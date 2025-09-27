بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به موجب بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیرحضوری و اینترنتی تمامی حساب های خود در شبکه بانکی از جمله حساب های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری، حساب های تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنند و سپس هر یک از حساب های موجود را که به آن نیاز دارند، نگهداری کنند و برای مابقی حساب های مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند.

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند، واریز می شود. از این طریق حساب‌هایی که مردم به آن دسترسی ندارند و مورد استفاده نیست، بسته می‌شود و امکان سوءاستفاده از حساب نیز که خارج از اراده صاحب حساب است، از بین می‌رود و مدیریت وجوه و حساب‌ها برای عموم مردم فراهم شود.