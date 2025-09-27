En
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها

سعید جلیلی با اشاره به پایان برجام و بازگشت تحریم‌ها، این رخداد را مایه خرسندی خود دانست؛ موضعی که بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی کشور به همراه داشته است
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها

به گزارش تابناک، سعید جلیلی با اشاره به پایان برجام و بازگشت تحریم‌ها، این رخداد را مایه خرسندی خود دانست؛ موضعی که بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی کشور به همراه داشته است

بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
11
66
پاسخ
برای جلیلی متاسفم که با این توئیت ثابت کرد منافع باندی و شخصی را بر منافع ملی ترجیح میداده و هنوز هم همینطور است! تا وقتی جناح های مختلف فرق منافع ملی را با منافع جناحی نفهمند و بر آن طبل بکوبند فقط ملت و کشور باید ضربات ناشی از باندبازی آنها را تحمل کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
میگه خوشحالم که این فضاحت در دوره من انجام نشد یعنی من باعث این موضوع نبودم. نه اینکه از این فضاحت خوشحال باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
7
62
پاسخ
احتمالا خیلی سود می بره که خوشحاله وگرنه ما مردم عادی که از تحریم و بدبختی بیزاریم
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
26
13
پاسخ
لااقل ۱۵سال از جنگ دور شدیم
زمان خریدیم تا قوی تر شویم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
حالت خوبه؟
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
8
58
پاسخ
هر چی میکشیم از دوران شماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
2
39
پاسخ
بله البته که املای نانوشته غلط ندارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
نانوشته؟
داداش همه اون قطع نامه ها رو ایشون به ارمغان آورده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
2
44
پاسخ
دست پخت خودش و محمودی بوده دیگه!!!! هیچ آشپزی به آش خودش نمیگه شوره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
در مورد پرونده ایران در آژانس در دوره خاتمی که شروع ماجرا بود اطلاع نداری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
12
پاسخ
ده سال چه زحماتی که برای تخریب برجام نکشیدید!
اگه این همه زحمت رو برای آبادانی کشور می کشیدید......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
20
2
پاسخ
درود بر جلیلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
13
3
پاسخ
تابناك، لطفا مطالب تفرقه برانگيز رو تيتر نزن. الانم، ما در مرحله حساسي از كشورمون هستيم. نياز به اتحاد داريم. خودمون بايد مشكلاتمون رو حل كنيم. براي پايداري ايران عزيزمان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
13
پاسخ
بابا تو این تصمیماتتون و نیاتتون مردم جایی داره؟
