En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترکیب استقلال و شمس‌آذر اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر مقابل شمس‌آذر اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۸۷
| |
539 بازدید
|
۱

ترکیب استقلال و شمس‌آذر اعلام شد

استقلال برای دیدار با شمس‌آذر بار دیگر آدان را درون دروازه خود دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم شمس‌آذر و استقلال از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز می‌شود.

ترکیب ابتدایی استقلال: آنتونیو آدان، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، داکنز نازون، علیرضا کوشکی، مونیر الحدادی، مهران احمدی و یاسر آسانی.

ترکیب ابتدایی شمس‌آذر: علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، هومن ربیع زاده، علیرضا دغاغله، صائب محبی، محمد جواد آزاده، میلاد سورگی، امیر محمد محکم کار، مهدی ممی زاده، فرزین معامله گری و مهرداد آقامحمدی.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال شمس آذر ریکاردو ساپینتو آنتونیو آدان
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استقلال، سفره‌‌‌ی چرب یا گوشت قربانی!
رنگ باختن تعصب و بی‌اعتنایی به هوادار؛ فوتبال ایران در محاصره بازیکنان خودخواه
روزبه چشمی؛ کاپیتانِ تراز یا تکه‌ای از پازل بحران/ تیمت را جمع کن اما نه اینطور!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
به امید برد قاطعانه شمس‌آذر
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aCJ
tabnak.ir/005aCJ