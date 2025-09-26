گفته میشود که تعدادی از دانشگاهها به ویژه دانشگاههایی که سطح علمی بالاتر و طرفداران بیشتری دارند بهدنبال حذف پذیرش دانشجو در دورههای شبانه هستند چراکه بر این باورند که این دورهها زمانی برای کمک مالی به دانشگاهها ایجاد شدهاند اما در حال حاضر صرفه اقتصادی چندانی برای دانشگاه ندارند و مقدار شهریهای که دانشجویان پرداخت میکنند از نظر ارزش کمتر از خدماتی است که از دانشگاه میگیرند.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در همین رابطه مهدی قاسمی، مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی در گفتوگو با میزان ضمن اشاره به اینکه وزارت علوم برنامهای برای حذف دورههای شبانه ندارد، گفت: ممکن است تعدادی از دانشگاهها بخواهند به سمت جذب دانشجو در دورههای پردیس بروند و از این رو به دنبال حذف دوره نوبت دوم باشند ولی وزارت علوم چنین سیاستی ندارد.
وی با بیان اینکه پذیرش دانشجو در دوره دوم از نظر اقتصادی برای دانشگاهها به صرفه نیست چراکه با وجود پایین بودن مقدار شهریه پرداختی، دانشجو از تمام خدمات رفاهی دانشگاه از جمله غذا، خوابگاه و .. استفاده میکند بیان کرد: با وجود اینکه دانشجوهای نوبت دوم برای دانشگاه صرفه اقتصادی ندارند و مقدار شهریهای که دانشجویان پرداخت میکنند از نظر ارزش کمتر از خدماتی که از دانشگاه میگیرند است ولی وزارت علوم برنامهای برای حذف دورههای شبانه ندارد.
مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی با اشاره به اینکه همچنین در رابطه با حذف دورههای پردیس نیز برنامهای نداریم، در رابطه با افزایش شهریههای دورههای تحصیلی نوبت دوم و پردیس در نیمسال تحصیلی جدید توضیح داد: افزایش شهریه در نیمسال تحصیلی جدید قابل توجه نبوده و معقول است.
