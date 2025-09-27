واکنش به کلیپ نامتعارف از یک مدرسه دخترانه غیردولتی

پس از انتشار کلیپ نامتعارف در صفحه مجازی یکی از مدارس غیردولتی شیراز، رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک از بررسی این موضوع در جلسه شورای نظارت ناحیه و ارجاع نتیجه به شورای نظارت استان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، پس از انتشار یک کلیپ نامتعارف در صفحه مجازی یکی از مدارس غیردولتی شیراز، آموزش و پرورش ناحیه یک به این موضوع ورود کرده است.

احمدی، رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: موضوع توسط همکاران ما بررسی شد، اظهارات مسئولان مدرسه دریافت گردید و قرار است فردا جلسه شورای نظارت ناحیه برگزار شود.

وی افزود: نتیجه بررسی‌ها در شورای نظارت ناحیه به استان ارسال خواهد شد و سپس در شورای نظارت استان نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

احمدی تاکید کرد: با همکاری‌های صورت گرفته، این موضوع به‌طور جدی پیگیری می‌شود و نتیجه نهایی پس از برگزاری جلسات رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.