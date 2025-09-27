به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ائتلاف «ناوگان آزادی» و جنبش «هزار مادلین به سمت غزه» امروز شنبه اعلام کردند که یک ناوگان جدید متشکل از ۱۰ قایق بندر سن جیووانی لی کوتی واقع در شهر کاتانیای ایتالیا را به سمت نوار غزه ترک کردند.

این اقدام قایق‌های مذکور با هدف شکستن محاصره نوار غزه صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، ناوگان مذکور دربرگیرنده ۷۰ فعال با بیش از ۲۰ تابعیت مختلف از جمله نمایندگان پارلمان بلژیک، دانمارک، اتحادیه اروپا، ایرلند، فرانسه، اسپانیا و آمریکا است.

در حال حاضر نیز ناوگان صمود با بیش از ۵۰ کشتی حامل کمک‌های انسانی تلاش دارد در سایه تهدیدات رژیم صهیونیستی خود را به سواحل نوار غزه برساند.