبنان را با اعتماد به سنتهای الهی، باور به قدرت مردم و به کار بستن عقل و تدبیر و درایت و شجاعت بی نظیر در عالم اسلام عقب نشاند؛ اساسی که شهید نصرالله در لبنان پایهریزی کرد، پیروانی در سراسر جهان دارد که هر یک چشمه جوشان مقاومت و ایستادگی تا پای جان هستند؛ جسم نصرالله را هدف گرفتند اما فکر او، عالم را فرا گرفت،
قالیباف گفت: سیدحسن نصرالله قلبهای جوانان آگاه و آزادیخواه دنیا را تسخیر کرد و دشمن او را تا همیشه رسوا ساخت. میراث نصرالله همین جوانان دلباخته آرمان آزادی فلسطین و غزه در سراسر جهان هستند. آنها به پیروی از معلمان خود تاریخ را خلاف اراده مستکبران رقم خواهند زد، انشاالله.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور حماسههای جاودان ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان است. به یاد میآوریم که چگونه فداکاریهای ۸ سال دفاع مقدس قله ظرفیتهای انسانی مردم این سرزمین الهی را به نمایش گذاشت و نظام اسلامی را بر پایه ایمان، مردمسالاری دینی و ولایت فقیه تحکیم بخشید؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، شهیدان، ستارگان راهنما هستند و پاداش مجاهدت، شهادت است.
جنگ مردمپایه مبتنی بر ارزشهای الهی همواره پیروز است
وی ادامه داد: درسهای آن دوران همچون پافشاری در مسیر خدا و اتحاد حول محور ولایت، ما را در آزمون امروز از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز جنایتکاران صهیونیست یاری میرساند و نشان میدهد که جنگ مردمپایه و مبتنی بر ارزشهای الهی میان حق و باطل همواره پیروز است.
قالیباف با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران گفت: تعهد میکنیم که راه آنها را در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی ادامه دهیم.
وی همچنین با تبریک هفتم مهرماه روز ملی آتشنشانی و ایمنی، گفت: به روح بلند تمام آتشنشانان شهید به ویژه ۱۶ شهید آتش نشان حادثه پلاسکو سلام و درود میفرستیم که معلم مسئولیت پذیری، ایثار و فداکاری تا پای جان شدند.
