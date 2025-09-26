رایزنی گروسی با پوتین درباره ایران

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که در دیدار شامگاه پنجشنبه با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه، درباره تحولات پیرامون برنامه هستهای ایران گفتوگو کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش روسیا الیوم، گروسی همچنین نقش کلیدی روسیه بهعنوان یکی از طرفهای توافق هستهای را مورد تأکید قرار داد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین خبر داد که درباره وضعیت نیروگاه زاپروژیا اوکراین نیز با پوتین تبادلنظر کرده است.
اعلام کرد که همکاری روسیه با این آژانس تقریباً در تمام زمینهها، از جمله ایمنی هستهای، برقرار است.
طبق اعلام کرمیلن، پوتین در دیدار گروسی تأکید کرد که روسیه تلاش میکند تا کمکهای لازم را برای یافتن راهحلهایی برای چالشهای جهانی پیش روی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه دهد.
گروسی نیز اظهار داشت که بسیاری از کشورها، بهویژه در آسیا و آفریقا، علاقهمند به همکاری با شرکت روساتم هستند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از گفتوگویی «بهموقع و مهم» با پوتین درباره موضوعات انرژی هستهای، منع اشاعه تسلیحات هستهای و چالشهای ایمنی و امنیت هستهای خبر داد.
گروسی در بیانیهای از حمایت روسیه از فعالیتهای بیطرفانه و حرفهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قدردانی کرد.
