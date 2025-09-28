وزیر خارجه آلمان: دیپلماسی ایران باید ادامه یابد

«یوهانس وادفول» روز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در اظهاراتی بیاساس مدعی شد: ایران شبکهای از نیروهای نیابتی شرور را ایجاد و مسلح کرده است که منطقه را بیثبات میکنند. علاوه بر این، ایران سالهاست که درگیر یک برنامه هستهای است که بسیار فراتر از هرگونه کاربرد غیرنظامی محتمل است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: برای ما کاملاً امری ضروری است که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد. از آنجایی که ایران به وضوح به تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که در سال ۲۰۱۵ توافق شد عمل نمیکند، ما چارهای جز فعال کردن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریمها نداشتیم. پس از رأیگیری صریح دیروز در شورای امنیت، تحریمها اواخر امروز (به وقت آمریکا) اجرایی خواهند شد.
وادفول ادعا کرد: من باید تأکید کنم که ما همچنان از مذاکره برای یک توافق جدید استقبال میکنیم. دیپلماسی میتواند و باید ادامه یابد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه شب پنجم مهر ۱۴۰۴ در توئیتی در واکنش به رویدادهای شب گذشته در شورای امنیت نوشت: در سخنرانی دیروز خود در برابر شورای امنیت سازمان ملل، تشریح کردم که چگونه ایالات متحده به دیپلماسی خیانت کرد، و چگونه سه کشور اروپایی آن را به خاک سپردند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: استناد آنها به سازوکار موسوم به «اسنپبک» جز سوءاستفاده آشکار از روندهای قانونی نیست. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی خواهد شد. تحریمهای لغو شده نمیتوانند دوباره اعمال شوند و هرگونه تلاش برای این کار باطل و بیاعتبار است.
