En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نگاهی به فیلم نارنگی‌ها: روایتی انسانی از میان خاکستر جنگ

در جهانی که نفرت و جنگ قلب‌ها را از هم دور کرده و انسان‌ها را به نام دوست و دشمن در برابر یکدیگر قرار داده، فیلم «نارنگی‌ها» (Tangerines)، ساخته زازا اوروشادزه در سال ۲۰۱۳، چون نوری در تاریکی می‌درخشد
کد خبر: ۱۳۳۰۷۴۴
| |
293 بازدید
به گزارش تابناک. این درام جنگی، که در بستر درگیری‌های آبخازیا در گرجستان دهه ۱۹۹۰ روایت می‌شود، داستانی ساده، اما عمیق از انسانیت، همدلی و پیوند‌های بشری است که فراتر از مرزها، ادیان و ایدئولوژی‌ها قد می‌کشد. «نارنگی‌ها» نه‌تنها یک فیلم، بلکه آینه‌ای است که ما را با حقیقت وجودمان روبه‌رو می‌کند: انسانیت، نیرویی است که حتی در قلب جنگ می‌تواند شکوفا شود.
 
  روایتی از دل خاکستر جنگ
داستان «نارنگی‌ها» در روستایی جنگ‌زده در منطقه آبخازیای گرجستان آغاز می‌شود، جایی که ایوو، مردی استونیایی‌تبار با قلبی آرام و دستانی که به پرورش نارنگی مشغول است، زندگی می‌کند. در حالی که صدای شلیک گلوله‌ها و ویرانی جنگ، آرامش روستا را در هم شکسته، ایوو به‌طور غیرمنتظره میزبان دو سرباز زخمی از دو جبهه متخاصم می‌شود: احمد، جنگجویی چچنی، و نیکا، سربازی گرجی. این دو مرد، که نفرت جنگ در نگاهشان موج می‌زند، زیر سقف خانه ساده ایوو پناه می‌گیرند. فیلم با ظرافتی بی‌نظیر روایتی را پیش می‌برد که در آن انسانیت، آرام و بی‌صدا، بر خشم و کینه چیره می‌شود. پرسشی که فیلم در ذهن مخاطب می‌کارد، عمیق و تکان‌دهنده است: اگر جان آدمی هدیه‌ای الهی است، چرا باید در چرخه بی‌رحم خشونت قربانی شود؟
 
نگاهی به فیلم نارنگی‌ها: روایتی انسانی از میان خاکستر جنگ
 
  انسانیت، پناهگاه در طوفان جنگ
قدرت «نارنگی‌ها» در سادگی و صداقت آن نهفته است. زازا اوروشادزه، کارگردان گرجی که با این فیلم به شهرت جهانی رسید، با دیالوگ‌های کوتاه، اما پرمعنا و صحنه‌هایی که زندگی روزمره را با شاعرانگی به تصویر می‌کشند، نشان می‌دهد که انسان‌ها، حتی در اوج دشمنی، می‌توانند در مشترکات انسانی به هم نزدیک شوند. ایوو، با آرامش و مهربانی‌اش، به‌مثابه پلی میان احمد و نیکا عمل می‌کند. او نه با کلمات پرطمطراق، بلکه با رفتار انسانی‌اش نشان می‌دهد که در جهانی پر از نفرت، همدلی می‌تواند معجزه کند. صحنه‌هایی مانند غذا خوردن کنار هم، خنده‌های مشترک، یا سکوت‌های سنگین میان دو سرباز، به مخاطب یادآوری می‌کند که انسانیت هیچ مرزی نمی‌شناسد. فیلم به زیبایی نشان می‌دهد که انسان‌ها، فارغ از ملیت یا باور، در درد، ترس و آرزوهایشان مشترک‌اند.
 
یکی از نکات برجسته فیلم، پایان‌بندی تأثیرگذار آن است که بدون لو دادن داستان، به شکلی نمادین ارزش زندگی و فداکاری را به تصویر می‌کشد. اوروشادزه در مصاحبه‌ای گفته بود که ایده فیلم از تجربه‌های واقعی مردم در جنگ آبخازیا الهام گرفته شده، جایی که افراد عادی در میان آشوب، با انتخاب‌های انسانی خود، تفاوت ایجاد کردند.
کارگردان نارنگی ها در مصاحبه‌ای با مجله «ورایتی» اظهار کرده بود که هدفش از ساخت این فیلم، نمایش «انسانیت در برابر وحشت جنگ» بود.
 
 زازا اوروشادزه: راوی صلح در بستر جنگ
زازا اوروشادزه، کارگردان گرجی که در سال ۲۰۱۸ درگذشت، با «نارنگی‌ها» اثری خلق کرد که نه‌تنها در گرجستان، بلکه در سطح جهانی تحسین شد. او که پیش از این فیلم، تجربه محدودی در کارگردانی داشت، با «نارنگی‌ها» نشان داد که با بودجه‌ای اندک (حدود ۶۵۰ هزار دلار) و تیمی کوچک، می‌توان داستانی جهانی و تأثیرگذار خلق کرد. این فیلم، که به‌صورت مشترک بین گرجستان و استونی تولید شد، بازتابی از تجربه شخصی اوروشادزه از زندگی در منطقه‌ای جنگ‌زده است. او در مصاحبه‌ای با مجله «ورایتی» اظهار کرده بود که هدفش از ساخت این فیلم، نمایش «انسانیت در برابر وحشت جنگ» بود. اوروشادزه با انتخاب بازیگرانی از فرهنگ‌های مختلف و استفاده از زبان‌های گرجی، چچنی و استونیایی در فیلم، به عمد بر تنوع و وحدت انسانی تأکید کرد.
 
  سینمایی که قلب و روح را تسخیر می‌کند
«نارنگی‌ها» با تصویربرداری مینیمال و موسیقی متنی آرام و تأثیرگذار، فضایی خلق کرده که هم‌زمان احساسات و اندیشه را درگیر می‌کند. بازی گئورگی ناکاشیدزه در نقش ایوو، با چشمان پر از حکمت و قلبی سرشار از مهر، به‌تنهایی کافی است تا مخاطب را به عمق داستان بکشاند. ایوو نمادی از انسانیت خالص است که در برابر وحشت جنگ ایستادگی می‌کند. این فیلم، که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان و برنده جوایز متعددی از جمله جایزه تماشاگران در جشنواره‌های بین‌المللی شد، به دلیل داستان‌گویی بی‌نقص و توانایی‌اش در به چالش کشیدن پیش‌داوری‌ها، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان و منتقدان یافته است.
 
نکته جالب دیگر، لوکیشن فیلم‌برداری است که در روستا‌های واقعی منطقه گالی در آبخازیا انجام شد. این انتخاب، حس اصالت و واقعی بودن را به فیلم افزوده و مخاطب را به قلب درگیری‌های دهه ۱۹۹۰ می‌برد. همچنین، نماد نارنگی‌ها در فیلم، که به گفته اوروشادزه نمایانگر زندگی، امید و چرخه طبیعی است، به شکلی ظریف در سراسر داستان تنیده شده و لایه‌ای عمیق‌تر به روایت افزوده است.
 
  چرا «نارنگی‌ها» یک ضرورت است؟
در جهانی که هنوز هم شکاف‌های قومی، مذهبی و سیاسی انسان‌ها را از هم جدا می‌کند، «نارنگی‌ها» پیامی حیاتی را فریاد می‌زند: انسانیت می‌تواند هر دیواری را فرو بریزد. این فیلم به ما یادآوری می‌کند که حتی در تاریک‌ترین لحظات جنگ، نور همدلی و درک متقابل می‌تواند بدرخشد. «نارنگی‌ها» دعوتی است به بازنگری در ارزش‌هایی که ما را انسان می‌کنند؛ ارزش‌هایی که فراتر از هر دین، ملیت یا ایدئولوژی قرار دارند.
 
  آینه‌ای برای تأمل
«نارنگی‌ها» بیش از یک فیلم است؛ سرودی است برای انسانیت که در میان خاکستر جنگ طنین‌انداز می‌شود. این اثر ما را دعوت می‌کند تا به خودمان نگاه کنیم و بپرسیم: در جهانی که نفرت و خشونت سایه افکنده، چگونه می‌توانیم انسانیت را زنده نگه داریم؟ آیا لحظه‌ای در زندگی‌مان بوده که مانند ایوو، با یک ژست ساده انسانی، پلی میان قلب‌ها بسازیم؟ «نارنگی‌ها» به ما می‌گوید که حتی در بدترین شرایط، انسانیت می‌تواند راه را نشان دهد./ منیره رقابی
اشتراک گذاری
برچسب ها
نقد فیلم سینمایی آبخازیا
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدیریت سالمندی: چگونه سرازیری زندگی را کنترل کنیم؟
تاثیر یوگا بر سلامتی: از کاهش درد تا بهبود خواب، شواهد علمی یوگا
نفاط ضعف شخصیتی کمال گراها چیست؟
ایران برای موج سالمندی و سالمندان آماده است؟
۱۲ نکته برای لذت بردن از زندگی مشترک
۱۵ نکته برای سلامت روان و عزت نفس سالمندان
بیماری های شایع سالمندی و راه حل کنترل آنها
"معنای زندگی" در دوران سالمندی چیست؟
زیبایی ها و فرصت های سالمندی کدام است؟
چگونه رنج باعث صیقل روح و روان آدمی میگردد؟
آیا همه چیز از ذهن سرچشمه می گیرد؟
نبرد تکاملی یا همکاری حیاتی
فرهنگ و تاریخ بر ژن‌های انسان تاثیری دارد؟ 
ورزش‌های معتدل: راهی برای سلامتی جسم و ذهن
آیا فقر بر ژنیک کودکان اثر می گذارد؟
فواید شگفت انگیز آب برای جسم و ذهن
چرا با خودمان رودربایستی داریم؟
چگونه بحث‌های خانوادگی را بدون دلخوری حل کنیم؟
از دیدگاه علمی؛ طنز چگونه حالمان را بهتر می‌کند؟
تفاوت‌های زن و مرد: سفری جذاب به دنیای زیستی، روانی و اجتماعی
نگاهی به فیلم پدر؛ آنتونی هاپکینز نقاش احساسات
چرا فروغ فرخزاد در زندگی خود متولد نشد؟
همدلی پلیس با مجرم دوست داشتنی!
گنج‌های گمشده: چرا استعدادهای ایران در سایه می‌مانند؟
رازهای ذهن زنان؛ زنان چه می خواهند؟
نگاهی به "مرگ یزدگرد"؛ احضار گذشته برای نقد حال
نگاهی به فیلم "خواهر ناتنی زشت"؛ چرخه خونبار زیبایی
وقتی زندگی از برنامه‌ریزی می‌گریزد، نگاهی به فیلم صراط!
وحشت واقعی کجاست؟ نگاهی به فیلم "اسلحه ها"
چه مجموعه‌های پشت حجم عظیم دانلود غیرقانونی هستند؟
سکوت در مقابل طرح خطرناک 100 میلیارد تومانی برای سینمای ایران!
جنایت به سبک سینمایی!
مرگ نخست وزیر آبخازیا در سانحه رانندگی
«حفره خرگوش» روایتی از یک تقلای سخت و بی‌حاصل برای عبور از مخمصه
زیبای حیرت‌انگیز از ویرانه‌های تمدن باشکوه آبخازیا
«تماشای یک روز زیبا در محله»، یک کشف در میان درام‌های معاصر
قهرمان تنها بی‌صدا درد می‌کشد
دوربین سینمایی فول‌فریم PYXIS 12K معرفی شد+عکس
رویارویی سخت وظیفه و اخلاق «در روز هفتم»
انتخاب ۱۰ نامزد سینمای ایران برای معرفی به اسکار
هوشنگ گلمکانی: فراستی آفت نقد فیلم است
«رازها و دروغ‌ها»، روایت شوخ‌طبعانه و تلخ مایک لی
توضیح درباره حذف بخشی از فیلم «درخت گردو»
نمایش تکه‌های یک زن پس از یک ضربه بزرگ
«کلاه» تقلای یک سارق برای مقابله با بازی دادنش
رییس سازمان سینمایی: با کسی تعارف نداریم!
نیاز شدید بازار روسیه به نارنگی
افتتاح نخستین سايت سینمایی عربی در ایران
فیلمسازان ایرانی فیلم‌هایشان را قاچاق کردند و سرمایه ‌شان را بر باد دادند؟!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBc
tabnak.ir/005aBc