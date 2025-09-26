استقلال برای دیدار با شمس‌آذر بار دیگر آدان را درون دروازه خود دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم شمس‌آذر و استقلال از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز می‌شود.

ترکیب ابتدایی استقلال: آنتونیو آدان، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، داکنز نازون، علیرضا کوشکی، مونیر الحدادی، مهران احمدی و یاسر آسانی.

ترکیب ابتدایی شمس‌آذر: علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، هومن ربیع زاده، علیرضا دغاغله، صائب محبی، محمد جواد آزاده، میلاد سورگی، امیر محمد محکم کار، مهدی ممی زاده، فرزین معامله گری و مهرداد آقامحمدی.