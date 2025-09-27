En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش به کلیپ نامتعارف از یک مدرسه دخترانه غیردولتی

پس از انتشار کلیپ نامتعارف در صفحه مجازی یکی از مدارس غیردولتی شیراز، رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک از بررسی این موضوع در جلسه شورای نظارت ناحیه و ارجاع نتیجه به شورای نظارت استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۲۹
| |
674 بازدید
واکنش به کلیپ نامتعارف از یک مدرسه دخترانه غیردولتی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، پس از انتشار یک کلیپ نامتعارف در صفحه مجازی یکی از مدارس غیردولتی شیراز، آموزش و پرورش ناحیه یک به این موضوع ورود کرده است.

احمدی، رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: موضوع توسط همکاران ما بررسی شد، اظهارات مسئولان مدرسه دریافت گردید و قرار است فردا جلسه شورای نظارت ناحیه برگزار شود.

وی افزود: نتیجه بررسی‌ها در شورای نظارت ناحیه به استان ارسال خواهد شد و سپس در شورای نظارت استان نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

احمدی تاکید کرد: با همکاری‌های صورت گرفته، این موضوع به‌طور جدی پیگیری می‌شود و نتیجه نهایی پس از برگزاری جلسات رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیراز مدرسه غیر انتفاعی انتشار کلیپ مدرسه دخترانه فضای مجازی شورای نظارت
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ویدیوی تازه از رقص دانش آموزان
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۹۱ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۸۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۷۰ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aGD
tabnak.ir/005aGD