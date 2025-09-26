En
عراقچی مطرح کرد

کمک به افغان‌ها در نشست چهارجانبه

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست چهارجانبه وزرای امور خارجه چین، ایران، پاکستان و روسیه گفت: ایران با وجود تحریم و کمک اندک بین المللی به مسئولیت های انسانی در قبال میلیون ها تبعه افغان عمل کرده است.
کمک به افغان‌ها در نشست چهارجانبه

وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنرانی در نشست چهارجانبه وزرای امور خارجه چین، ایران، پاکستان و روسیه به میزبانی سفارت روسیه در نیویورک گفت: ایران علیرغم تحمل بار سنگین میزبانی از میلیون‌ها تبعه افغان، آن هم غالباً با کمک اندک یا ناکافی بین‌المللی، به مسئولیت‌های انسانی خود عمل کرده است. این وضعیت میلیاردها دلار هزینه بر اقتصاد و امنیت ما تحمیل کرده است، در حالی که خود ایران همچنان با شدیدترین تحریم‌های یکجانبه در نقض حقوق بین‌الملل روبرو است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عراقچی افزود: ما تلاش کرده‌ایم بازگشت اتباع افغان با رعایت کرامت انسانی آنها صورت گیرد. با این حال، انتظار نمی‌رود که ایران این بار را به تنهایی به دوش بکشد. جامعه بین‌المللی باید تضمین کند که بحران انسانی در افغانستان به‌طور نامتناسب بر دوش چند کشور همسایه افکنده نشود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: مداخله ایالات متحده و دو دهه حضور نظامی آن در افغانستان چیزی جز مصیبت و ناامنی به بار نیاورده است. این حضور، قربانیان بی‌شماری از افغانستان بر جای گذاشته و تروریسم، مواد مخدر، فساد، فقر و آوارگی را دامن زده است. خروج سال 2021 نه پایان مسئولیت، بلکه عقب‌نشینی‌ای خفت‌بار بود که افغانستان و همسایگانش را با پیامدهای آن تنها گذاشت. واقعیت این است که ایالات متحده و ناتو در قبال بسیاری از چالش‌هایی که افغانستان و منطقه امروز با آن روبرو هستند، مسئولند.

عراقچی ادامه داد: ما به‌طور قاطع هرگونه مداخله سیاسی یا نظامی خارجی، هر تلاشی برای بازگرداندن کسانی که مسئول این بحران هستند، و هرگونه بهره‌برداری از مصائب افغانستان برای مقاصد ژئوپولیتیکی را مردود می‌شماریم. مهم‌تر از همه، استقرار مجدد پایگاه‌های نظامی خارجی در داخل یا پیرامون افغانستان نقض حاکمیت آن، تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و دامن‌زننده به افراط‌گرایی و بی‌ثباتی خواهد بود. چنین مسیری، پیشرفت شکننده منطقه را نابود می‌سازد و باید به‌شدت مورد مخالفت قرار گیرد.
 

