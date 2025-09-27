\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0633\u0639\u06cc\u062f \u062c\u0644\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062c\u0627\u0645 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u062e\u062f\u0627\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0627\u06cc\u0647 \u062e\u0631\u0633\u0646\u062f\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u061b \u0645\u0648\u0636\u0639\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0632\u062a\u0627\u0628 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a