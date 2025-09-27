وزارت خارجه آمریکا در پیامی در صفحه این وزارتخانه در شبکه ایکس مدعی شد که رئیسجمهور کلمبیا در خیابانی در نیویورک ایستاده و سربازان آمریکایی را به نافرمانی از دستورات و انجام خشونت تحریک کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رئیس جمهور کلمبیا پیش تر اعلام کرد که این کشور ثبتنام از کسانی که مایل به دفاع از آرمان فلسطین هستند را آغاز میکند و تاکید کرد که خودش نیز آماده رفتن به میدان نبرد برای دفاع از فلسطین است.
پترو که در جریان اجتماع حامیان فلسطین در میدان تایمز شهر نیویورک سخن میگفت، درخواست خود از جامعه بینالمللی برای حمایت از فلسطینیان را تکرار و اعلام کرد که کلمبیا ثبت نام از کسانی که دارای تجربه نظامی و مایل به پیوستن به ابتکار موسوم به «ارتش نجات جهانی» برای دفاع از فلسطین هستند را آغاز خواهد کرد.
رئیس جمهور کلمبیا همچنین با اشاره به اینکه به همه کنسولگریها و سفارتخانههای این کشور در جهان دستور داده شده است تا در حمایت از فلسطین از هیچ اقدامی دریغ نکنند، افزود: بسیج نیرو برای آزادسازی فلسطین نباید فقط محدود به دولتها باشد بلکه تمام مردم دنیا باید در این روند مشارکت داشته باشند.
پترو در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه میلیونها زن و مرد از سراسر جهان تصمیم بگیرند اولین دستههای ارتش نجات فلسطین را تشکیل دهند، تصریح کرد: اگر میلیونها نفر مایل به جنگیدن برای آزادی فلسطین باشند و این کار را در عمل شروع کنیم، صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر (رژیم) اسرائیل توسط مردم خودشان خاموش خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید