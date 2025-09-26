En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چالش دانشجویان شبانه برای دانشگاه‌ها!

مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی با اشاره به اینکه دانشجو‌های نوبت دوم برای دانشگاه صرفه اقتصادی ندارند و مقدار شهریه‌ای که پرداخت می‌کنند از نظر ارزش کمتر از خدماتی که از دانشگاه می‌گیرند است گفت: ولی وزارت علوم برنامه‌ای برای حذف دوره‌های شبانه ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۴۲
| |
483 بازدید
چالش دانشجویان شبانه برای دانشگاه‌ها!

گفته می‌شود که تعدادی از دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌هایی که سطح علمی بالاتر و طرفداران بیشتری دارند به‌دنبال حذف پذیرش دانشجو در دوره‌های شبانه هستند چراکه بر این باورند که این دوره‌ها زمانی برای کمک مالی به دانشگاه‌ها ایجاد شده‌اند اما در حال حاضر صرفه اقتصادی چندانی برای دانشگاه ندارند و مقدار شهریه‌ای که دانشجویان پرداخت می‌کنند از نظر ارزش کمتر از خدماتی است که از دانشگاه می‌گیرند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در همین رابطه مهدی قاسمی، مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی در گفت‌و‌گو با میزان ضمن اشاره به اینکه وزارت علوم برنامه‌ای برای حذف دوره‌‎های شبانه ندارد، گفت: ممکن است تعدادی از دانشگاه‌ها بخواهند به سمت جذب دانشجو در دوره‌های پردیس بروند و از این رو به دنبال حذف دوره نوبت دوم باشند ولی وزارت علوم چنین سیاستی ندارد.

وی با بیان اینکه پذیرش دانشجو‌ در دوره دوم از نظر اقتصادی برای دانشگاه‌ها به صرفه نیست چراکه با وجود پایین بودن مقدار شهریه پرداختی، دانشجو از تمام خدمات رفاهی دانشگاه از جمله غذا، خوابگاه و .. استفاده می‌کند بیان کرد: با وجود اینکه دانشجو‌های نوبت دوم برای دانشگاه صرفه اقتصادی ندارند و مقدار شهریه‌ای که دانشجویان پرداخت می‌کنند از نظر ارزش کمتر از خدماتی که از دانشگاه می‌گیرند است ولی وزارت علوم برنامه‌ای برای حذف دوره‌های شبانه ندارد.

مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی با اشاره به اینکه همچنین در رابطه با حذف دوره‌های پردیس نیز برنامه‌ای نداریم، در رابطه با افزایش شهریه‌های دوره‌های تحصیلی نوبت دوم و پردیس در نیمسال تحصیلی جدید توضیح داد: افزایش شهریه در نیمسال تحصیلی جدید قابل توجه نبوده و معقول است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشجو دانشجوی شبانه وزارت علوم دانشگاه دوران تحصیلی هزینه اقتصادی صرفه اقتصادی
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان اجرای پذیرش دانشجوی بدون کنکور
صدور مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته جدید دانشگاه لرستان
تغذیه سالم؛ حلقه مفقوده زیست دانشجویی
پرونده‌ای که زیر ذره‌بین قانون‌گذار نیست!
در دانشگاه پیام نور چه می‌گذرد؟/ آینده دانشجو مهم است یا منفعت طلبی!
بدون دانشگاه نمی توانستیم ایران را به اینجا برسانیم
نرخ غذای دانشجویی اعلام شد
وزارت علوم هیچ دانشجویی را احضار نمی‌کند
هیچ دانشجویی از این دانشکده اخراج نشده است
سامانه گلستان؛ هزارتوی اذیت و آزار دانشجویان
دانشگاههای کره جنوبی با کمبود دانشجو مواجه شد
افزایش مشارکت دانشجویان و اساتید در برنامه های دانشگاه
افزایش 20 درصدی ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی
با رعایت قوانین،وزارت علوم دانشجویی را اخراج نمی‌کند
آغاز امتحان ۷ دانشگاه بزرگ کشور
بزرگ‌ترین شهر دانشجویی جهان
هشدار وزارت علوم درباره بررسی اعتبار دانشگاه های خارج از کشور
آیین نامه پذیرش دانشجوی مشترک نهایی می شود
مهلت ثبت درخواست وام تغذیه دانشجویان
دانشگاه باید "دانشجوآفرین" باشد، نه کارآفرین
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBa
tabnak.ir/005aBa