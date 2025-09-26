En
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با تابناک:

آمریکا به پایگاه بگرام افغانستان برگردد برایش عواقب دارد/ هدف ترامپ ماجراجویی علیه چین، روسیه و ایران است

«فداحسین مالکی» اظهار داشت: هدف اصلی واشنگتن از بازگشت به پایگاه بگرام تحریک قدرت‌های منطقه و ایجاد بحران تازه در مرز ایران، چین و روسیه است.
پایگاه بگرام؛ حلقه اتصال تنش‌های امنیتی منطقه‌ای/ انگیزه‌های واشنگتن از بازگشت به بگرام؛ تحریک چین، روسیه و ایران

سفیر اسبق ایران در افغانستان معتقد است حضور آمریکایی‌ها در بگرام نه برای ثبات، صلح و امنیت منطقه و نه برای رفع مشکلات مردم افغانستان، بلکه برای ماجراجویی علیه چین، روسیه و ایران است.

به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک»؛ دونالد ترامپ هفته گذشته در سخنانی، بازپس‌گیری پایگاه نظامی بگرام را به‌عنوان یک ضرورت امنیتی آمریکا مطرح کرد؛ اقدامی که با مخالفت صریح طالبان مواجه شد. طالبان این موضع را نقض توافق دوحه دانسته و هشدارهایی علیه هرگونه اقدام نظامی صادر کرده‌اند. منتقدان نیز، این رویکرد را بازگشت به سیاست‌های مداخله‌گرانه و عامل افزایش تنش‌های منطقه‌ای ارزیابی می‌کنند.

از این رو خبرنگار سرویس بین‌الملل «تابناک» گفتگویی را با فداحسین مالکی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و سفیر سابق ایران در افغانستان، انجام داده که مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.

*دلایل اصلی بازگشت آمریکا به پایگاه بگرام افغانستان چیست؟

ما به حاکمیت فعلی افغانستان کاری نداریم ولی این خواست ترامپ، تجاوز خطرناک به سرزمین این کشور اسلامی و منطقه است

این روندی که دونالد ترامپ در دور دوم دولت خود در معادلات بین‌المللی آغاز کرد، با هدف برهم زدن نظم منطقه و ثبات و امنیت آن دنبال می‌شود. اینکه ایشان پس از سال‌ها اکنون به دنبال گرفتن پایگاه بگرام است، در واقع نوعی ماجراجویی جدید است که می‌خواهد در این منطقه آغاز کند؛ در حالی که پایگاه بگرام در سرزمین افغانستان و متعلق به کشور افغانستان و خاک آن کشور محسوب می‌شود.

مگر ایشان می‌تواند اگر فردا مشکلی با قطر یا عربستان داشت پس از آن‌که به هر طریقی از آن‌جا اخراج شد، دوباره بخواهد بازگردد؟ این اقدام تجاوز به سرزمین محسوب می‌شود و قطعاً مردم افغانستان، با روحیاتی که دارند، به هیچ عنوان پذیرای آن نیستند. ما به حاکمیت فعلی افغانستان کاری نداریم ولی این خواست ترامپ، تجاوز خطرناک به سرزمین این کشور اسلامی و منطقه است.

*طالبان اعلام کرده اجازه چنین کاری را به آمریکا نمی‌دهد و از سوی دیگر ترامپ تهدید کرده در صورت عدم اجازه، اتفاق بدی رخ خواهد داد. ارزیابی شما در این مورد چیست؟

اگر ترامپ یا آمریکا بخواهد به زور نیرو پیاده کند، عواقب بدی متوجه آنها خواهد شد. با توجه به حساسیت کشورهای منطقه مثل روسیه، ایران، چین و حتی پاکستان؛ قطعاَ  این کشورها نسبت به این مسئله واکنش نشان خواهند داد.

معنایی ندارد که او با زورگویی‌های خود بخواهد وارد یک کشور اسلامی شود. قطعاً پیامدهای چنین اقدامی  متوجه خود آمریکایی‌ها خواهد بود.

حضور آمریکایی‌ها در بگرام نه برای ثبات، صلح و امنیت منطقه و نه برای رفع مشکلات مردم افغانستان بلکه برای ماجراجویی علیه چین، روس و ایران است

*با توجه به بهبود رابطه پاکستان با آمریکا، آیا حضور آمریکا در بگرام می‌تواند ارتباطی با پاکستان داشته باشد؟

من بعید می‌دانم. پاکستانی‌ها تمایلی ندارند آمریکایی‌ها به اصطلاح در بغل گوششان، دست به ماجراجویی بزنند. سؤال این است که حضور آمریکا در آن‌جا برای چه می‌تواند باشد، اصلاً چه معنایی دارد که پس از سال‌ها که بگرام را مفتضحانه ترک کردند دوباره بخواهند بازگردند؟ جز آن‌که بخواهند حساسیت چین که مرزش چند کیلومتری پایگاه بگرام است را برانگیزند، جز آن‌که رقیب دیرینه خود یعنی روس‌ها را وادار به واکنش کنند، جز آن‌که ایران را وادار به یک واکنش سریع علیه پایگاه آمریکایی کنند، این‌ها همه باعث می‌شود منطقه بر هم بریزد.

از همه مهم‌تر، افغانستان‌ها بیگانه‌ستیز هستند و اجازه نمی‌دهند این اقدام صورت گیرد. فرقی نمی‌کند چه افغانستان‌هایی که راس کار هستند چه مردم افغانستان.

دوران جنگ ملت افغانستان با ارتش سرخ سابق شوروی در زمان قهرمان ملی احمدشاه مسعود، در خاطر کشورهای منطقه و جهان باقی مانده است. بعد از آن نیز نسل جدید افغانستان نسبت به آمریکایی‌ها واکنش نشان داد. این‌ها مسائلی است که منطقه را بر هم می‌ریزد. به استنباط ما، حضور آمریکایی‌ها در بگرام نه برای ثبات، صلح و امنیت منطقه و نه برای رفع مشکلات مردم افغانستان بلکه برای ماجراجویی علیه چین، روس و ایران است.

*حضور آمریکا در افغانستان برای ایران، چین و روسیه چه دلالت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

به‌هرحال خطرناک است و اصلاً حضورشان در یک کشور معنی ندارد. آمریکا چه توجیهی می‌تواند برای حضور مجددش در اقغانستان برای مردم این کشور و کشورهای منطقه داشته باشد؟ قطعاً خودشان خود را به دام می‌اندازند، زیرا با اوضاعی که در جهان داریم و موضوعاتی هم چون اسنپ بک و اتفاقات دیگر، ترامپ به آن بهانه می‌خواهد منطقه را به سمت یک جنگ فرسایشی بکشاند، قطعاً کشورها درگیر خواهند شد و او دوباره می‌خواهد بیاید پایگاهی در بغل گوش ایران ایجاد کند.

هم در مورد ایران این حساسیت وجود دارد، هم در مورد چین که نزدیک‌تر است، و هم در مورد روس‌ها. یعنی آمریکا خود را در دام کشورهای قدرتمند منطقه قرار می‌دهد. مردم افغانستان نیز بی‌کار نخواهند نشست. این‌ها مسائلی است که ناشی از روحیه متجاوزانه و بلندپروازی‌هایی است که ترامپ دنبال می‌کند تا یک فتنه جدید در این منطقه ایجاد نماید.

گفتگو: زینب منوچهری

فداحسین مالکی کمیسیون امنیت ملی مجلس سفیر ایران در افغانستان پایگاه بگرام دونالد ترامپ افغانستان طالبان تنش در منطقه ایران روسیه چین پاکستان جنگ فرسایشی تجاوز به افغانستان
